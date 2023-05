Det bøtter ned litervis med lettbrus. På tre år økte salget av lettbrus i Norge fra 50 liter per person i 2019 til 75 liter i 2021. Lettbrus har ingen kalorier og norske myndigheter har anbefalt kunstig søtning for folk som vil ned i vekt.

Men nå kommer Verdens helseorganisasjon med nye retningslinjer. Budskapet er enkelt; Produkter med kunstige søtningsmidler hjelper ikke for å hindre overvekt.

Replacing free sugars with non-sugar sweeteners does not help with weight control in the long term Verdens helseorganisasjon

Mer enn halvparten av alle voksne i Europa er overvektige. Foto: Pixabay

Økt risiko for sykdom

Det er nye studier som ligger til grunn for rådene fra WHO. De sier ikke bare at kunstige søtningsstoffer ikke hjelper mot overvekt på lang sikt, men også at de har en sammenheng med økt vekt.

Selv om studiene de baserer seg på ikke nødvendigvis har sikre svar, advarer rapporten også om at folk som bruker kunstige søtningsmidler har økt risiko for diabetes 2, hjerte/kar-sykdom og økt dødelighet hos voksne.

Dette er kunstige/intense søtstoffer Foto: NRK Ekspandér faktaboks Intense søtstoffer (kunstige søtstoffer) De intense søtstoffene har fått dette navnet fordi de er hundre til flere tusen ganger søtere enn sukker. Derfor trengs det mye mindre mengder av de intense søtstoffene for å gi samme grad av søthet som sukker. Eksempler på intense søtstoffer er: Aspartam, acesulfam K, sukralose, cycklamat, sakkarin og steviolglykosid (stevia). Siden de intense søtstoffene ikke tilfører energi (kalorier) til maten, vil de gi vesentlig lavere kaloriinntak sammenlignet med mat tilsatt sukker. Disse søtstoffene brukes derfor ofte i «lettbrus» og andre «lettprodukter». De intense søtstoffene kalles ofte kunstige søtstoffer. Sukkeralkoholer Sukkeralkoholene er omtrent like søte som sukker, eller de kan ha litt lavere søthet. Eksempler på sukkeralkoholer er: Maltitolsirup, laktitol og xylitol. Disse stoffene gir noe mindre energi (kalorier) enn sukker, men er ikke «energifrie». De brukes ofte i tyggegummi og pastiller. I større mengder kan de gi «luft i magen» og litt fordøyelsesproblemer. Godkjenning og regulering av søtstoffer Bruken av søtstoffer reguleres av forskriften om tilsetningsstoffer i matvarer (HOD, 2011). Forskriften forteller hvilke tilsetningsstoffer som er tillatt, i hvilke matvarer de kan tilsettes og i hvilke mengder de kan benyttes.

Pepsi Max er tilsatt søtningsmiddelet Aspartam. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ikke i tråd med norske råd

I rapporten Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne gir Helsedirektoratet følgende råd:

«Vann med og uten kullsyre, kaffe og te uten melk, fløte eller sukker, samt kunstig søtet brus/saft inneholder ikke energi og kan drikkes fritt.»

På Helsenorge.no heter det:

«Erstatt brus og annen sukkerholdig drikke med vann, kaffe og te, eventuelt sukkerfri brus og drikke.»

Det er et råd Verdens helseorganisasjon nå går helt bort fra. I den nylig publiserte rapporten slår de fast at det ikke hjelper å erstatte sukker med kunstige søtningsmidler for å kontrollere vekt over tid.

WHO er også klare på at mengden søtstoffer i maten totalt bør reduseres, alt fra ung alder, for å bedre helsa. Anbefalingen fra Francesco Branca, direktør for ernæring og matsikkerhet i WHO, er klar.

– Vi trenger å redusere inntak av tilsatt sukker i kosten og heller fylle sukkerbehovet gjennom naturlig sukker, som i frukt.

Nesten 30 prosent av barn mellom sju og ni år gamle i Europa, er enten overvektige eller lider av fedme, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Foto: BENIS ARAPOVIC / SHOCK.CO.BA

Uenighet blant eksperter

Så sent som i 2018 mente Folkehelseinstituttet (FHI) at kunstige søtningsmidler var trygge. Trine Husøy som er ekspert på kunstig søtningsstoffer ved FHI, sier hun synes at WHOs kommer med en sterk konklusjon i sin nye vurdering av kunstig søtning.

NYE RÅD: Trine Husøy jobber også for EU-organet EFSA med å se på nye anbefalte maksdoser av 15 forskjellige kunstige søtstoffer.

– De har valgt å komme med en sterk konklusjon på grunnlag av relativt svake vitenskapelige bevis.

Hun mener de har lagt vekt på befolkningsstudier som ikke er egnet for å si noe om årsakssammenhengen. Det vil si om søtstoffene forårsaker effekter som vektnedgang, eller om overvektige starter å bruke mer lettprodukter De kortvarige eksperimentene har også svakheter, og gir ikke tydelig svar på om folk går ned i vekt på kort sikt.

Ulike typer forskning gir ulikt svar Ekspandér faktaboks WHOs nye anbefalingene om å droppe kunstig søtning er basert på befolkningsstudier der man følger folk over lang tid med spørreskjemaer. Mens kortere kontrollerte eksperimenter med utdeling av mat og drikke viser at folk kan gå ned i vekt ved å erstatte sukker med sukkerfrie alternativer. Folk i kontrollerte eksperimenter som fikk sukkerfrie produkter i stedet for sukkerholdige i tre måneder eller kortere, gikk tydelige ned i vekt i snitt.

De som deltok i eksperimenter som varte fra 6-18 måneder, hadde ikke vektnedgang.

Folk som ble bedt om å erstatte sukkerprodukter med sukkerfrie produkter gikk ikke ned i vekt.

Befolkningsstudier med mange års oppfølging viste sammenheng mellom fedme og høyt inntak av kunstig søtning.

– Det er ikke sterke beviser for at det fører til vektoppgang, men det er heller ikke sterke beviser for at det fører til vektnedgang på sikt, sier Trine Husøy.

Utelukker de studiene som viser en vektnedgang på kort sikt at det kan føre til vektoppgang på lang sikt?

– Nei, studiene som er inkludert kan ikke gi et klart svar på dette, men de kontrollerte studiene viser en svak vektnedgang.

WHO sier anbefalingene om å droppe kunstig søtning ikke gjelder folk som allerede har diabetes. Helsedirektoratets anbefalinger om å drikke kunstig søtet drikke er nå til vurdering sammen med de andre retningslinjene i fedmearbeidet.

–Vi reviderer for tiden retningslinjene for forebygging, utredning og behandling av overvekt både for barn unge for voksne, og all ny forskning blir viktig å se til i dette arbeidet, sier divisjonsdirektør Linda Granlund.