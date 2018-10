Nå forvandles halvøya Byneset til et krigsinferno

Poenget med krigsøvelsen er at Nato-landene skal vise sitt fellesoperative samspill på land, til sjøs og i lufta. Soldatene skal iscenesette tolv scenarioer. Det vil blant annet bli overflyging med det nye kampflyet F-35. Soldater vil stormer stranda og fire seg ned fra helikoptre.

Den såkalte DV-dagen er en del av Nato-øvelsen «Trident Juncture» som foregår i store deler av landet denne uken.

Øvelsen får krass kritikk

Forsvaret har varslet at det blir 90 minutter med støy og underholdning. Kritikerne mener det hele er usmakelig.

Forsvaret har oppfordret folk til å få med seg øvelsen. Anbefalingene har både handlet om «tur med noe godt i sekken» og «gladbobler» på verandaen. I ettertid har Forsvaret anbefalt at sivile holder avstand og helst se øvelsen på TV.

– Øvelsen øker spenningen mot Russland. Det er noe usmakelig hvor naboer er blitt oppfordret til å ta med gladbobler. Når man i tillegg tillater at det kommer et amerikansk hangarskip kommer det til å øke spenningen mot Russland, sier SVs stortingsrepresentant, Lars Haltbrekken.

I tillegg er over 350 æresgjester invitert for å overvære det hele fra en VIP-tribune på et gårdsbruk.

VIP-gjestene under DV-dagen Ekspandér faktaboks Disse er blant de 367 inviterte distinguished visitors guests: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg

En rekke Nato-topper

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik

Statsminister Erna Solberg (H) – hun har varslet at hun ikke kommer.

Forsvarssjefene i alle 29 Nato-land

Stoltenberg på plass

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skal få med seg DV-dagen fra tribunen.

– Min opplevelse av å reise hjem til Norge og overvære en stor Nato-øvelse, er at Nato er der for Norge, sier Stoltenberg til NRK.

Aksjonister har reagert kraftig på at Nato og Forsvaret gjør krig til show og underholdning. Det vil ikke Stoltenberg være med på. Til NTB, sier han at den såkalte styrkedemonstrasjonen på Byneset er et viktig bidrag til åpenhet om «Trident Juncture».

– Det er en del av det å være åpen og tilgjengelig å ha denne type dager.

Oppvisning av våpen og kjøretøy

Også NRK har fått krass kritikk fordi DV-dagen skal sendes direkte.

I forkant av øvelsen har det vært flere demonstrasjoner rundt i Norge, deriblant i Trondheim.

Etter selve oppvisningen skal 15 nasjoner ha utstilling med sine siste nyvinninger innen våpen, kjøretøy og annet militært utstyr.