Bildet du ser øverst i artikkelen er historisk.

Det viser mannskapet fra det siste crewet på 330-skvadronens base på Sola som nå er ferdig utsjekket for å fly AugstaWestland AW101 - Norges nye redningshelikopter.

Den 1. september er første mannskap klare til å gå på første vakt.

– Utsjekken for våre nye crew har gått veldig bra. Nå er vi klare til å gå på beredskap med det nye redningshelikopteret, sier sjef for 330-skvadronen, Oberstløytnant Svein Tore Pettersen.

Luftforsvarssjef Tonje Skinnarland sier at med de nye redningshelikoptrene vil Luftforsvaret få økt sensorkapasitet, rekkevidde og en forbedret evne til operasjoner i ekstreme og kalde værforhold.

Luftforsvarssjef Tonje Skinnarland sier at evnen til operasjoner i kalde og ekstreme værforhold nå vil være bedre etter at det nye redningshelikopteret går i beredskap fra 1. september. Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Vikigst av alt er at menneskene som opererer redningshelikopteret, som får et enda bedre verktøy til å fortsette sitt viktige oppdrag med å redde liv og helse, sier Skinnarland til NRK.

Vi skal tilbake til 2011 da det ble kjent at Regjeringen foreslo å skaffe inntil 16 nye redningshelikoptre. I 2017 ble arvtakeren klar:

Helt smertefritt har det likevel ikke vært. I 2013 stod Augusta Westland i fare for å miste kontrakten til Eurocopter etter anklager om korrupsjon. Og et av de nye helikoptrene veltet da det stod utenfor hangaren på Sola i 2017.

– Vi er veldig glade for at vi har kommet dit, til tross for noen utfordringer på veien har det gått veldig greit. Nå er vi klare til å gå på beredskap med de nye redningshelikoptrene.

Skal være ferdige med innfasing i løpet av et par år

I første omgang er det Sola som får beredskap med det nye helikopteret. Neste ut er Ørlandet, før Nord-Norge får sin første maskin i beredskap.

– Vi har nødt til å bytte ut en og en base. Vi må samtidig opprettholde beredskap i basene som også er under opplæring. Planen er at neste base ut er Ørlandet. De reiser på kurs allerede om tre uker, sier Pettersen.

I en årrekke har Seaking vært arbeidshesten i norsk søk og redning. Siden 1973 og frem til i dag har det fungert som redningshelikopter, men nå fases det ut. Foto: YNGVE TØRRESTAD / NRK

Etter basen på Ørlandet er sjekket ut, står Nord-Norge for tur.

– Nord-Norge er nummer tre i rekken. Det er ikke på grunn av en nedprioritering av Nord-Norge. Det har med logistikk, og hvor vi skulle drive treningen å gjøre.

Helikopteret skal fases inn i beredskap over en toårsperiode. Sola er første base ut. I tillegg skal Ørlandet, Banak, Bodø og rygge sjekkes ut.

– I tillegg skal vi bemanne opp Florø. Det er forsatt et par års tid før alle basene er implementert.

– Raskere, høyere og lengre enn før

For de som av ulike grunner vil trenge hjelp i nød, vil man med nye helikoptre teoretisk kunne nå frem raskere til de nødlidende.

– Beredskapen vil være som før. Vi har samme responstid, men helikoptrene flyr raskere og vil kunne komme raskere til de nødstedte. I tillegg vil det på vinter kunne fly mer direkte. Vi kan klatre og fly over fjell enn det vi har kunnet med Seakingen.

Det er særlig på vinteren at overgangen til det nye helikopteret vil ha noe så si. Der man tidligere ofte har hatt nødt til å fly lavt over sjøen rundt kysten for å komme frem, kan man nå klatre høyere og fly mer direkte.

– Denne maskinen har avisningssystemer som gjør at den kan fly i isningsforhold på vinteren. Den kan også fly høyere, den kan fly lengre og den kan fly raskere enn før. Det er forbedring på alle kapasitetene våre.

Starten på slutten for Seaking

Selv om Luftforsvaret og 330-skvadron ser mange positive sider ved innfasingen av det nye helikopteret - råder det også en vemodighet når man går bort fra helikopteret som mange har et forhold til.

– Det er starten på slutten. Det er selvfølgelig vemodig. Noen av oss har vært med på Seaking veldig lenge og får ikke være med over fordi de møter en aldersgrense. Likevel er

Svein Tore Pettersen sier det er en positiv vemodighet knyttet til at 330-skvadron går over fra Seaking til AW101. Foto: NRK

det en positiv vemodighet. Vi ser frem til at AW101 blir det nye redningshelikopteret i Norge kanskje like lenge som det Seaking har vært.

– Men AW101 klinger kanskje ikke like godt som Seaking?

– Vi er enige i at AW101 ikke klinger like godt. Vi har en forventning om at statsministeren avslører det nye navnet ved åpningen 1. september.

Luftforsvaret har tidligere foreslått å døpe det nye helikopteret «SAR King». Det endelige navnet skal avsløres den 1. september.