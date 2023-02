Tirsdag kveld skulle valgkomiteen i Trondheim Arbeiderparti egentlig kommet med sin innstilling om hvem som skal overta ledervervet etter Hanne Moe Bjørnbet.

Valget sto mellom kommunalråd Jørn Arve Flått og nestleder Gunn Elin Høgli fra Heimdal Arbeiderlag. Flått mener han ikke har støtte fra Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

Nidaros, som ledes av Trond Giske, utgjør over halvparten av alle medlemmene i Trondheim Arbeiderparti med 149 delegater av totalt 239, inkludert AUF.

Lokallaget har hatt enorm vekst det siste året og utgjør derfor en stor andel av delegatene på det kommende årsmøtet, som starter fredag og avsluttes med valg lørdag.

Flått hadde flertall i valgkomiteen men har nå likevel valgt å trekke sitt kandidatur. Han sier til Adresseavisen at det er fordi han ikke vil ta opp kampen mot Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

De sentrale aktørene i kampen om ledervervet i Trondheim Ap, Gunn Elin Høgli og Jørn Arve Flått. Høgli til venstre i bildet og Flått sittende bak Trond Giske. Bildet er tatt i forbindelse med Aps valgvake i 2021. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Ikke noe poeng

NRK har vært i kontakt med Flått, som ikke har anledning til å gi noe intervju onsdag ettermiddag. Han viser til sine uttalelser i Adresseavisen.

– Jeg er veldig glad for at det er flertall for meg i valgkomiteen, men det er mer og mer tydelig at det ikke er flertall for meg under årsmøtet, sier han til avisa.

Han mener det ikke er vits å stå i den kampen.

– Det er ikke noe poeng ettersom det ikke fører frem.

NRK har vært i kontakt med Trond Giske, som ikke ønsker å kommentere saken.

Tyder på en opposisjon

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier mange har lurt på hva Trond Giske ønsker å oppnå med Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

– Nå ser vi kanskje for første gang at Giskes lokallag bruker makta si og at man i Arbeiderpartiet i Trondheim vil være helt avhengig av å ha Nidaros på laget for å oppnå noe.

Tone Sofie Aglen er politisk kommentator i NRK. Foto: NRK

Hun sier det blir spennende å se hvordan Giske og lokallagets maktovertak mottas i partiet.

– Og nettopp det Jørn Arve Flått sier rett ut, og også det han ikke sier, tyder jo på at det er en opposisjon og at det er noen som er kritiske til den innflytelsen Trond Giske har, sier hun.

I en tidligere versjon av saken omtalte NRK Gunn Elin Høgli som medlem i Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Dette stemmer ikke. Høgli er med i lokallaget Heimdal Arbeiderlag. NRK beklager feilen.