USA har konkludert med at Nord-Korea drepte Kims halvbror

Kim Jong-uns halvbror ble drept i et angrep på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia i 2017, etter at han fikk en væske i ansiktet.

SIKTET: Siti Aisyah og Doan Thi Huong er siktet for drapet på Kim Jong-nam. De to kvinnene skal ha smurt en væske inn i ansiktet på 45-åringen. En av dem skal ha forklart at hun trodde det var babyolje. Samtidig hevder kvinnene at de trodde det hele var del av et TV-stunt. Foto: Daniel Chan / AP

To kvinner er tiltalt for å ha smurt væsken i Kims ansikt. Nord-Korea har hevdet at Kim døde av et hjerteinfarkt.

Obduksjon avdekket imidlertid at væsken var nervegiften VX. Nervegiften defineres som et masseødeleggelsesvåpen i internasjonale traktater og står på FNs forbudsliste, men eksperter antar at Nord-Korea har VX har som del av sitt kjemiske våpenarsenal.

Nå har USA konkludert med at det er nettopp Nord-Korea som står bak det dødelige angrepet i 2017, og at nervegiften hadde vært i bruk under drapet på Kim.

Tidligere har også sørkoreansk etterretning konkludert med at angrepet var utført på oppdrag fra Kim Jong-un.

Urix forklarer: Dette er Kim-klanen.

Sanksjoner

– Denne offentlige demonstrasjonen av forakt for internasjonale regler mot å bruke kjemiske våpen, viser at Nord-Korea er hensynsløst, og understreker at vi ikke har råd til å tolerere et nordkoreansk masseødeleggelsesprogram av noe slag, sier det amerikanske utenriksdepartementets talsperson Heather Neuert.

Som svar vil amerikanerne innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea. Dette skjer samtidig som landet mandag lovet å skrinlegge atomvåpenprogrammet dersom landet blir lovet en sikkerhetsgaranti og samtaler med USA. Dette er noe USA også har vært positive til.

I henhold til amerikansk lov blir et importforbud pålagt et land som bryter forbudet mot kjemiske og biologiske våpen. For Nord-Korea vil imidlertid dette få liten innvirkning, siden landet allerede er ilagt strenge amerikanske sanksjoner.

Men å gjenopplive kontroversen rundt drapet i 2017 på Kim Jong-nam kan imidlertid forstyrre et forsøk på å starte samtaler med Nord-Korea, skriver Ap.

Kim Jong-ils sønn

DREPT: Kim Jong-Nam, halvbroren til Nord-Koreas leder ble drept med nervegift på flyplassen i Kuala Lumpur. Foto: Shin In-seop / AP

Kim Jong-nam var 45 eller 46 år, og var den eldste sønnen av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Etter det levde han i eksil med familien i Kina. Halvbroren overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.

Det var ingenting som tydet på at han ønsket å utfordre halvbroren Kim Jong-un, som overtok som nordkoreansk leder, skriver NTB.