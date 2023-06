Har fylt opp én skvadron, nå etableres en til

De første nye F-35 kampflyene kom til Norge høsten 2017.

Etter dette er det levert i snitt seks fly i året fra fabrikken i Fort Worth i Texas til kampflybasen på Ørlandet.

Nå begynner landets aller første F-35 skvadron å være godt oppfylt.

– Vi er faktisk over våre bredder, og større enn det. Vi er egentlig en og en halv skvadron, sier sjef for 332-skvadronen, Trond Haugen.

Det betyr at én skvadron snart blir til to.

– Det har ligget i planene i hele tida, sånn at vi bygger opp én stor skvadron som kan splitte av neste skvadron som da blir cirka halvfull, sier Haugen.

Skvadron er den taktiske enheten i Luftforsvaret, vanligvis under kommando av en major.

Gammel F-16-skvadron gjenoppstår

Plana er å bygge opp den nye enheten til en full skvadron til 2025.

Da skal landet ha oppnådd det som kalles FOC, full operativ kapasitet, for de nye kampflyene.

Fremdeles gjenstår litt før Norge er i mål.

Etter siste leveranse fra USA i mai, har landet nå mottatt 40 jagerfly av bestillingen på 52 fly.

Før stortinget bestemte seg for å gå til innkjøp av F-35, var F-16 landets jagerflytype. Da eksisterte en egen skvadron som het 331.

Denne gjenoppstår nå, som en F-35-skvadron.

– Vi oppretter en ny skvadron fra første august, 331-skvadronen, som bli reaktivert fra å ha vært en tidligere F-16- skvadron, sier Haugen.

Sjef for 332-skvadronen, på Ørland, Trond Haugen, sier landet er på god vei til å være fullt operative med F-35 fra 2025. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Egen støtteskvadron i tillegg

Med vedtaket om at Norge skal anskaffe F-35, kom også beslutningen om at Ørlandet blir hovedbase for flyene.

Det er etablert en egen støtteskvadron for flyene.

Denne støtteskvadronen står blant annet for kampflysimulatorene.

Støtteskvadronen kalles TTT-skvadronen, og driver med test, trening og taktikk.

– I praksis er det tre skvadroner, sier Haugen.

Siden kampflyvedtaket ble gjort, og flyene startet å komme til landet, har luftforsvaret vært i en kontinuerlig endringsprosess.

Veien så langt har ikke vært uproblematisk.

Mangel på personell og flytimer tilgjengelig, er noen av utfordringene.

– Den har vært lang og utfordrende, det skal jeg ikke legge skjul på. Det er mye som skal på plass for at F-35 som kampflysystem skal fungere optimalt. Vi har kommet godt på vei, og med opprettelsen av 331 nå så er vi på vei til å nå målet vårt i 2025 med full operativ evne, sier Haugen.

Hans Majestet kong Harald under seremoni ved Ørland hovedflystasjon da tre første F-35 landet i november 2017. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Norge langt fremme med F-35

Den store øvelsen Arctic Challenge Exercise er akkurat over.

Aldri tidligere har det øvd såpass mange F-35 ut fra en norsk flybase.

– Det er absolutt den største F-35 øvelsen på norsk jord noensinne. Og det er en ganske stor øvelse i europeisk sammenheng. Muligens også den største i europeisk sammenheng når det gjelder F-35, sier sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland.

Sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, på Ørlandet under øvelsen Arctic Challenge Exercise. Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

Han sier Norge er langt fremme på F-35 og at det har bidratt til at mange ønsket å delta i øvelsen.

Haugen viser til at øvelsen har handlet blant annet om å lære seg å beskytte hverandres svakheter og å bygge på hverandres styrker.

– Vi får til utrolig mye med F-35 som vi ikke trodde vi skulle få til så fort som vi faktisk gjør, sier sjefen for 332-skvadronen.