– Det er viktig å være klarøyd i denne konflikten. Jeg tror ikke tidspunktet er passende for å skulle dempe presset på Nord-Korea, sa Japans utenriksminister Taro Kono, under møtet i Vancouver, ifølge CNN.

20 utenriksministre og toppledere var tirsdag samlet i den kanadiske byen for å diskutere hvordan Nord-Koreas atomvåpentrussel kan løses. Norge var også en av deltakerne.

Det var her Kono kommenterte at det var viktig å ikke bli blendet av Nord-Koreas noenlunde «mildere oppførsel», hvor de nylig åpnet opp for samtaler for å kunne delta i vinter-OL i Sør-Korea.

– Dette er for naivt

Til tross for FNs sanksjoner og internasjonalt press, har Nord-Korea raskt utviklet sine atom- og konvensjonelle våpenprogrammer gjennom de siste to årene.

Etter den siste nordkoreanske ballistiske testen 28. november, rullet enda en ny serie med sanksjoner ut fra FN. Dette rammet blant annet landets oljeleveranser og reisemuligheter.

Men på nyåret var det noe som fikk Kim Jong-un til å mildne, hvor Nord-Korea aksepterte invitasjonen til samtaler med nabolandet i sør. De to hadde da ikke hatt et formelt møte på over to år.

HÅNDHILSER: Delegater fra Nord- og Sør-Korea møttes for å diskutere logistikken rundt Nord-Koreas deltakelse i vinter-OL 2018. Foto: Handout / AFP

Praten mellom dem har i ettertid fått ros for å ha lettet på spenningen, men Taro Kono advarte de andre landene mot å være naive.

– Jeg er klar over at noen argumenterer for at vi bør belønne Nord-Korea ved å oppheve sanksjonene eller gi dem en form for bistand, fordi de nå har åpnet opp for å snakke med Sør, sa han på møtet, ifølge BBC.

– Dessverre syns jeg dette er for naivt. Jeg er redd for at Nord-Korea prøver å kjøpe seg tid for å kunne fortsette å utvikle atomprogrammet sitt, fortsatte Kono.

Parter fra begge sider av Korea-halvøyen skal møtes onsdag for en tredje runde, hvor de skal diskutere mer presist hvordan Pyongyang skal kunne delta under vinterlekene som starter om en liten måned.

Tror det internasjonale samarbeidet fungerer

På gårsdagens møte var det flere land som uttrykte støtte til de pågående Nord-Korea-diskusjonene.

Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha, sa hun hadde tro på effekten av de siste månedenes press og sanksjoner. Dette tror hun var med på å resultere i Nord-Koreas godvilje til å ville åpne for dialog med dem.

ULIKE SYNSPUNKT: Sør-Koreas utenriksminister Kang Kyung-wha og USAs utenriksminister Rex Tillerson under Vancouver-samtalene. Foto: Don Mackinnon / AFP

– Vi kan endelig begynne å se resultater av det internasjonale samarbeidet vi har holdt på med lenge, sa Kyung-wha på møtet.

USA var derimot enig med den japanske utenriksministeren. Rex Tillerson argumenterte for et økt press på Pyongyang, til de kom fram til «troverdige forhandlinger».

Kina og Russland utestengt

I en fellesuttalelse ble det klart at de 20 nasjonene skulle vurdere å komme med strengere sanksjoner mot Pyongyang, der de også kunne komme til å gå lenger enn Sikkerhetsrådet i FNs beslutninger.

Det dagslange møtet ble holdt av USA og Canada. Nord-Koreas største allierte, Kina og Russland, var ikke invitert.

De to sistnevnte har fått kritikk for å ikke legge nok press på Pyongyang for å få dem til å ruste ned landets atomambisjoner.

Beijing ble avvist under ordlyden som en «ulovlig deltaker».

– Noen av de viktigste involverte i Korea-halvøyens konflikt har ikke fått være til stede. Jeg syns derfor ikke at møtet er verken lovlig eller representativt, sa det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Lu Kang etter at møtet ble holdt.