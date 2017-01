Jevtovic drømmer om Champions League-spill med RBK

Den serbiske vingen er hentet på lån fra den tyrkiske klubben Antalyaspor. Klubbene er enige om en låneavtale ut august 2017.

Hovedpersonen selv har imidlertid forhåpninger om å få bli ut året – minst.

– Jeg vil spille Champions League med Rosenborg. Det er derfor jeg har kommet hit, sa Jevtovic etter å ha gjennomført sin første trening med trønderne mandag ettermiddag.

Serie, cup og Europa

– Avtalen varer til august, men jeg vil bli her lenger enn det. Jeg vil vinne ligaen og cupen med Rosenborg, og forhåpentligvis spille Champions League eller Europa League, sa han.

Jevtovic beskriver seg som en hurtig spiller som kan bekle både venstre- og høyrekanten.

Rosenborg har mange spillere som spiller kant. Jevtovic lar seg ikke stresse av den grunn.

– Det er ikke noe problem, sa serberen.

– Spennende herremann

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen karakteriserer Jevtovic som en hurtig, tofotet spiller som er god én mot én.

– Han er en spennende herremann som vi prøvde å hente i fjor. Vi lykkes ikke da, men nå er han her. Jevtovic er en kant som er ganske lik Yann-Erik (de Lanlay) og Pål André (Helland), sa Ingebrigtsen.

RBK-treneren vil ikke svare ja eller nei på om klubben har opsjon på kjøp på Jevtovic etter at låneavtalen er over.

– Det får du høre med Stig Inge (Bjørnebye) om. Men vi vet det er mulig å ha ham her lenger enn til ut august, og vi vet at det også er muligheter til å få ham hit på permanent basis dersom vi ønsker det, sa Ingebrigtsen.

– Veldig bra med beina

Jevtovic var ikke det eneste nye fjeset på RBK-trening mandag ettermiddag. Tidligere på dagen ble det kjent at keeper Arild Østbø har tegnet en treårskontrakt med klubben. Østbø kommer til Rosenborg fra Sarpsborg 08.

– Arild er en herremann jeg har kjent fra Viking-tida. Han er en meget ambisiøs, ung mann som har bra med erfaring. Han passer som keeper i Rosenborg. Han er veldig bra med beina, i tillegg til at han er god med hendene, sa Ingebrigtsen.

Kwarasey til Danmark

Mandag ble det også klart at keeper Adam Larsen Kwarasey går fra Rosenborg til danske Brøndby.

– Heller Østbø enn Kwarasey?

– Begge er gode keepere, men Adam har vært klar på at han ønsker seg til en annen plass. Vi må ha folk her som ønsker å være i Rosenborg, og Arild har virkelig vist at han vil det, sa Ingebrigtsen.