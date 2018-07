RBK-spillerne ba ledelsen om å gjeninnsette Ingebrigtsen

I går fikk Kåre Ingebrigtsen sparken som hovedtrener i Rosenborg, noe som kom overraskende på de fleste. Heller ikke spillerne hadde blitt informert om sparkingen før beskjeden kom i går.

NRK har vært til stede på Lerkendal gjennom dagen. Rosenborg-spillerne ville ikke snakke med journalistene da de ankom arenaen, men gikk rett forbi og inn på et spillermøte angående situasjonen. Beskjeden etter møtet var at de kun ville uttale seg i en pressemelding, og at ingen av spillerne vil uttale seg utover det.

– Monumentalt uenig

Nå har en samlet spillergruppe bedt ledelsen om å gjeninnsette både Kåre Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun, men ble ikke hørt.

«Vi, en samlet spillergruppe, er monumentalt uenig i styrets beslutning om å avskjedige Kåre og Erik. En samlet spillergruppe har stått bak trenerteamet til siste slutt, og gruppa mener de var og ville vært best skikket til å utvikle oss videre. Spillergruppa ba om at styret skulle gjeninnsette Kåre og Erik, men styret sto på sitt», skriver Rosenborg-spillerne i en melding til NTB.

TAUSE: Rosenborg-spillerne forlater spillermøtet, men ville ikke uttale seg til pressen. Foto: Roger Myren / NRK

Meldingen er signert «Spillergruppa i Rosenborg».

Resten av meldingen lyder slik:

«Vi takker for fire fantastiske år, med meget gode resultater og gjenreisingen av Rosenborg som Norges desidert største klubb. Ingen tidligere RBK-trener har like gode resultater i sine fire første år i klubben. Videre vil vi forholde oss profesjonelt til de som nå kommer inn, og vil gjøre vårt ytterste for å prestere i kommende kamper. Klubben er viktigst. Utover dette vil vi ikke gi noen ytterlige kommentarer, for å ha maks fokus i perioden framover».

STYRELEDER: Ivar Koteng er styreleder i Rosenborg, og bekreftet i går at Ingebrigtsen fikk sparken, noe som viser seg å være mot spillergruppens ønske. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Tror vi har tatt ut potensialet til Kåre

RBKs styreleder Ivar Koteng sa følgende om Ingebrigtsens avgang torsdag:

– Vi er ute etter hva som kan gjøres bedre, og vi tror vi har tatt ut potensialet til Kåre. En trener må ha minst tre nivåer: Fagmann, leder og pedagog, og på alle de feltene ønsker vi å bli bedre, sa Koteng.

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg synes situasjonen er spesiell.

– Jeg synes det er litt spesielt at styret ikke har snakket noe med spillerne før de har tatt den avgjørelsen. Og det er også veldig uvanlig at en spillergruppe kommer med en pressemelding, der de i tillegg har bedt om å gjeninnsette treneren, sier han.

Vunnet fem titler på fire år

Ingebrigtsen selv sa følgende til VG torsdag kveld:

– Jeg tror ikke de finner en bedre trener for Rosenborg. Eller, for å si det på en annen måte: Jeg tror ikke de har råd til å hente en topp-topp fotballtrener. Til en fornuftig pris finner de ikke en bedre trener enn meg.

Under Ingebrigtsens ledelse er Rosenborg blitt seriemester tre ganger på rad. Laget har også to NM-titler siden han etterfulgte Per Joar Hansen for fire år siden.

Kåre Ingebrigtsens midlertidige arvtaker er nederlandske Rini Coolen, som dette året har hatt ansvaret for akademiet til Rosenborg. Med seg på laget får han Trond Henriksen som assistent.