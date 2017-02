RBK-profil håper å komme tilbake sterkere enn noensinne

Rosenborgprofilen røk korsbåndet i kneet under en kamp i fjorårets sesong, og måtte opereres. Nå holder han for fullt på med opptrening, og håper på å være tilbake i løpet av den kommende sesongen.

– Det er viktig at jeg tar det litt forsiktig nå, siden det var en alvorlig skade, sier Yann-Erik de Lanlay.

Variert trening

– Jeg trener variert og har begynt å løpe igjen etter 148 dager uten. Da løper jeg på en gravitymaskin, som tar 50 prosent av kroppsvekta mi, så jeg ikke overbelaster beina, sier de Lanlay.

Ved å trene både lett og tung styrke på bein, samt å løpe håper han at vil styrke han slik at han kan holde skaden på avstand.

– Ting må få lov til å gro og bli helt bra igjen, da kan jeg være like sterk eller sterkere når jeg skal tilbake på banen igjen, sier de Lanlay.

Angrepsspilleren håper han kan være tilbake til etter sommerpausen, men at det er synd om han går glipp av Champions League kvalifiseringen i juli.

– Det er bedre for meg å være ute i 13 måneder og være helt bra, enn å være ute i 10 måneder og få tilbake skaden, sier de Lanlay.

Viktig brikke

Yann-Erik de Lanlay og Kåre Ingebrigtsen. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Også trener Kåre Ingebrigtsen vil ha de Lanlay tilbake i like god form som han var når han ble skadet.

– Det er viktig for oss å få han tilbake i god form, så vi vil ikke risikere å la han spille for tidlig. Vi vil ha han her i mange år fremover, så vi stresser ikke med å få han på banen, sier Ingebrigtsen.

Rosenborg har lånt Milan Jevtovic fra tyrkiske Antalyaspor frem til august 2017. Han blir en viktig brikke å ha frem til de Lanlay er tilbake på banen.

– Milan er en god angrepsspiller og vi har god dekning på kantposisjonene, men vi gleder oss til de Lanlay er tilbake, sier Ingebrigtsen.