– Målet mitt er å bli så god som mulig, og å klare alle utfordringer som blir kastet min vei, sier Lasse Skarpodde.

Han er i ferd med å starte lærlingeperioden sin ved kampflybasen på Ørlandet.

Forsvaret har stor mangel på flyteknikere.

Det kan true den operative evnen til de nye jagerflyene F-35.

Nå setter Forsvaret på Ørlandet inn jagerflyet F-16 for å øke kompetansen til ungdom som er under utdanning.

– Det er rett og slett slik at de må kunne prøve og feile et sted hvor det ikke har store dramatiske konsekvenser. Det å kunne prøve å feile på F-16 før man skal begynne å skru på F-35 er viktig, sier sjef for 132 luftving på Ørland, Martin Tesli.

Arve Henriksen (til venstre) fungerende hangarsjef ved Ørland flystasjon og Martin Tesli, sjef for 132 luftving på Ørland, har stor tro på at å øve på F-16 vil bli en veldig bra erfaring for lærlingene. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Brukes til opplæring i stedet for å bli solgt

Norge har inngått avtale med blant andre Romania om salg av 32 F-16 jagerfly.

Men noen fly er holdt unna salg, og på Ørlandet står det nå to F-16-fly, og en jagerflymotor.

Tirsdag åpnet det Forsvaret har kalt en lærlingelab.

Det er en verkstedhall spesielt tilrettelagt for å gi lærlinger i flyfag mer kunnskap og mengdetrening i det å skru på jagerfly.

– Det er en kjempestor milepæl som vi har jobbet med i over ett år. Vi så at å skru på F-35 blir det for lite av til lærlingene. Så da var tanken å skaffe seg F-16, sier fungerende hangarsjef i vedlikeholdsgruppen ved Ørland flystasjon, Arve Henriksen.

Nå får lærlingene skru på F-16 et helt år, før de etter hvert skal ta fatt på F-35.

Lærlingtida er på to år.

– Det tar flere år å utdanne folk. De skal være ved skolebenken og de skal ha lærlingtid. Derfor har vi ingen tid å miste. Det er folkene som er den viktigste ressursen i Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Skarpodde er en av tolv lærlinger som nå blir de første til å teste ut det nye opplegget på Ørlandet.

Han gleder seg.

Lasse Skarpodde har gått Vg1, 2 og 3 i blant annet Tromsø og Bardufoss. Han ser veldig fram til lærlingtida ved flybasen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det er jo noe av det beste man får tak i. Det blir gøy.

Fra før av har Skarpodde gått første år på videregående i Tromsø før han flyttet til Bardufoss og gikk to år der på flyfag.

Deretter har han vært blant annet rekrutt på Kjevik.

Utdanningsløpet er tre år på videregående og to år som lærling.

Ny nasjonal linje ikke langt fra basen

I vår ble det bestemt at det opprettes en nasjonal avdeling for flyfag også i Trøndelag.

Den er lagt til Fosen Videregående skole i Bjugn i Ørland kommune.

Fra før av fins dette utdanningstilbudet også i Bardufoss, Bodø, Sola og Skedsmo.

Dette er ett av de to F-16 jagerflyene lærlingene i flyfag skal øve seg på ved flystasjonen på Ørlandet. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det har vært en utfordring for Forsvaret på Ørlandet at personell rundt flyene ikke har blitt boende i området.

Nå håper forsvarsministeren at lokal utdanningslinje kan sikre tilgangen på flyteknikere i årene som kommer.

– Det er behov for mer personell for å få ut hele nytten av den fantastiske kapasiteten F-35 er. Da trenger vi blant annet mer teknikere. De skal for en god del utdannes her lokalt hvis vi får til flylinja fylkeskommunen jobber med, og det må vi støtte oppunder fra Forsvaret sin side, sier Gram.

Ungdommer fra hele landet

Henning Laksholm, Vetle Haugland og Sigve Drange kom også til flybasen nå på søndag, samtidig med Skarpodde.

De er fra Stavanger, Kristiansand og Vega på Helgeland.

Fra venstre Henning Laksholm, Vetle Haugland og Sigve Drange. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

De har bakgrunn fra både flymekanikk og flyavionikk.

– Vi føler oss veldig godt ivaretatt. Det er tydelig at dette er noe som er sterkt ønsket, og at vi får et godt opplegg rundt oss, sier Haugland.

– Vi kan trene gode flymekanikere fra bunn, og så blir de gode på å skru og gode på rutiner. Så begynner de å jobbe på F-35 etterpå og da har vi et vesentlig bedre resultat av de flymekanikerne som kommer dit, sier stasjonssjef Tesli.