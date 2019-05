MDG erklærer klima- og naturkrise

Partiets nasjonale talsperson Une Bastholm viser til fredagens klimastreik blant skoleungdom verden over.

– Ungdommen er forbanna. De skal ikke bare måtte ta de utslippskuttene vi ikke tar. De skal arve klimaendringene som kommer hvis vi ikke gjør nok, fort nok, sier Bastholm.

Ungdommen krever stans i ny oljeproduksjon.

– Vi er det eneste partiet hittil som forplikter oss til alle kravene: 60 prosent utslippskutt innen 2030, ingen flere utvinningstillatelser til oljeindustrien, og 65 milliarder årlig til finansiering av klimatiltak i fattige land, sier Bastholm.

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2019 Ekspandér faktaboks 200 delegater er samlet 24.-26. mai på Quality Hotel Expo i Fornebu i Akershus. Talspersonene Une Aina Bastholm og Arild Hermstad holdt tale fredag ettermiddag. Landsmøtet skal vedta syv resolusjoner om alt fra vindkraft til hva Norge skal leve av etter oljen. I tillegg skal de vedta 12 valgløfter inn mot kommunevalget til høsten.

MDG inviterte klimastreikende ungdom til landsmøtet. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

– Generasjonsran

Bastholm kritiserer også regjeringspartiene med Ap og Sp for å ha stemt for å fortsette utbyggingen av Sverdrup-feltet.

– Oljepartiene kaller det fremskritt. Jeg kaller det et generasjonsran. Sannsynligvis vil historien vise at det er det største generasjonsranet som er vedtatt i Stortinget dette tiåret, sier Bastholm.

MDG mener Granavolden-plattformen er for full av kompromisser, og at statsminister Erna Solberg (H) aldri har hatt som mål å få til et grønt skifte.

– Vi erklærer herved klima- og naturkrise, og går til valg på en gjennomgripende samfunnsendring for å ta vare på naturen som vi er helt avhengige av. Og det kommer Norge til å merke. Tiden for å spørre pent er forbi, sier Bastholm.

Bastholm mener avkastningen fra oljefondet gjør at Norge ikke trenger å hente opp mer olje så lenge det investeres klokt. MDG vil fase ut norsk oljevirksomhet gradvis over 15 år.

MDG trekker frem større satsinger på grønn skipsfart, havvind, fornybare ressurser, forskning og teknologiutvikling.

– Det grønne skiftet er fullt av jobber, sier Bastholm.

I dag arrangeres mer enn 1.500 skolestreiker fordelt på 118 land. 31 av streikene er i Norge. Da Erna Solberg skulle tale foran streikende barn foran Stortinget i dag, ble hun buet på flere ganger.

– Handlingslammet

MDG garanterer utslippskutt og bevaring av naturen der de får makt etter kommunevalget. De går også til valg på lavere priser på kollektivtransport.

Partiets andre nasjonale talsperson, Arild Hermstad, sier målet er å gjøre det samme i resten av landet som det de har fått gjennom i Oslo.

– Mens land rundt omkring i verden erklærer klimakrise, snakker den norske regjeringen stort sett bare om bompengekrise, sier Hermstad.

Han kaller regjeringen handlingslammet, og mener tiltakene er for slappe.

– De dropper et av de aller viktigste virkemidlene, nemlig avgifter, som vi vet fungerer. Dette våger de ikke ha med i verktøykassen når de skal fikse klimaet. Det er som å be tannlegen om å fikse tannpinen din, samtidig som du nekter å åpne kjeften, sier han.