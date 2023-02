– Jeg skal ikke legge skjul på at de siste ukene har vært utfordrende og det har vært lite arbeidsro for komiteen, sier leder av valgkomiteen Sissel Trøndsdal.

De foreslo Gunn Elin Høgli som leder og Jørn Arve Flått som nestleder. Det kom ingen andre forslag til verken leder eller nestleder fra salen, dermed ble forslaget vedtatt.

Tidligere denne uken ble det kjent at Flått trakk seg fra lederkampen, fordi han mente det ikke var vits å stille mot en kandidat som har støtte i Trond Giskes Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

– Det er ikke noe poeng ettersom det ikke fører frem, sa han til Adresseavisen.

Nidaros har rent flertall under årsmøtet med 149 av 239 delegater.

Trond Giske ble valgt inn som varamedlem etter at nestleder i Nidaros, Anita Børstad, foreslo at han tok hennes plass som kandidat.

INN I STYRET: Trond Giske går inn som 3. varamedlem i Trondheim Arbeiderpartis styre. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vedtok strømforslag

Giskes strømopprør ble ikke så opprørsk som han kanskje hadde håpet på.

Redaksjonskomiteen endret på noen formuleringer i Nidaros Sosialdemokratisk Forums forslag om styring av strømmarkedet. Forslaget ble vedtatt med endringene.

Lokallaget har vært kritiske til at sammenkoblinga av strømnettet i Norge og Europa fører til høye, importerte strømpriser. De mener retten til å sikre regulering av eksporten er viktig for å få bedre styring.

– Det er noen som spør om vi er misfornøyd med at vårt forslag ikke er ordrett tatt inn. Vi er veldig fornøyd med at redaksjonskomiteen har enstemmig tatt inn det nye forslaget, sier Trond Giske.

Han ser ikke på endringen som et nederlag selv om de nye formuleringene gjør forslaget litt rundere i kantene. Giske mener det viktigste for Nidaros fortsatt er med, nemlig regulering av utenlandshandelen.

Rundere formuleringer

Dette var forslaget fra Nidaros:

«Så lenge eksportkapasiteten gjennom de siste kablene til kontinentet og Storbritannia er så stor, og kraften omsettes på børs vil prisen på strøm i Sør-Norge uansett bli som det høyeste tilbudet i markedet, selv om det er norske husholdninger og bedrifter som kjøper 90 prosent av strømmen og normalt bare 10 prosent går til eksport.»

Styret i Trondheim Arbeiderparti har endret på noen formuleringer i forslaget:

«EU er nå i gang med å vurdere endringer i kraftmarkedene som i større grad frikobler gassprisen fra kraftprisen. Norge må bidra aktivt inn for å ivareta norske interesser i det pågående arbeidet og samtidig gjøre et selvstendig arbeid for å se på andre mulige modeller for prisdannelsen innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen».

Kraftig kritikk mot regjeringen

Leder Trond Giske rettet også kraftig kritikk mot regjeringens arbeid med strømpolitikk fra talerstolen under årsmøtets første dag.

– Hvorfor er vi der vi er på meningsmålingene med alt det bra regjeringa gjør? Jeg er overbevist om at svaret er strøm, sa Giske fra talerstolen.

Han mener det strømmen som står i veien for gode resultater for Arbeiderpartiet på alle områder.

– De står også i veien for oppslutninga fram mot et viktig kommunevalg, sa Giske.

Trond Giske og partisekretær Kjersti Stenseng møttes i Debatten på NRK torsdag denne uken. Der diskuterte de sentralstyrets forslag til endring av vedtekter i Arbeiderpartiet. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN/NRK

– Ingen lettvinte løsninger

Partisekretær Kjersti Stenseng anerkjente at strøm er en viktig grunn til Arbeiderpartiets dårlige målinger.

– Vi må på ingen måte utelukke at strukturelle endringer i kraftmarkedet som er løsninga på det. Men det må være strukturelle endringer som står seg over tid. På så store utfordringer som strømkrisa er nå, er det ingen lettvinte løsninger, sa hun.

– Med det sier jeg ikke at det er strukturelle endringer som er nødvendig, og vi vurderer også endringer nå for å frikoble strømprisen fra gassprisen. Det kan også være riktig.