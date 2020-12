Prosessen er vanligvis bare en formalitet, men har i år fått mer oppmerksomhet enn normalt ettersom president Donald Trump fortsatt nekter å erkjenne at han tapte valget.

Men det er særlig seks delstater det er knyttet spenning rundt, for se om valgmennene mot formodning kommer til å stemme mot det offisielle valgresultatet: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin.

Donald Trump har benektet resultatet i flere av disse vippestatene.

I Nevada har alt gått riktig for seg, og delstatens seks valgmenn har alle gitt sine stemmer til Joe Biden, melder Reuters.

Donald Trump og hans juridiske team har i retten utfordret valgresultatet i delstaten, men en dommer avviste saken.

Like etter klokken 18.00 norsk tid ble det også klart at høyesterett i Wisconsin har avvist et Trump-søksmål om å få 221.000 stemmer erklært ugyldige i to fylker i delstaten.

Kjennelsen kom rundt én time før delstatens ti valgmenn samles for å avgi sine stemmer.

Valgkollegiet består av til sammen 538 valgdelegater fra USAs 50 delstater samt den føderale hovedstaden Washington DC.

I henhold til grunnloven er det de som velger president og visepresident. Når alle stemmene er talt opp, er det ventet at Joe Biden og Kamala Harris har fått 306 stemmer, godt over de 270 som trengs, mens president Donald Trump får 232.

Vermont først ute

Vermonts tre valgdelegater ble mandag morgen de første som stemte i valgkollegiet.

Siden Joe Biden fikk flest stemmer ved valget i Vermont i november, gikk de tre valgdelegatsstemmene i staten til ham og Kamala Harris. i Indiana ga valgmennene sine elleve stemmer til Donald Trump.

Kort etter stemte Tennessees elleve delegater på president Donald Trump og Michael Pence, og New Hampshires fire på Biden og Harris. I Indiana gikk delstatens elleve stemmer til Donald Trump, mens Biden fikk Nevadas seks stemmer.

Valgdelegat Kesha Ram fra Vermont fyller ut sitt valgkort mandag. Foto: Wilson Ring / AP

Kan stemme mot valgresultatet

Hver delstat har et antall valgdelegater som svarer til antall mandater de har i Representantenes hus, pluss de to de alle har i Senatet. Den som får flertall ved valget, får alle delegatene.

Det er ingenting i USAs grunnlov som sier at valgmennene må respektere resultatet.

De ulike delstatene eller partiene som oppnevner valgmennene, kan derimot kreve løfter om dette. 33 delstater har regler som gjør at de må stemme på kandidaten som har vunnet delstaten. De andre kan i teorien gjøre som de vil.