Åtte saker som splittet Trump og Tillerson

Tirsdag annonserte USAs president Donald Trump at han vraker utenriksminister Rex Tillerson.

Presidenten har nå byttet ut over en tredjedel av staben. På en pressekonferanse kort tid etter kunngjøringen sa president Trump at Tillerson var en bra mann og at de kom godt overens.

Det er likevel flere ting som tyder at samarbeidsklimaet mellom de to ikke alltid har vært på topp.

1. «Moron»-ryktene

Det vakte stor oppsikt i fjor høst da NBC News meldte at Tillerson skal ha vurdert å trekke seg som utenriksminister allerede i sommer. Tillerson skal også kalt Trump for «a moron», eller idiot på norsk.

Ifølge kanalen skal visepresident Mike Pence ha måttet overtale Tillerson til å fortsette i jobben.

Tillerson kalte inn til pressekonferanse der han avviste påstandene. Trump avfeide det hele som falske nyheter.

Rex Tillerson avviste kategorisk påstandene som kom fram på NBC News om at han vurderte å gå av i fjor sommer. Foto: YURI GRIPAS / Reuters

2. Håndteringen av Qatar-krisen

I fjor sommer kuttet Saudi-Arabia, Libya, Jemen, Egypt, Bahrain og De forente emirater alle diplomatiske forbindelser til Qatar fordi de mente at landet støttet terrorister.

Tillerson oppfordret landene til å finne sammen og forsøke å bli enig. Han forsøkte også å mekle mellom partene.

Presidenten valgte sin egen løsning og gikk hardt ut mot Qatar på Twitter. Kort tid etterpå skrev Trump på Twitter at han og Tillerson hadde blitt enige om å be Qatar slutte å støtte terrorister.

Flere arabiske land kuttet alle bånd til Qatar. Her fra hovedstaden Doha. Foto: Fadi Al-assaad / Reuters

3. Atomavtalen med Iran

Allerede før han ble valgt til president gikk Donald Trump hardt ut mot atomavtalen med Iran.

Landet gikk med å trappe ned atomprogrammet mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

I oktober i fjor annonserte Trump at han ikke ville skrote avtalen, men isteden innføre flere sanksjoner mot Iran. Tillerson skal ha vært langt mer positiv til å beholde avtalen enn Trump selv.

Irans president Hassan Rouhani. Foto: AP

4. Parisavtalen

I juni i fjor annonsert Trump at han ville trekke USA ut av Parisavtalen.

Det oppsto kraftig forvirring rundt USAs forpliktelser da Tillerson gikk ut i september og sa at Trump likevel vurderte å holde seg til avtalen, dersom betingelsene er de rette. Dette motsatte Trump seg.

– Presidenten sier at han er åpen for å finne de rette betingelsene hvor vi kan forbli i et engasjement med andre nasjoner om det som vi alle mener er en utfordrende situasjon, sa Tillerson om Parisavtalen. Foto: Yuri Gripas / Reuters

5. USAs Afghanistan-strategi

Donald Trump sa han ønsket mer a målrettet handling mot Taliban etter bombeangrepet i Kabul der minst 95 ble drept og 158 såret i januar. Trump ønsket å gå hardere til verks og knuse IS og Al Qaida.

Tillerson på sin side mente at kampen ikke bare kunne vinnes på slagmarken og etterlyste forhandlinger med blant annet Taliban.

SKADD. En skadd person tas hånd om etter at en bilbombe ble sprengt i Kabul i januar. Foto: Massoud Hossaini / AP

6. Sanksjonene mot Venezuela

Venezuela har vært preget av politisk uro siden i fjor vår. President Nicolás Maduros regjering beskyldes for korrupsjon og maktmisbruk mot opposisjonen.

Donald Trump har ment at er i ferd med å kollapse. Han har blant annet sagt at han ikke utelukker å gripe inn militært. I august i fjor besluttet Trump å innføre sanksjoner mot landet, til tross for at Tillerson var uenig.

Venezuelas president Nicolás Maduro. Foto: LEO RAMIREZ / Afp

7. Skylden for volden i Charlottesville

Det ble mye bråk da Trump gikk ut og sa at begge parter måtte ta skylden for volden i forbindelse med høyreekstreme demonstrasjoner i Charlottesville i august i fjor.

. En kvinne ble drept da en bilist med nazi-sympatier kjørte inn i en gruppe som var kommet for demonstrere mot nasjonalister og nynazister som samlet seg i byen.

Både partikolleger og politiske motstandere tok avstand fra presidentens uttalelse. Tillerson uttalte at Trump snakket for seg selv.

Demonstrasjonene i Charlottesville endte med flere voldelige sammenstøt. Foto: Chip Somodevilla / AFP

8. Russlands påståtte innblanding i presidentvalget

Både FBI og CIA har konkludert med at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Trump har vært svært forsiktig med å kritisere russerne. Lenge nektet han også å akseptere at Russland hadde forsøkt å blande seg inn i valget.

Allerede før Trump ble innsatt som president sa Tillerson at Russland er en trussel og at han ville kjøre en streng linje med Russland og president Vladimir Putin.

På G20-toppmøtet i Hamburg i juli skal Tillerson ha sagt at han var bekymret for Trumps tilknytning til Putin.