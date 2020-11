Regjeringa kan ennå ikke love hvor Norges nye redningshelikoptre kan lande

– Vi jobber med å sikre gode løsninger for nær mulig nok landing, forsikret statsminister Erna Solberg (H). Både hun og justisminister Monica Mæland (H) måtte svare på spørsmål om de nyinnkjøpte helikoptrene AW101 SAR Queen i Stortinget onsdag.

NRK har avdekket at de nye redningshelikoptrene foreløpig bare kan lande trygt på seks av de 21 akuttsykehusene der Sea King i dag lander. Voldsomme lufttrykk når de lander gjør det utrygt for folk i nærheten.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, ville ha svar i Stortinget fra statsministeren på om de nye redningshelikoptrene bare skal lande på de største sykehusene i landet.

– Det som nå er avdekket er en potensiell stor svekkelse i den akuttmedisinske beredskapen. Hvis 15 sykehus som i dag kan få redningshelikoptrene inn på sitt område ikke lenger får de, så er jo det en betydelig endring av den akuttmedisinske beredskapen, sa Kjerkol.

BEKYMRET: Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, er bekymret for at det skal bli en svekket beredskap om nye redningshelikoptre ikke kan lande på sykehus der Sea King redningshelikoptre i dag kan lande. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fikk ros for nye helikoptre

Statsminister Erna Solberg var selv til stede da de to første av 16 nye redningshelikoptre ble satt i drift på Sola i Stavanger i september i år.

Om bare seks måneder tas de i bruk i Trøndelag. De andre helikoptrene fases gradvis inn og skal være i bruk innen 2022 over hele landet. Anskaffelsen koster 14 milliarder.

– Jeg har sjelden hørt så mye ros som da jeg besøkte og døpte de nye helikoptrene fra pilotene og redningsmannskaper over hva de har fått, sa Solberg i den muntlige spørretimen på Stortinget.

Hun innrømmer at det er utfordrende at nye redningshelikoptre er betydelige større og tyngre enn dagens Sea King-redningshelikoptre som nå skal byttes ut.

– I motsetning til et mindre og lettere helikopter som ville kunne lande på et tak, så vil det være litt vanskeligere. Men med det landet vi har, så synes jeg det har vært en prioritet som er viktig å gjøre, sa Solberg.

Til NRK sier hun at tyngre og større helikopter med kraftig rotorvind vil få konsekvenser.

– Det er helt klart at de ikke kan lande på de samme takene de gjør mange steder. Det må være andre løsninger, sier Solberg.

I dag kan Sea King-helikoptrene lande på disse 21 akuttsykehusene over hele landet. De nye redningshelikoptrene AW101 SAR Queen kan foreløpig bare lande på disse seks akuttsykehusene. På 15 av 21 akuttsykehus er det fortsatt ikke mulig.

Kan ikke love noe nå

Stortinget har bestemt at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande ved de samme 21 akuttsykehusene som dagens redningshelikoptre kan. Statsministeren kunne i Stortinget ikke si noe om hvilke tilpasninger som skal gjøres.

– Arbeidet for å se på behovet og løsninger for landingsplasser pågår nå. Det er litt for tidlig å si hvor mange sykehus som eventuelt vil ha behov for tilpasninger, men det er en gradvis innfasing av de nye helikoptrene og vi jobber systematisk med dette, forsikret statsminister Erna Solberg.

I anskaffelsen av nye helikoptre dekkes kun kostnader på dagens landingsplasser hvis det må gjøres tilpasninger.

«Prosjektet kompenserer kun for konsekvensene av å kjøpe tyngre fartøy enn Sea King,» står det i et styringsdokument.

– Her forventer vi at regjeringa sørger for at vi ikke får en dårligere akuttmedisinsk beredskap. Hvis det er sånn at det blir færre sykehus de kan lande på så vil det være alvorlig, sier Ingvild Kjerkol fra Ap til NRK.

I september ble de første nye redningshelikoptrene tatt i bruk. Du trenger javascript for å se video. I september ble de første nye redningshelikoptrene tatt i bruk.

Opposisjonen er kritisk

Ved en tilfeldighet fikk ledelsen på St. Olavs hospital i Trondheim nylig høre om en rapport etter en testlanding på sykehuset i september i 2019. I rapporten står det at det var utrygt for syklister og barn i barnevogn da helikoptre landet på sykehuset i Trondheim.

Onsdag måtte justisminister Monica Mæland svare Stortinget på nytt da hun fikk spørsmål fra Martin Henriksen (Ap) om hva som er akseptabel tid fra redningshelikoptrene lander til pasientene får behandling på sykehus.

– Svaret på hva som er godt nok for regjeringen er det som er godt nok helsefaglig, sa Mæland, som mener Norge har fått et av verdens beste helikoptre.

– Vi gjør disse investeringene og endringene fordi vi skal redde flere liv, sa hun.

De siste ukene har over ti stortingsrepresentanter stilt skriftlige spørsmål til regjeringa om de nye redningshelikoptrene.

SVÆRT KRITISK: Martin Henriksen (Ap) sa fra talerstolen på Stortinget at det er oppsiktsvekkende at landingsplasser ikke er på plass for nye helikoptre. Han sier det viktigste nå er at dette fikses. Foto: Stortinget

Krever at tryggheten sikres

Arbeiderpartiets Martin Henriksen er svært kritisk til at landingsplasser ved norske sykehus ikke er på plass allerede.

Han påpekte fra talerstolen i Stortinget at det er ni år siden det ble gjort vedtak i Stortinget om at det var behov for å utbedre landingsplassene på sykehus, og at det er syv år siden regjeringa undertegnet kontrakten om å kjøpe helikoptrene.

– Nå er vi i ferd med å innfase de nye redningshelikoptrene. Ennå er ikke landingsforholdene avklart. Det er ganske oppsiktsvekkende. Men det viktigste for folk er at dette fikses og at tryggheten sikres, sa Henriksen.

Han advarte mot at nye redningshelikoptre skal lande på flyplasser i stedet for på sykehusene.

– Ofte vil det bety 20 til 30 minutt lengre tid fra redningshelikoptret lander til pasienten er på sykehus.

Disse tilpasningene må gjøres ved ulike sykehus Foto: Forsvaret Ekspandér faktaboks Dagens Sea King-redningshelikoptre er snart 50 år. De erstattes av AW101 SAR Queen, som er navnet på Norges 16 nye redningshelikoptre. De to første er i drift på Sola fra 1. september og resten skal være i drift innen 2022. Sea King kan lande på 21 akuttsykehus. NRK har kartlagt forholdene her og har fått opplysninger fra helseregionene og sykehus: Sykehus der nye redningshelikoptre foreløpig ikke kan lande: Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø. Må gjennomføre tiltak. Flyplass benyttes inntil videre.

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad. Nødvendige tiltak på helikopterbase vurderes. Alternativ landing ved helikopterbase Stangnes.

Nordlandssykehuset, Vesterålen. Nødvendige tiltak vurderes på landingsplass. Skagen lufthavn er alternativ landing.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen. Nødvendige tiltak på landingsplass vurderes. Alternativ landing er Stokka lufthavn.

Helgelandssykehuset, Mo i Rana. Nødvendige tiltak på landingsplass vurderes. Alternativ landing er Røssvoll lufthavn.

St. Olavs hospital, Trondheim. Tiltak må gjennomføres.

Sykehuset Namsos. Må bygge ny landingsplass til 35 millioner. Namsos lufthavn må benyttes.

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Ikke definert åpent plass som egner seg til landing, og i prosess for å finne løsning.

Drammen sykehus. Kan ikke lande på dagens sykehus. Nytt sykehus får ikke landingsplass for nye redningshelikoptre.

Oslo universitetssykehus, Ullevål. Må bygge ny landingsplass til 42 millioner. Utreder midlertidig landingsplass.

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Ny landingsplass må bygges til 79 millioner kroner. Utreder midlertidig landingsplass.

Akershus universitetssykehus. Har ikke vurdert landingsplass ennå for AW101.

Stavanger universitetssjukehus. Må bruke flyplass på Sola til nytt sykehus står ferdig i 2023. Betaler selv for landingsplass.Planlegger ulike tiltak på ny landingsplass for å unngå uheldige møter med vind fra helikoptrene, opplyser Stavanger universitetssjukehus i en epost.

Kristiansund sjukehus. Har landingsplass. Ofte brukes flyplass for store helikoptre. Egnethet ikke vurdert for nytt helikopter. Får nytt sykehus og landingsplass i 2024.

Sykehuset Levanger. Tåler vekta av nye redningshelikoptre. Rotorvindproblematikken rundt landingsplassen er ikke avklart. Må avklare prosedyrer og rutiner. Her kan nye redningshelikoptre lande: Haukeland universitetssjukehus, Bergen. Har gjennomført tiltak for rundt 500.000 kroner.

Sykehuset Telemark, Skien. Landingsplass på sykehuset ligger litt isolert, et stykke unna bygningene, og nytt helikopter kan lande.

Sykehuset Østfold, Kalnes. Helikopterlandingsplass ble godkjent i 2015 og bygget for å ta imot nye redningshelikoptre.

Nordlandssykehuset, Bodø. Byggeprosjekt under ferdigstillelse- gjenstår klargjøring og godkjenning av helikopterlandingsplass.

Molde sjukehus. Har landingsplass, men må etablere prosedyrer og rutiner fram til 2024. Da kommer nytt sykehus med landingsplass for nye helikoptre.

Ålesund sjukehus. Har egen landingsplass på bakken med tilstrekkelig størrelse for alle helikoptertyper, men må etablere prosedyrer og rutiner. Testlandinger må gjennomføres først, skriver Helse Møre og Romsdal i en epost. Andre akuttsykehus der Sea King ikke lander nå, og der det kan bli gjennomført tiltak: Finnmarkssykehuset, Kirkenes. Helse nord har satt av penger til landingsplass i 2025. Vil koste 15–20 millioner. Flyplass benyttes inntil videre for nye helikoptre.

Finnmarkssykehuset, Hammerfest. Sea King kan ikke lande i dag. Lander på flyplass. Nytt sykehus skal stå ferdig i 2025. Det er ikke tegnet inn landingsplass, men det er utredet at det er mulig. Flyplass benyttes til nye helikoptre.

Nordlandssykehuset, Lofoten. Bruker Leknes flyplass. Har ikke landingsplass. Alternativer for landing med AW101 vurderes.

MILEPÆL: Stor dag da nye redningshelikoptre ble tatt i bruk på Sola i Stavanger i september. Der var også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Dette avgjør hvor helikoptrene kan lande

Nye testlandinger viser at det er nødvendig med tiltak på flere landingsplasser. Kartlegginga fra NRK viser at tiltak må gjøres på 15 av 21 akuttsykehus.

– Hvilke sykehus som vil få tilpasset landingsplass vil være gjenstand for vurderinger knyttet til antall landinger, kostnader, medisinsk faglige vurderinger og alternative landingsmuligheter, sa Mæland i Stortingets spørretime onsdag.

Justis- og beredskapsdepartementet og Nawsarh er i gang og har ansvaret for å få på plass landingsplasser på sykehus for nye helikoptre sammen med helseregionen. I 2016 ble åtte sykehus prioritert i Stavanger, Arendal, Namsos, Mosjøen, Orkdal, Oslo (to sykehus) og Trondheim. Landingsplasser er ennå ikke klare.

Det er planer om å bygge to landingsplasser på Ullevål og Rikshospitalet, som skal stå ferdige i 2022. Her har leger slått alarm. I Stavanger blir det ny landingsplass når nytt sykehus står ferdig i 2023.

Avgjørelsen om det blir ny landingsplass i Namsos er utsatt flere ganger.