Ingebrigtsen går til sak mot Rosenborg

Duoen trekker klubben for retten for det de mener er usaklig oppsigelse.

Det var VG presenterte nyheten tirsdag kveld.

Styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, kjente ikke til saken da NRK tok kontakt med ham tirsdag kveld.

– Jeg kjenner ikke til at de går til sak. Det er ikke noe som tyder på det foreløpig, men de har vel sendt det inn nå. De tar sikkert ut stevning nå, og ringer til avisene før vi får vite det. Det er sikkert det som har skjedd, sier Koteng til NRK.

Styrelederen ønsker ikke å svare på hva Rosenborg skal gjøre i forlengelsen av dette.

Ifølge VG blir stevningen sendt fra Ingebrigtsen og Hoftun til Sør-Trøndelag tingrett om få dager.

Kåre Ingebrigtsen: – Advokatmat

Kåre Ingebrigtsen selv er svært ordknapp om stevningen når NRK kontakter ham.

– Jeg har ikke kommentarer til noe med denne prosessen. Dette er advokatmat. Advokatene får kommentere det de ønsker – saken ligger hos dem.

På spørsmål om hva han synes om at Koteng får vite om stevningen via media, svarer han følgende:

– Kommunikasjonen innad i Rosenborg vil ikke jeg uttale meg om, sier Ingebrigtsen, som gleder seg til å starte i ny jobb.

Mandag ble det kjent at han blir fotballekspert i Discovery.

Kjente ikke til saken

Trenerne fikk sparken i Rosenborg 19. juli, noe som ble begrunnet med den sportslige utviklingen. Til tross for at de ledet RBK til tre strake seriemesterskap og to NM-titler.

NRK har vært i kontakt med RBKs personalsjef Trond Alstad som kommenterer saken slik:

– Dette er egentlig noe vi skulle blitt orientert om via vår advokat. Men vår advokat har ikke mottatt noe. Jeg ble kjent med dette da VG ringte meg i ettermiddag.

– Vi forholder oss rolig frem til vår advokat har mottatt noe.

– Du er personalsjef i Rosenborg. Hva tenker du om at klubben blir stevnet av en tidligere trener?

– Det overlater vi til vår advokat.

– Usaklige oppsigelser

Trenernes advokat Stein Kimsås-Otterbech og advokat Andreas Messelt forteller at samtalene mellom partene ikke har ført frem.

– Det har vært skriftlig korrespondanse mellom partene, og det har blitt avholdt et resultatløst møte. Dette blir nå en rettslig prosess for domstolene, og vi mener at oppsigelsene av Hoftun og Ingebrigtsen er usaklige, sier de til VG.

Rosenborgs advokat Kristian Nordheim sier at det er ukjent for ham at skal ha kommet noe søksmål.

– Jeg har ikke registrert noe søksmål innkommet til mitt kontor.



– Jeg er kjent med at vi har hatt samtaler, men jeg er ikke kjent med noe søksmål, forteller han.

– Advokatene til de tidligere trenerne sier at det kommer om noen dager. Hva tenker du om søksmålet mot din klient?



– Det har jeg ingen kommentar til.

