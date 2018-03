Dette er Trumps nye sikkerhetsrådgiver

Nyheten om at John Bolton blir USAs nye, nasjonale sikkerhetsrådgiver overrasket mange i Washington.

At H.R. McMaster måtte gå var ikke så overraskende, det har de siste ukene versert rykter at den tidligere generalen var på vei ut – selv om Det hvite hus offisielt har benektet dette.

Trump skal ha syntes at McMaster er for stiv, og at orienteringene hans som sikkerhetsrådgiver har vært for lange og «ikke relevante», ifølge CNN.

Slik passer Bolton bra med sin nye sjef, Donald Trump.

Neokonservativ koloss på steroider

Da McMaster overtok som nasjonal sikkerhetsrådgiver etter Michael Flynn i februar i fjor, var selv noen av Donald Trumps argeste kritikere lettet.

McMaster ble beskrevet som en erfaren soldat med mer enn 30 års tjeneste bak seg, en god strateg, men samtidig en intellektuell med doktorgrad i militær historie. Men han var også kjent for å kunne snakke både sivile og militære autoriteter midt imot.

Nå byttes han altså ut med en som er kjent med å tale verden midt imot – og som i likhet med Trump setter USAs interesser først. Av en konservativ TV-vert ble han for noen år siden omtalt som «en neokonservativ koloss på steroider».

OMSTRIDT: Under president George W. Bush var han FN-ambassadør i 17 måneder, og nyhetsbyrået AP omtaler ham som den mest splittende FN-ambassadøren USA noensinne har hatt. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Trump mislikte barten

John Bolton har vært med i de innerste republikanske utenrikspolitiske sirklene i mange år. Han har hatt stillinger både under Ronald Reagan, George H.W. Bush og George W. Bush.

Hans navn er sterkt til den sistnevnte presidenten og ikke minst Irak-krigen. Bolton skal ha vært en av dem som overbeviste Bush d.y. om at det var riktig å gå til krig mot Irak og landets daværende leder Saddam Hussein.

Bolton, som da var statssekretær i utenriksdepartementet med ansvar for internasjonal våpenkontroll, var sentral i utarbeidelsene av etterretningsmaterialet som skulle vise at Irak laget masseødeleggelsesvåpen.

Ifølge BBC skal Bolton ha forsøkt å kvitte seg med to etterretningsanalytikere som var uenig med ham og han skal også ha forsøkt å undergrave sin sjef, daværende utenriksminister Colin Powell.

John Bolton da han var statssekretær i utenriksdepartementet, ved siden av en ansatt i den japanske kystvakten i Sagami-bukta på kysten av Yokohama i Japan, oktober 2004. Besøket var i forbindelse med en Nord-Korea-øvelse. Foto: Toshiyuki Aizawa / Reuters

Powell, som var tidligere general, var skeptisk til Irak-prosjektet, men vant ikke frem. Han endte med å fremlegge det USAs mente var bevis på Saddam Husseins masseødeleggelsesvåpen for FNs sikkerhetsråd, bevis som viste seg ikke å stemme.

Colin Powell har kalt talen han holdt i FN 5. februar 2003 som «en skamplett på sitt rulleblad».

En annen som var involvert i Irak-krigen, mannen Bolton nå avløser. H.R. McMaster tjenestegjorde under den første krigen med Irak, «Operation Enduring Freedom», og i den andre, store konflikten «Operation Iraqi Freedom.»

Deres felles sjef, president George W. Bush, har også de senere årene trukket i tvil om det var riktig å gå til krig.

Bolton derimot står fast på at en amerikansk invasjon var det eneste riktige.

Måtte forlate FN-posten

Bolton og FN har vist seg å være en vanskelig kombinasjon. I 2005 utnevnte Bush den kontroversielle politikeren til USAs utsending i FN. Den midlertidige utnevnelsen kom mens Senatet hadde sommerferie og skapte storm både nasjonalt og internasjonalt.

En statssekretær-kollega i utenriksdepartementet beskrev ham som en «ufølsom bølle», uegnet til fremtredende verv».

2005: Utenriksminister Condoleezza Rice klappet i hendene etter å ha introdusert president George W. Bush kandidat til å være USAs FN-ambassadør i mars 2005. Foto: Charles Dharapak / AP

Mange, også republikanere, mente det var uklokt å ha ham i det viktige vervet, gitt hans åpne og harde kritikk av FN-systemet.

– FN-bygningen i New York har 38 etasjer. Dersom ti av dem ble borte ville det ikke gjøre noen som helst forskjell, var Bolton-sitater som ble trukket frem fra arkivene.

Hans åpenlyse forakt for en del internasjonale traktater styrket heller ikke hans mulighet til å bli godkjent for jobben.

Det til tross for at Bolton som statssekretær hadde fått ros for arbeidet med noe som heter Proliferation Security Initiative, som tar sikte på å stoppe salg og levering av masseødeleggelsesvåpen fra stater til ikke-statlige aktører.

Men til slutt måtte Bolton og Bush gi tapt. Etter at 100 senatorer hadde sendt frarådelsesbrev og Demokratene hadde sikret seg flertall i Kongressen, var Bolton sjanseløs på å bli godkjent som permanent FN-ambassadør.

Må forberede seg på krig

Boltons filosofi er at «hvis man ønsker fred, må man forberede seg på krig».

Han har gjentatte ganger tatt til orde for angrep på både Iran og Nord-Korea.

Han mener den internasjonale avtalen om Irans atomprogram aldri skulle vært inngått. I fjor høst sa den tidligere FN-ambassadøren til NRK at Iran-avtalen at den er den «dårligste avtalen vi noen gang har inngått».

I Nord-Korea-spørsmålet har hans forgjenger McMaster snakket gjentatte ganger om militære alternativer for å få landet til å avslutte atomvåpenprogrammet. Men den siste tiden, har Trump avtalt et møte med den nordkoreanske lederen Kim Jong-un, og McMaster deltatt i samtaler med representanter fra landet, blant annet i Finland i forrige uke.

SANKSJONER: FN-ambassadør Bolton under en pressekonferanse i 2006, etter at FNs sikkerhetsråd vedtok sanksjoner mot Nord-Korea etter en atomprøvesprengning i oktober 2006. Foto: Chip East / Reuters

Bolton på sin side, kjørte en hard linje overfor diktaturet da han var statssekretær i utenriksdepartementet under George W. Bush-administrasjonen på 2000-tallet. Nordkoreas statlige nyhetsbyrå kalte Bolton gjentatte ganger for ting som «avskum og blodsuger» og skrev at han led av «psykopatisk tilstand».

– Jeg er spesielt bekymret dersom møtet mellom Trump og Kim feiler, at Bolton vil bruke det som et bevis på at vi må gå inn i Nord-Korea, sier Robert Kelly, en ekspert på internasjonal politikk ved universitetet i Pusan i Sør-Korea til Washington Post.

Med i spekulasjonene

John Bolton var også med i spekulasjonene da Donald Trump skulle velge utenriksminister.

Trump falt da ned på Rex Tillerson, daværende sjef for verdens største oljeselskap Exxon. En av årsakene var ifølge onde tunger at Trump mislikte Boltons store mustasje, som har vært Boltons varemerke i mange år.

Nå er Tillerson, i likhet med McMaster, på vei ut og Bolton med barten på vei.