Emilie (16) er en del av en stille revolusjon

– Det så bra ut, det så veldig bra ut Emilie.

Jonny Brodersen er tydelig stolt over datteren på 16 år som nettopp har skutt sin første elgokse.

Skuddet fra Emilie Brodersen traff perfekt og oksen faller til bakken og trekker sitt siste pust bare noen sekunder senere.

I videoen øverst ser du hvordan det hele foregikk.

– Stort ansvar å ta livet av et dyr

Det er et spesielt jaktlag som opererer på Straumøya ved Saltstraumen i Bodø. En ting er at en av dem er en 16 år gammel jente. Det andre er at fire av seks jegere er kvinner. I tillegg til Emilie selv, er også bestemor, mor og tante med.

Så stolt blir man når man har skutt sin første elg. Foto: Privat

Og forrige helg var det altså den yngste sin tur til å skyte sin første elg.

– Hvordan var egentlig det?

– Pulsen min roet seg da jeg fikk elgen i sikte. Men når jeg lå foran elgen hadde jeg muligheten til å ta livet av et dyr, og da har man et stort ansvar, sier Emilie Brodersen selv.

– Tror du mange synes det er spesielt at du driver med dette?

– Jeg skjønner at folk synes det er spesielt at jeg bruker helgene mine på å være ute og skyte dyr. Det er veldig mange menn som jakter, og ikke så mange jenter, det er folk som blir overrasket.

Flere kvinner på jakt Ekspandér faktaboks I alt var 509.570 nordmenn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2018/2019, viser statistikken over registrerte jegere. Disse fordelte seg på 435.919 menn og 73.651 kvinner. Kvinnene utgjør nå 14.5 % av de som er registrert som jegere. Snart hver tredje person (29,9 %) som tar jegerprøven er kvinne. I alt ble det felt 30.636 elg i løpet av jaktåret 2018/2019. Det er en nedgang på 945 elg fra foregående jaktår. Det er også langt fra toppåret 1999 da det ble felt 39 100 elg.



Det felles flest elg i Trøndelag, hele 8.181 elg ble felt her i jaktåret 2018/2019. Deretter følger Hedmark med 4.988, og Nordland med 4.136. Best felligsprosent hadde de i Nordland, der 86% av kvoten ble felt, og i Trøndelag med 85%. Kilde: Norges jeger- og fiskerforbund

Stadig flere kvinner jakter

Historien om 16-åringen fra Bodø møtes med jubel hos Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF).

– Det skjer en stille revolusjon som Emilie er en del av. Det er lenge siden jegerne så på kvinner som kaffekokere, heldigvis, sier informasjonssjef Espen Farstad.

– Trenden er at det er stadig flere kvinner jakter. Det er en utvikling vi har jobbet hardt for å få til. Vi er ikke frimurerlosjen, vi ønsker å være åpne og inkluderende, fortsetter han.

Og jobben har åpenbart båret frukter.

I 1970 var det 400 registrerte kvinnelige jegere i Norge. I dag er tallet omtrent 73.000 av totalt 510.000. Og tallet blir stadig større. Omtrent hver tredje person som tar jegerprøven er nå en kvinne.

Totalt er det over en halv million registrerte jeger i Norge, viser tallene fra jegerregisteret til Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden 2014 til 2019 har andelen kvinnelige jegere økt med hele 22,1 prosent, en langt større økning enn blant menn, der økningen var på mer beskjedne 7,7 prosent, skriver NTB.

Så er spørsmålet: Hvorfor er dette så viktig? Espen Farstad i NJFF bruker store ord.

– Jakt er en viktig kulturtradisjon. For 10.000 år siden trakk isen seg tilbake og de som fulgte etter villreinen var jegerne, og det var dem som befolket landet. Dette er vår viktigste kulturtradisjon, og jegerne er kulturbærerne.

– I tillegg er det mange andre gode grunner til å gå på jakt. Jegerne får bedre fysisk og psykisk helse. Hvem har vel hørt om en jeger med høstdepresjon?

Og da er konklusjonen gitt, mener Farstad.

– Hvis man mener at jakt er en ønsket samfunnsaktivitet, og at det er sunt og bra for folk, så kan vi ikke utelukke halve befolkningen. Dette er et gode alle skal få muligheten til å delta på.

– Ikke bare mannfolk som kan jakte elg

Også Emilie Brodersen vil ha flere kvinner med seg på jakt.

– Jeg synes vi jentene burde bli flinkere til å være med, det er kjempeartig.

– Det er behov for å jakte på elg, og det er ikke bare mannfolk som kan gjøre det. Det er mange av de eldre mannfolkene har fått ansvaret og som bestemmer, men vi er like gode. Det er viktig at vi lærer oss dette og får lov til å være med å bestemme.