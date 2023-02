Giskes strømopprør: Ber folk fortsette å lage mer bråk

Lokallaget hadde årsmøte onsdag kveld.

Der gikk det tydelig frem at leder Trond Giske (Ap), mener regjeringen må komme på banen med en mer offensiv strømpolitikk.

Giske starta talen under årsmøtet med å oppfordre til å ta tilbake den politiske styringa over strømmen.

– Nesten daglig blir vi fortalt at det nesten ikke er mulig. Du kan lese det i avisene, eller se det på TV: Markedet eller internasjonale avtaler står i veien. At strøm, som koster 15 øre å produsere, er nødt til å selges for tre kroner. For sånn er det bare. Men Nidaros sosialdemokratiske forum tror ikke på dette lenger. Vi vil ta styringa tilbake!, sier Giske.

Må få kontroll over utenlandskablene

Lokallaget mener det må innføres flere tiltak for å få sterkere politisk kontroll over energipolitikken, blant annet:

Forhandlinger med EU og Storbritannia for å sikre styring over eksport av strøm i utenlandskablene

Energiproduksjon må defineres som samfunnsmessig infrastruktur

Større satsing på vannkraft, og økt produksjon fra eksisterende kraftanlegg

Reforhandling av avtaler med andre land på energiområdet

Giske sier i talen at folk må snakke høyt og protestere mot dagens strømpolitikk og slik markedet nå fungerer med utenlandskabler.

– Dette er elementær økonomi. Dere må ikke la dere bli forvirret eller lurt. Ikke ti stille om dette, sier lederen av Nidaros sosialdemokratiske forum.

Giske oppfordrer medlemmene til å protestere mot dagens strømpolitikk. Foto: Kari Sørbø / NRK

Lokallaget er kritiske til at sammenkoblinga av strømnettet i Norge og Europa fører til høye, importerte strømpriser. Retten til å sikre regulering av eksporten er viktig for å få bedre styring, skriver lokallaget i sitt forslag til uttalelse. Med stor eksportkapasitet og kraft som omsettes på børst så vil strømpriser i Sør-Norge tilsvare høyeste tilbud i markedet, skriver lokallaget.

«..selv om det er norske husholdninger og bedrifter som kjøper 90 prosent av strømmen og normalt bare 10 prosent går til eksport.Vi må derfor ha en politisk regulering av utenlandshandelen med strøm slik at vannkraften og vår energirikdom, og ikke minst flerårsmagasinene, disponeres til det beste for norske forbrukere og norsk næringsliv», står det i resolusjonen.

Unngå prissmitte

Onsdag la Energikommisjonen frem sine forslag for å sikre kraftoverskudd også etter 2030.

Kommisjonen anbefaler blant annet å spare gjennom effektiv energibruk og sikre en massiv kraftutbygging.

Giske mener Energikommisjonen rapport ikke besvarer det aller viktigste spørsmålet:

– Nemlig hvordan kan vi sørge for lave priser i Norge, når prisene på kontinentet er så høye. De sier rett ut at det må utredes, men nå haster det fordi folk tåler ikke det prisnivået mye lengre, sier Giske til NRK.

Godt oppmøte på årsmøtet i Nidaros sosialdemokratiske forum. Foto: Kari Sørbø / NRK

– Hvordan skal det gå for seg?

– Vi må se på utenlandshandel med kraft. Det betyr ikke at vi skal stoppe utenlandshandelen, men vi må ha en regulering av den som gjør at du ikke får prissmitte fra Tyskland til Norge. Det er meningsløst at strøm som koster 15 øre å produsere skal koste 2-3-4 kroner i Norge. Vi har nok kraft og vi klarer å ha de prisene vi har hatt før, lave og konkurransedyktige priser, sier Giske.

Medlem: regjeringa bør lytte til Giske

I 2021 hadde lokallaget 321 medlemmer. Med over 3000 medlemmer har Nidaros nå blitt det største lokallaget i Arbeiderpartiet.

Giske brukte også talen til å berømme den enorme veksten i medlemmer:

– I fjor sommer ble vi større enn Oslo arbeidersamfunn. Og i høst eksploderte det, sier han.

Blant de 120 medlemmene som har møtt opp onsdag kveld er Jon Solheim. Han har vært aktiv i lokallaget siden det ble oppretta.

– Jeg hører til de som har blitt politisk aktive, rett og slett fordi jeg føler at nå har jeg et sted å høre til, sier han.

Jon Solheim har vært med lokallaget siden start. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Solheim er enig med Giske i at regjeringa nå må ta kontroll over strømprisene. Han mener strøm ikke bør være en vare som skal baseres på markedskreftene. Han synes Støre-regjeringa har gjort mye bra under strømkrisa, men synes de store endringene i energipolitikken tar for lang tid.

– Utvalg på utvalg, i lengden blir det slitsomt, sier han.

Barbara Ann Kelly har også møtt opp på årsmøtet. Kelly sier hun kjenner Giske fra gymnaset og meldte seg inn i lokallaget like før jul.

– Jeg har et godt råd til Arbeiderpartiet. De bør ta opp politikken til Giske. For det holder ikke det de gjør i dag, sier hun.

Barbara Ann Kelly mener regjeringa må være mer lydhøre overfor Giskes politiske forslag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tar med resolusjon til landsmøtet

I midten av januar ble det klart at Giske tar gjenvalg som leder for Nidaros sosialdemokratiske forum.

Resolusjonen til lokallaget skal tas med til årsmøtet til både Trondheim Arbeiderpartis og fylkeslaget.

De skal også fremmes på Arbeiderpartiets landsmøte i mai, der lokallaget skal vinne frem med sitt syn, som Giske sa i talen.

– Da håper jeg at regjeringa allerede har på plass en styring av utenlandshandelen, men om de ikke har det så håper jeg landsmøtet gir en arbeidsbeskjed, sier Giske.