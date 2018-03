– Pompeo er en høyreorientert Tea Party-type med mer ekstreme og tøffe utenrikspolitiske standpunkter enn sin forgjenger, sier Jennifer Leigh Bailey, professor i statsvitenskap ved NTNU, til NRK.

USAs president Donald Trump vil at CIA-sjef Mike Pompeo skal overta som utenriksminister etter Rex Tillerson, som fikk sparken tirsdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Bailey sier hun kjenner Pompeo best fra den tida da han var kongressrepresentant for delstaten Kansas.

– Han er på høyresida av politikken uansett hva man spør ham om. Han er blant annet klimaendring-skeptiker, sier Bailey.

På linje

USA-ekspert Svein Melby sa tidligere til NRK at han mener at grunnen til at Trump gjør ytterligere endringer i administrasjonen, er at han ønsker å ha en utenriksminister som er mer på linje med ham selv når det gjelder USAs plass i verden.

Rex Tillerson (t.v.) fikk tirsdag sparken som USAs utenriksminister. CIA-sjef Mike Pompeo er president Donald Trumps kandidat til å overta jobben. Foto: Reuters File Photo / Reuters

Bailey trekker fram forholdet mellom USA og Nord-Korea som en sak som kan bli påvirket når Pompeo overtar som utenriksminister.

– Pompeo er mer villig til å være tøff mot Nord-Korea, men hva det betyr i praksis er det for tidlig å si noe om, sier Bailey.

Tillerson har blant annet vært positiv til samtaler med det lukkede regimet, skriver Washington Post.

– Bedre informert

USA-kjenner og frilansskribent tilknyttet Minerva, Jan Arild Snoen, sier spørsmålet er om Pompeo kommer til å klare å ha større innflytelse på Trump enn forgjengeren.

– Hvis han faktisk får større innflytelse, vil jeg tro det vil være i retning av en mer tradisjonell republikansk utenrikspolitikk. For eksempel overfor Nord-Korea, sier Snoen.

Snoen sier det er en bekymring at Trump er for uortodoks og at han ser på seg selv som en som klarer å inngå avtaler. Der kan Pompeo muligens sørge for at presidenten er bedre informert, tror han.

Atomavtale og klima

Framtiden til atomavtalen med Iran er også et spørsmål det blir interessant å se hva som skjer med, sier Bailey.

Atomavtalen, i likhet med Parisavtalen, er en sak der Tillerson og Trump har vært uenige, og hvor Pompeos syn så langt har samsvart mer med presidentens.

USAs president Donald Trump vil i Mike Pompeo få en utenriksminister som er mer på hans egen politiske linje, tror eksperter. Foto: Andrew Harnik / AP

Trump har flere ganger angrepet atomavtalen med Iran og kalt den en skam, og han har jevnlig truet med å trekke USA ut av avtalen.

Tillerson har prøvd å få Trump til å godta avtalen, mens Pompeo kort tid før han ble godkjent som ny CIA-sjef tok til orde for å skrote den.

Tillerson har forsøkt å få Trump til å godta Parisavtalen om å bekjempe klimaendringene – mens Pompeo har kritisert avtalen og lenge markert seg som en motstander av miljøtiltak, skriver NTB.

Pompeo må godkjennes av Senatet før han kan tiltre som utenriksminister.