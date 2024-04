Bilbrann på kjøpesenter i Bergen slukket

Brannvesenet har slukket brannen i en bil i parkeringsanlegget til Vestkanten kjøpesenter. En person skal ha fått i seg noe røyk og blir undersøkt av helsepersonell på stedet. Operasjonsleder i Vest politidistrikt Tore-Andre Brakstad, sier at kjøpesenteret er evakuert og brannvesenet søker nå gjennom garasjen for å være sikre på at det ikke er folk der.