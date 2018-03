– Trump ønsker et sterkere grep om USAs utenrikspolitikk

Rex Tillerson var en av få av Trumps ministere som kom fra næringslivet, men nå blir han erstattet med insideren Mike Pompeo.

– Dette er ikke overraskende ettersom Tillerson selv har kommet med opplysninger og hint om at han har vært på vei ut. Men at det kom nå var ikke annonsert. Dette er en beslutning som presidenten har bestemt seg for rimelig kjapt, sier USA-ekspert Svein Melby.

USA-ekspert, Svein Melby Foto: Institutt for forsvarsstudier

Melby mener at grunnen til at Trump gjør dette er at han ønsker å ha en utenriksminister som er mer på linje med ham selv når det gjelder USAs plas i verden.

– Trump og Tillerson har vært en del uenige om en del ting – blant annet Nord-Korea-politikken, Iranavtalen og så videre, sier han.

Avsettelsen skjer like før forhandlingene med Nord-Korea.

Fikk vennskapsmedalje av Putin

Tillerson hadde sterke bånd til Russland som oljesjef. Kommentator på amerikanskpolitikk.no, Vårin Alme, mener det vil være interessant å følge utviklingen i forholdet mellom USA og Russland.

Kommentator på amerikanskpolitikk.no, Vårin Alme

– Han har personlig fått utlevert en vennskapsmedalje av Putin. Det er liten tvil om at Kreml så positivt på ham som USAs utenriksminister, sier Alme til NRK.

Ifølge NBC News skal Tillerson ha omtalt president Trump som en «idiot» under et møte i juli.

– Trump har hintet om at han ikke likte Tillerson. Han er vært vag i sin støtte av presidenten, og stilt på flere søndagsshow hvor han har uttrykt seg med forbehold, sier Alme.

Sessions står for tur

President Trump har skiftet ut en tredjedel av sin regjering. Nå spekuleres det i om justisministeren står for tur.

USAs justisminister, Jeff Sessions, kan være den neste som blir erstattet i Trumps regjering. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Trump har lenge uttrykt frustrasjon over at Sessions erklærte seg inhabil i Russlandsaken. Er han nestemann ut, vil Trump ha kvittet seg med en av sine mest lojale støttespillere, sier Alme.

Melby mener at det nå begynner å bli et mønster at Trump bytter ut folk i nøkkelposisjoner, det skjedde innenfor handel også i forrige uke da hans økonomiske rådgiver Gary Cohn sa opp jobben.

Det kan være dårlig nytt for USA allierte.

– Det er et tegn på at Trump ønsker å feste et sterkere grep om hvordan USAs politikk til omverden skal formes, sier Melby

– Særlig blant USAs allierte har det vært en holdning om at Trump og hans utspill ikke er så farlige så lenge han har hatt nøkkelpersoner rundt seg som har vært kontinuitetsbærere for den politikken som USA har ført tidligere. Men nå forsvinner disse og inn kommer folk som står Trump nærmere politisk.