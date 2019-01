Nå er Helland unik på RBKs A-lag

Mirakelet i Milano: Få fotballinteresserte glemmer den gangen trønderen Vegard Heggem avgjorde kampen mot AC Milan i 1996. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

1996: Rosenborg slår den italienske storklubben AC Milan. Ni trøndere fra start.

2000: Trønderne slår mektige Real Madrid. Seks trøndere fra start.

2007: Rosenborg slår Valencia i Mesterligaen. Seks trøndere fra start.

2018: Cupfinalen mot Strømsgodset. Pål André Helland er eneste trønder i troppen.

Onsdag skriver Bodø Nu og Avisa Nordland at Erlend Dahl Reitan lånes ut Bodø/Glimt. Tidligere på dagen bekreftet også Odd at de låner Andreas Helmersen. Fra før er det kjent at Olaus Skarsem lånes ut til Ranheim.

Da står Helland igjen som eneste trønder på A-laget.

Seks trøndere: Da Rosenborg slo mektige Real Madrid på Lerkendal var det seks trøndere fra start (Jørn Jamtfall, Roar Strand, Erik Hoftun, Bjørn Otto Bragstad, Vegard Heggem og Harald Martin Brattbakk) Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Mener det er for tidlig å ta trønder-diskusjonen

Ikke-tema: Stig Inge Bjørnebye mener det blir for tidlige å ta trønder-diskusjonen nå. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye mener det er for tidlig å diskutere antall trøndere i laget.

– Da må vi vente til vi har fått satt stallen, så får vi telle antall trøndere etter det. Jeg tenker ikke så mye på det nå, for vi må sette stallen først.

– Overgangsvinduet stenger 1. april og da har vi satt stallen. Jeg tror ikke vi skal starte å telle antall trøndere nå.

Rent hypotetisk, hvis det bare er én trønder i RBK når overgangsvinduet stenger. Hva tenker du om det?

– Ja, det er veldig hypotetisk. Da får vi ta det da i så fall.

– Rosenborg må være drømmen

Viktig med trøndere: Det mener talsperson i supporterklubben Kjernen, Espen Viken. Foto: Bent Lindsetmo

– Det er viktig med trøndere i laget. Det er viktig for kulturen, for folket rundt. Rosenborg skal være et lag trønderske spillere ønsker å spille på, men da må de se trøndere som spiller der.

Det sier talsperson for supporterklubben Kjernen, Espen Viken. Han har forståelse for at mange trønderske spillere forsvinner fra klubben for å spille i større ligaer. Samtidig mener han det er viktig å påpeke at supporterne alltid setter pris på trønderske spillere.

– Men vi tåler at laget ikke til enhver tid er stappfulle av trøndere, for vi ser jo at gode trøndere har en tendens til å reise etter hvert.

Han mener Nils Arne Eggens tid som hovedtrener viste at det gikk an å komme langt med trøndere. Han håper flere lokale ser på Rosenborg som det store målet i en fotballkarriere.

– Vi trenger noen trøndere der Rosenborg er drømmen. Litt som Erik Hoftun, litt som Roar Strand. Vi trenger det.

Fotballekspert – Vil øke interessen

Vil se flere trøndertalenter: Fotballekspert i NRK, Morten Skjønsberg. Foto: Øzgur Tufan / NRK

Fotballekspert i NRK, Morten Skjønsberg, mener klubbens viktigste prioritet må være å vinne. Klarer de det i tillegg til å ha flere trøndere på laget, mener han det er et kjempepluss.

– Samtidig er det viktig at unge trønderspirer har forbilder fra eget distrikt som viser at det går an å lykkes i RBK.

Han mener Gjermund Åsen fra Tromsø er et godt alternativ.

– Og på bitte litt lengre sikt er det kanskje det er mulig å lure tilbake noen gamle rosenborgere hjem? Hva med Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred? I tillegg må Rosenborg være flinkere til å slippe til trøndertalenter fra egen junioravdeling, sier Skjønsberg.

Åsen inn?

Ønsket i RBK: Gjermund Åsen er står på ønskelista til Rosenborg, men klubben får konkurranse fra Brann og Molde. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Helland kan fort få trønderselskap i klubben.

RBK skal nemlig være interessert i Tromsøs Gjermund Åsen, som tidligere har spilt for klubben. Åsen skal ikke være avvisende til å komme tilbake til Trøndelag, men Rosenborg får konkurranse fra både Brann og Molde.

Rosenborg har som policy at de ikke kommenterer overgangsrykter. Det ønsker de heller ikke å gjøre rundt Gjermund Åsen.

Klubben var også interessert i Ranheims Aslak Fonn Witry, men han valgte til slutt svenske Djurgården.

Overgangsvinduet i Norge er åpent fra 9. januar til 1. april.