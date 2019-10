Skuddene har falt. Denne gangen er det en elgkalv som har gått i bakken – en vanlig hendelse på høsten. Men landets største grunneier, Statskog, merker at samfunnet er i endring.

– Vi ser at ordet «kjøttskam» brer seg utover. Det går på at rødt kjøtt skal være skadelig for kroppen og dårlig for klimaet. Det går på dyrevelferd og etiske forhold rundt dette, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Han frykter nemlig at jakt i Norge skal rammes av en misforstått kamp for klima og dyrevelferd. Hos Norges største grunneier er man redd «kjøttskam» skal ødelegge for framtidig rekruttering til jegermiljøet.

– Vi hadde jo en Brennpunkt-dokumentar på NRK som tok opp dyrevelferd i svineproduksjon. Det vi ser er jo at alt dette slår over på jakta og folk klarer ikke å skille på det ene og det andre, sier kommunikasjonssjefen.

FRYKTER FÆRRE SOM JAKTER: Jaktlaget i Trøndelag fikk skutt elg. Nå frykter Statskog at færre kommer til å dra på elgjakt i årene som kommer. Foto: Kjartan Trana / NRK

Mener jakt på dyr er helt naturlig

Elgjeger Jon Erling Skåtan klarer ikke å forholde seg til ordet «kjøttskam».

– Det er litt fremmed for meg altså, sier han mens han tar vom og tarmer ut av elgkalven.

Skåtan forteller at jakt og kjøtt har vært en naturlig del av oppveksten og livet hans.

– Jeg som har vokst opp med dyr på en gård har et så naturlig forhold til dette. Det å høste av dyr som går i skogen, en slik ressurs, må være det beste vi kan gjøre, sier jegeren.

REDD FOR REKRUTTERINGEN: Jo Inge Breisjøberget jobber for Norges største grunneier, Statskog. De er redde for at «kjøttskam» skal ødelegge for framtidig rekruttering til jegermiljøet. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Et begrep som er i ferd med å sette seg

Fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog mener at ordet «kjøttskam» er i ferd med å etableres.

– Vi følger jo med på sosiale medier og prater med veldig mange jegere. Spesielt blant unge jegere har vi merket at dette er et begrep som er i ferd med å sette seg. I likhet med flyskam og andre skammer om dagen, sier Breisjøberget.

Han er redd for at elgjakta kommer i ufortjent dårlig lys.

– Vi er jo med på at man skal kutte ned på kjøttforbruket, men dette blir feil altså. Det å få folk ut i naturen for å høste klimavennlig kjøtt, det skal man ikke skamme seg over, sier Breisjøberget.

Er sjokkert over utspillet til Statskog

Leder og veterinær i dyrerettighetsorganisasjonen NOAH, Siri Martinsen, mener det blir helt feil at Statskog kommer med dette utspillet om «kjøttskam» og økende skepsis til elgjakt blant unge.

– Jeg må si at jeg er ganske sjokkert over at staten som aktør da – via Statskog – har et verdisyn som de synes at alle i Norge skal ha. Det at dyr er ting og ressurser som vi bare skal bruke, sier NOAH-lederen.

Hun er heller ikke spesielt glad i begrepet «kjøttskam».

– Dette er et medieskapt ord som får folk til å henge seg opp i sine egne følelser enn i sine egne handlinger. Handlingene bør være mest mulig rettet inn på å ta vare på dyr og miljø.

SJOKKERT: NOAH-leder Siri Martinsen reagerer på Statskog går ut og er bekymret for at det er økende skepsis for elgjakt og viltkjøtt blant unge. Foto: Bente Isefjær

Skal ikke handle om «kjøttskam»

– Jeg er i utgangspunktet veldig glad for at folk endrer seg og blir mer bevist på hva dyrs egenverdi egentlig handler om, sier dyrevernsaktivist og leder i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl.

Rostøl tror at mange ønsker at dyrene som løper rundt i skogen skal få være i fred. At vi mennesker ikke skal trenge å drepe dem.

– Samtidig synes jeg ikke det skal handle om «kjøttskam», men mer bevissthet rundt dyr og dyrenes perspektiv. For meg handler det rett og slett om at flere og flere bryr seg om dyr, sier Rostøl.

FLERE MÅ BRY SEG OM DYRENE: Leder i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl, mener flere bør bry seg om dyrene. Foto: Jenny Ingemarsson

Vil at flere skal få oppleve jakt

Kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog er opptatt av at Norge skal få frem nye jegere som er opptatt av bærekraft.

– Jeg tror vi i Statskog må være ekstra obs på at vi fremover må ha dyktige jegere og en bærekraftig forvaltning. Norske jegere er veldig dyktige naturelskere. De ønsker ikke å utrydde arter, men tvert imot at barnebarna også skal få oppleve det samme.