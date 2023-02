Ap-lokallaget Nidaros sosialdemokratiske forum hadde nylig årsmøte. Der tok leder Trond Giske til orde for en sterkere politisk styring over strømmen. Han oppfordra også medlemmene til å protestere mot regjeringens strømpolitikk.

Nå går også Giske-lokallaget ut mot en annen praksis i Arbeiderpartiet.

Vanligvis fordeles nemlig medlemskontingenten til betalende medlemmer mellom Arbeiderpartiet sentralt, kommunepartiet og lokallagene.

Nidaros sosialdemokratiske forum vil at de lokale medlemspengene skal gå uavkortet til lokallagene, i stedet for til Trondheim Arbeiderparti.

– Kontingenten er den eneste inntektene lokallagene har som fast inntekt, sier Trond Giske.

Penger bør gå dit medlemmene er aktive

Et studentmedlem av Arbeiderpartiet punger ut 150 i året i medlemskontingent. Av disse går 60 kroner til partiet sentralt, ca. 50 kroner til kommunepartiet og 40 kroner til lokallaget, forklarer Giske.

Forslaget til Nidaros vil dermed tilsi at lokallaget mottar 90, fremfor 40 kroner per betalende studentmedlem.

De fleste lokale arbeiderparti er organisert som et kommuneparti, men i Trondheim er det 17 lokallag under Trondheim Ap.

– Det er der det er medlemsmøter, kurs, seminarer og sosiale aktiviteter. Da mener vi at den lokale delen av kontingenten bør gå dit medlemmene er aktive, sier Giske.

Liten betydning for kommunepartiet

I 2022 innførte Trondheim Ap en prøveordning der lokallagene fikk den lokale potten. For Giskes lokallag betydde det mellom 20.000-30.000 kroner ekstra i inntekt.

Pengene ble blant annet brukt til å gjennomføre Tranmæl-festivalen og ha juleavslutning for medlemmene, forteller Giske.

– Vil ikke dette forslaget skade slagkraften til Trondheim Ap?

– Det er ikke hovedinntekten til Trondheim Ap. I 2021 tror jeg det utgjorde under 10 prosent av inntektene til Trondheim Ap. Det har ikke stor betydning for deres budsjett, sier Giske.

Forslaget skal stemmes over på årsmøtet til Trondheim Ap førstkommende helg.

Leder Trond Giske under årsmøtet til Nidaros sosialdemokratiske forum i starten av februar. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Prøvd ut tidligere

Hanne Moe Bjørnbet er leder i Trondheim Ap. Hun sier det er helt opp til årsmøtet å avgjøre om forslaget skal tas til følge.

Bjørnbet sier mange av lokallagene synes prøveordninga fra i fjor fungerte godt, ved at de fikk mer penger å drive aktivitet for.

For Trondheim Arbeiderparti er en slik fordeling av medlemskontingent håndterbar, sier lederen. Hun legger til at Trondheim Ap har flere inntektskilder, blant annet kommunal støtte.

Hanne Moe Bjørnbet, leder av Trondheim Ap, sammen med Trond Giske. Bildet er tatt under årsmøtet i Trondheim Ap, februar 2020. Giske har Bjørnbets sønn på fanget. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Hva tror du sjansen er for et flertall for dette forslaget?

– Jeg blir ikke overraska om forslaget går gjennom på en eller annen måte. Om alle pengene Trondheim Ap får, eller deler av dem, går til lokallagene, det får vi se. Jeg tror erfaringene med dette er såpass gode at sjansen for at årsmøtet vedtar en eller annen variant av det er ganske stor, sier Bjørnbet.