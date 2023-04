Sametinget og staten ikke enige om innholdet i utredningsprogrammet for Fosen

Etter det TV 2 forstår mener Sametinget at det ikke lengre er grunnlag for å fortsette kommunikasjonen med Olje- og energidepartementet (OED) om utredningsprogrammet.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både på folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til kanalen.

Sametingspresident Silje Moutka sier til TV 2 at situasjonen er alvorlig. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

I et møte torsdag 27. april mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og energiminister Terje Aasland ble det konstatert at det ikke er mulig å komme til enighet om et utredningsprogram.

Men det betyr ikke at all kommunikasjon med staten om Fosen-saken er brutt, sier Moutka til NRK.

– Vi har ikke brutt samarbeidet. Men konsultasjonen er slutt for denne gang. Fordi vi ikke er enige om innholdet i utredningsprogrammet og hvordan Fosen-saken skal løses, sier Moutka.

Følger to spor for løsning

Utredningsprogrammet er det formelle sporet for løsning i Fosen-saken. Dette kan bli en tidkrevende prosess.

Konsultasjonsmøtet denne uka var mellom staten ved Olje- og energidepartementet (OED) og Sametinget.

Tidligere denne måneden hadde blant annet den sørlige gruppen av samer på Fosen også et konsultasjonsmøte.

Etter dette møtet ble det kjent at riksmekler Mats Ruland vil bistå i kommunikasjonen mellom de berørte, utbyggerne og staten for om mulig komme fram til en minnelig løsning mellom partene.

For parallelt med utredningsprogrammet jobbes det også med å komme fram til en omforent løsning mellom de berørte partene i vindkraftutbygginga på Fosen.

Enige om å avslutte konsultasjonen uten enighet

– Vi ble ikke enige om utredningsprogrammet. Sametinget beklager situasjonen som har oppstått, sier Moutka.

Sametinget og OED blei ikke enige om rammene for utredningsprogrammet.

Sametinget mener blant annet at det ikke er riktig at staten skal utrede på nytt forhold som allerede er undersøkt og slått fast i høyesterettsdommen.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier dette til TV 2:

«Jeg og sametingspresidenten hadde et godt møte i går, der vi avsluttet en serie konsultasjonsmøter om utredningsprogrammet. Vi er enige om at vi nå avslutter konsultasjonen, selv om vi ikke oppnådde enighet om utredningsprogrammet. Vi venter nå på siste tilbakemeldinger fra reindriften, og vil fastsette utredningsprogrammet om kort tid.»