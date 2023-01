CO₂ i atmosfæren 419 ppm 1,5-gradersmålet +1.02 °C Les mer om klima

Som de fleste bier, har humler det tøft.

De kjemper en kamp mot plantevernmidler, tap av habitat og parasitter. Dette har sørget for en kraftig nedgang i bestandene deres.

Opp mot 75 prosent av arten er borte på visse steder.

Nå har forskere oppdaget nok en trussel. Den globale oppvarmingen kan nemlig gi humlene pusteproblemer.

Disse resultatene ble nylig presentert under et årlig møte blant Society for Integrative and Comparative Biology.

– Denne studien viser at noen humler er svært sårbare for endringer i klimaet. Det sier John Hranitz. Han er en økologisk genetiker, og studerer bier ved Bloomsburg University i Pennsylvania.

Ser en tendens

Den nye studien er utført av forskere i USA. De mener at omtrent halvparten av landets 45 humlearter er i trøbbel.

Selv om klimaendringer mest sannsynlig er en medvirkende faktor, så vet man fremdeles ikke den fulle årsaken til at det har blitt slik.

Men det skal visstnok være de mer spesialiserte artene, med lengre tunger, som har en tendens til å forsvinne. Og dette skaper bekymring.

For dersom disse biene forsvinner, vil blomstene som er avhengige av dem også være i fare.

Reduksjonen av disse artene kan gjøre blomsterengene mindre fargerike, og enda viktigere – det kan føre til at hele økosystemer får store problemer.

Bønder er også avhengige av at humlene bestøver avlinger.

Humledød kan ha følger for hele økosystemer, skriver forskerne. Når temperaturene stiger, blir bestandene mindre. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Samlet inn dronninger

Eric Riddell er biolog ved Iowa State University.

Sammen med kolleger ønsket han å finne ut hvorfor klimaendringer påvirker noen bier, mens andre tåler dem bedre.

Derfor samlet og studerte forskerne lokale dronninger som tilhørte arten Bombus auricomus. En art som er i tilbakegang. I tillegg studerte de én av artene som ser ut til å klare seg godt (B. impatiens).

Insektene ble samlet idet de kom ut av vinterdvalen for å bygge reir. I laboratoriet fikk humlene leve under forhold som de ville ha møtt utendørs. Både jordsmonn og temperaturer ble etterlignet.

Ble plassert inne i glassrør

For å teste dronningenes respons på temperaturen, ble de plassert inne i rør av glass. Der sporet forskerne hvor raskt insektene pustet og hvor mye vann de mistet. Humlene ble testet ved 18 og 30 grader.

På denne måten kunne Riddells gruppe studere de mange måtene oppvarming kan påvirke en bies fysiologi. Dette skal ikke ha blitt gjort tidligere.

Ved 18 grader tok dronningene av begge arter omtrent ett pust i timen.

Da forskerne skrudde opp termostaten, forvandlet den truede arten seg fullstendig. Den begynte å puste ti ganger raskere, enn før.

– Det er nesten som å hyperventilere, forklarer Eric Riddell.

Derfor er biene viktige Ekspandér faktaboks I mange deler av verden ser vi en dramatisk nedgang i antall bier og andre insekter. Arter forsvinner og de blir færre. En studie fra 2017 meldte at mengden insekter i tyske naturreservater var redusert med 76 prosent i løpet av 27 år.

Insekter er viktige for pollinering, altså bestøvning av planter. Dette er nødvendig for at planter skal formere seg.

Biene er våre aller viktigste pollinatorer.

Landbruket er helt avhengig av biene i produksjonen av mat, grønnsaker, oljevekster, frukt og bær.

Ifølge Det internasjonale naturpanelet (IPBES) er omkring 75 prosent av avlingene innen landbruket i verden avhengig av pollinatorene.

Verdien av pollineringen globalt anslås å være omkring 351 milliarder dollar, (IPBES).

5 - 8 prosent av den globale jordbruksproduksjonen er avhengig av pollinering

Det finnes 20 000 biearter, 208 av dem har vi i Norge. En av tre arter, inkludert humlene er utrydningstruet. 12 av våre arter er antagelig borte for godt.

Endring av leveområder, klimaendringer, plantevernmidler og sykdom truer biene. (Kilder: The Assessment Report on Pollinators, Pollination and Food Production, IPBES og Sabima)

Har det litt bedre i Norge

Frode Ødegaard er førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet. Han har selv forsket på humler, og har sammen med kolleger funnet at nesten halvparten av artene i Europa risikerer å forsvinne i løpet av de neste 100 årene.

Han sier det er en kjent sak at humler sliter som følge av varmere klima.

– Den nye studien sier noe om de fysiologiske mekanismene som er årsaken til at de sliter. Det vil si at de hyperventilerer for å bli kvitt varme og bruker da mer energi. Men tilbakegangen blant humler er sammensatt, forklarer Ødegaard.

Han synes likevel forskningen er viktig.

– Ja, det er viktig å forstå problematikken på alle nivåer. Men jeg er ikke overrasket siden humlene i stor grad er en insektgruppe som er tilpasset kjølig klima.

Humler har det derfor bedre i Norge. Likevel ser man også her at de små flyverne sliter.

Totalt 6 av våre 35 humlearter er oppført på Rødlista 2021. Deriblant tundrahumle og polarhumle, som begge finnes i høyfjellet og trues av varmere klima.

Frode Ødegaard, insektforsker og førsteamanuensis ved NTNU Vitenskapsmuseet Foto: Liv Ødegaard

Mener å se et mønster

Så tilbake til det amerikanske ekspermintet.

Etter tre dager ut i prosjektet døde 25 prosent av arten som ikke er utrydningstruet. Dobbelt så mange av arten Bombus auricomus måtte bøte med livet.

Dette kan være en forklaring på hvorfor noen bestander dør litt etter litt, i takt med at verden blir varmere, forklarer Eric Riddell.

Forskerne kan likevel ikke fastslå at dette er årsaken til at stadig flere humler forsvinner.

Men de mener å se et mønster.

For i tillegg til de to artene studien dreier seg om, har forskerne også utført testen på andre humlearter i løpet av den siste tiden.

De bestandene som går ned i antall, er også de som begynner å hyperventilere ved høyere temperaturer, forteller Riddell.