– Kjøper Kim Jong-un seg tid?

– Alt tyder på at Donald Trump tror at han kan få Nord-Korea til å gi fra seg sine atomvåpen, men det er uaktuelt for Kim Jong-un. Man skal huske at det er nettopp disse som har gjort det mulig for den brutale diktatoren, som har drept broren sin med nervegift og henrettet sin egen onkel, å nå få møte verdens fremste ledere, sier Stein Tønnesson, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Torsdag ble det kjent at Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in skal møtes 27. april.

Datoen for møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump foreløpig ikke er kjent, men varslet i mai.

Tirsdag møtte Nord-Koreas leder også Kinas president Xi Jinping i Beijing.

Stein Tønnesson er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og forfatter av boken «Explaining the East Asian Peace». Foto: Marit Kolberg / NRK

Trump stiller svekket

Tønnesson frykter at USAs president Donald Trump kan spolere håpet som nå er tent på Koreahalvøya og kjenner seg ikke beroliget av de store endringene innad i Trump administrasjonen.

Ny sikkerhetsrådgiver og utenriksminister, samt det faktum at USA ikke har noen ambassadør på plass i Sør-Korea, gjør Trump svekket før møtet påpeker flere analytikere.

– En nedrustningsavtale med Nord-Korea er en fristende seier å innkassere på den internasjonale scenen for Donald Trump, men han må forstå at veien fremover er dialog og ikke trusler, sier Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København til NRK.

Utenriksminister Rex Tillerson er ute av den diplomatiske dansen etter at han fikk sparken i mars. Foto: POOL / Reuters

Sprikende signaler

Torsdag varslet president Donald Trump at USA vil trekke seg ut av Syria om kort tid, stikk i strid med strategien som hans tidligere utenriksminister Rex Tillerson la frem i januar.

Fredag opplyser det amerikanske utenriksdepartementet at de ikke kjenner til en slik plan.

Plutselige endringer og sprikende signaler er blitt et kjennetegn ved Donald Trumps presidentskap, noe som uroer både analytikere og diplomater før møtet mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un i mai.

De setter derfor sin lit til Sør-Koreas president.

Sør-Koreas president holder nøkkelen

– Det er veldig positivt at Nord- og Sør-Korea skal møtes før Kim Jong-un møter Donald Trump i mai. Det er tross alt Nord- og Sør-Korea som lider på hvert sitt vis under konflikten, sier Geir Helgesen.

Stein Tønnesson er svært imponert over hvordan Sør-Koreas president Moon Jae-in har håndtert den vanskelige balansegangen mellom naboen i nord og den nye presidenten i Det hvite hus.

Mange setter sin lit til Sør-Koreas president Moon Jae-in før en rekke statsledere skal møte Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Foto: Ahn Young-joon / AP

– Moon Jae-in har få kort på hånden. Han kan ikke tilby Nord-Korea noe økonomisk ettersom det vil bryte med FNs sanksjoner, og samtidig forlanger Trump at Sør-Korea reduserer eksporten til USA. Likevel klarer Moon å spille på lag med Trump, ikke la seg fornærme og strekker seg langt for å blidgjøre Trump, sier Tønnesson.

Fredag varsler Trump at han «kan komme til» å utsette å godta handelsavtalen inngått med Sør-Korea denne uken, til etter at en avtale med Nord-Korea om nedrustning er inngått.

Veikart til nedrustning

Både Tønnesson og Helgesen påpeker at dersom USA stiller seg bak Sør-Koreas diplomatiske linje, så kan man få på plass et veikart til en nedrustningsavtale med Nord-Korea.

Flere faktorer gjør det dog vanskelig for Nord-Korea å stole på USA og vise versa. Historien har vist at Nord-Korea raskt kan bryte avtaler.

Trumps trussel om å bryte ut av atomavtalen med Iran kan også gjøre det vanskelig for Nord-Korea å stole på at en avtale fremforhandlet av president Trump ikke blir reversert av en annen amerikansk president i fremtiden, påpeker Tønnesson.

14. juni 2000 holdt Sør-Koreas president Kim Dae-jung og Nord-Koreas leder Kim Jong Il hender i Pyongyang. Når partene møtes i april er det tredje gang de møtes siden Korea-krigen i 1950–53. Foto: AP

Flere statsledere vil møte diktatoren

Japans statsminister Shinzo Abe sa torsdag at også han ønsker å møte Nord-Koreas diktator. Japan er redd for å bli satt på sidelinjen etter møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump.

– Nå vil alle være med inn og få et ord med i laget. USA, Kina, Japan, Sør-Korea og etter hvert Russland. Det er en fordel for Kim Jong-un for det er farlig for ham å stå alene mot USA, sier Tønnesson.

Japans statsminister Shinzo Abe har allerede bedt om en detaljert brifing fra Kina om møtet president Xi Jinping hadde med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Beijing.

Fredag opplyste Shinzo Abe at han også ønsker å møte Donald Trump i april for å orientere om forholdet mellom Japan og Nord-Korea.

– Jeg ønsker å forklare Japans holdning når det gjelder bortføringssaken, sa Shinzo Abe da han møtte pårørende til bortførte japanere.

Japans statsminister Shinzo Abe tok imot pårørende til bortførte japanere i statsministerboligen i Tokyo fredag. De ønsker at han skal sette president Trump inn i saken deres. Foto: TORU HANAI / AFP

Bortførte japanere

I 2002 innrømmet Nord-Korea at de bortførte 12 japanere på 1970 og 1980-tallet for å trene spioner, og sendte fem av dem tilbake til Japan.

Tokyo mistenker at det egentlig tallet på bortførte kan være flere hundre personer.

Japan har advart verdenssamfunnet mot å la seg forføre av Pyongyangs «sjarmforsøk».

Geir Helgesen er direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København. Foto: NRK

Frykter Kim Jong-un har andre intensjoner

Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Stein Tønnesson, deler Japans bekymring.

– Kjøper han seg i realiteten tid? spør Tønnesson retorisk.

Nord-Korea har vist med sitt kjernefysiske testprogram at de kan nå det amerikanske kontinentet med raketter og at de trolig har utviklet en hydrogenbombe. Målet om å utstyre en rakett med et atomstridshode som tåler møtet med atmosfæren på vei ned er fremdeles et stykke unna.

– Det kan tenkes at Kim Jong-un trenger et pusterom. At han ønsker en periode med diplomati mens de forbereder seg forskningsmessig og teknologisk. I en slik periode trenger de ikke å utføre tester og ønsker ikke at neste steg i atomprogrammet skal bli oppdaget, sier Tønnesson.

Diplomatisk håndverk

Nord-Korea kan i et slikt tilfelle gi uttrykk for å ha stanset sitt kjernefysiske testprogram, mens de i realiteten jobber videre mot målet.

Skal man forhindre en slik situasjon er det viktig at alle hensyn er med i en eventuell avtale blir svært spesifikk, påpeker Tønnesson.

– Diplomatene kan legge inn krav om inspeksjoner av forskningsanlegg og således gjøre det vanskelig å skjule arbeidet med kjernefysiske våpen, sier Tønnesson.

Flere analytikere frykter at Kim Jong-un kjøper seg tid til å utvikle atomprogrammet videre. Foto: REUTERS TV / Reuters

Frykter Trumps nye team

Nyheten om at John Bolton blir USAs nye, nasjonale sikkerhetsrådgiver overrasket mange i Washington D.C. tidligere denne måneden.

John Bolton beskrives som en av de største haukene i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og er kjent for sin røffe stil.

Mike Pompeo fra den konservative Tea Party-bevegelsen er også kjent for tøffe utenrikspolitiske standpunkter.

Det er ventet at Senatet vil godkjenne ham som utenriksminister, etter at Rex Tillerson fikk sparken.

Mike Pompeo er fra den konservative Tea Party-bevegelsen. Foto: AARON P. BERNSTEIN / Reuters

Rex Tillerson var en av få ministere som kom fra næringslivet inn i Trumps administrasjon.

Flere analytikere mener forholdet mellom USA og Nord-Korea kan bli påvirket når Pompeo overtar som utenriksminister.

Tillerson skal ha vært positiv til samtaler med det lukkede regimet, ifølge Washington Post, mens det er ventet at Pompeo kan være tøffere i tonen mot Nord-Korea.