Ekspert: – Kims Kina-besøk er diplomatisk back up før møtet med Trump

– Kim Jong-un har gamblet en del i det siste, ved å avtale møter med Sør-Korea og USA. Nå vil han gamble på å bedre forholdet til Kina som en diplomatisk backup før møtet med Trump, sier Shi Yinhong, professor i internasjonal politikk ved Renmin-universitetet i Beijing, til NRK.

Shi Yinhong mener det var lurt av Nord-Korea og Kina å avholde møte nå. Foto: Renmin University of China

Han sier forbedringer i forholdet mellom Kina og Nord-Korea er et tap for USA.

– Kina kan ikke ha Nord-Korea som en permanent fiende. Kina vil involvere Kim fordi Nord-Korea er viktig, og det vil være en diplomatisk hevn mot Trump, sier Shi.

Etter flere dager med spekulasjoner ble det onsdag bekreftet at Nord-Koreas leder Kim Jong-un hadde møtt med Kinas president Xi Jinping i Beijing.

Temaet for besøket er ikke kjent, men det er trolig de ønskede toppmøtene med USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in som fikk Kim til Beijing.

– Sterkere posisjon

– For Nord-Korea tror jeg at etter møtet med Xi, så føler Kim at han er i en bedre og sterkere posisjon før møtene med Moon og med Trump, sier Paul Heanle til NRK.

Han har vært med to amerikanske presidenter på forhandlinger med Nord-Korea og jobber nå ved Tsinghuauniversitetet i Beijing.

Ri Sol-ju (t.v.), kona til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sammen med ektemannen (nr. 2 f.v.), Kinas president Xi Jinping og hans kone Peng Liyuan (t.h.). Foto: Xinhua / Reuters

– Kim har klart å forhindre en forent front, ved å planlegge separate møter med Sør-Korea, Xi og Trump. Nå er det også snakk om et eget møte med Japan, sier Heanle.

Heanle håper det ikke kommer flere overraskelser fra diplomatene, for de hjelper i hans øyne kun Nord-Korea.

Overrasket USA

Møtet mellom Kim og Kinas president var innhyllet i hemmelighetskremmeri, og heller ikke amerikanske myndigheter så ut til å ha kjennskap til det før det fant sted.

– Kina konsulterte ikke med USA, de bare meldte fra til Trump, sier Heanle.

Den amerikanske presidenten har tvitret om beskjeden, og han skriver der at møtet mellom Xi og Kim gikk bra.

– Venn i Beijing

– Dette møtet, og innholdet i pressemeldingen fra Kina om det, gir Kim økt innflytelse i de kommende samtalene. Det viser at Kim har en venn i Beijing, sier Adam Mount, sjef for forsvarsprosjektet ved Federation of American Scientists til CNN.

USAs president Donald Trump skal etter planen møte Kim Jong-un i mai. Foto: Aaron Bernstein / Reuters

Til Washington Post sier Mount at Kina nå markerer seg og forsøker å påvirke Kims møter med Sør-Korea og USA.

– Splid mellom Beijing og Pyongyang var viktig for Trumps mulighet til å utøve press, fortsetter han.