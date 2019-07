Nordmenn velger å spise mindre rødt kjøtt

Selv om de fleste nordmenn prioriterer kildesortering som deres fremste klimatiltak fremfor å droppe kjøtt eller flyreiser, har salget av rødt kjøtt gått ned.

Ifølge tall fra analyseselskapet Nielsen, har det blitt solgt over 600 tonn mindre rødt kjøtt hittil i år sammenlignet med i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 4,1 prosent. Tallene gjelder salg i dagligvarefirmaene Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Bunnpris,

På tross av nedgangen er vi fremdeles veldig glade i kjøtt, ifølge Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Hun presiserer at nedgangen kun gjelder rødt kjøtt og at kjøtt generelt har hatt en økning de siste fem årene.

– 78 prosent sier at kjøtt er noe de er svært glade i. Langt færre sier det samme om fisk og sjømat, sier hun til Dagsavisen.

Bekrefter trenden

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum, forteller til NRK at de selger mer og mer vegetaralternativer.

- Til nå i år har vi hatt en god oppgang i salg av vegetarprodukter. Ferske kjøtterstatninger har for eksempel hatt en vekst på nesten 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier hun.

Fossum opplever ikke dette som en kortvarig trend og sier at de kommer til å fortsette å øke sortimentet av gode vegetaralternativer til lave priser.

Kutt i kjøtt og flyreiser mindre populære klimatiltak

Ifølge en fersk undersøkelse utført for Grønt Punkt Norge kommer det likevel fram at nordmenn flest ikke er klare for å droppe kjøtt som et klimatiltak.

Mens hele 84 prosent sier at de kildesorterer som et klimatiltak, velger nemlig langt færre å droppe kjøtt eller flyreiser. 27 prosent sier de velger å spise mindre kjøtt og 22 prosent begrenser antall flyreiser.

84 prosent sier at de kildesorterer. Røine i Grønt Punkt mener det likevel er forbedringspotensial i kildesorteringen til folk, og at det spesielt er mye plast som havner på feil sted. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er utrolig positivt at så mange anser kildesortering som et viktig klimatiltak. Det er noe vi enkelt kan gjøre hver eneste dag. Det krever heller ikke spesielt mye av oss, samtidig som det har en helt klar effekt, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.

Undersøkelsen ble utført av Kantar for Grønt Punkt Norge for å finne ut hvilke klimatiltak nordmenn gjennomfører, og hadde 1252 respondenter landsrepresentativt.