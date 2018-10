Forsvaret oppfordrer folk til å sprette «gladbobler» under gigantisk krigsøvelse

– Jeg spurte om jeg kunne holde meg hjemme eller burde reise bort. Da fikk jeg til svar at jeg absolutt måtte være hjemme. At jeg måtte ordne med «gladbobler» på verandaen, sier Annbjørg Byberg Lien.

Hun bor på Byneset utenfor Trondheim. Tirsdag 30. oktober skal hennes ellers fredelige hjemsted «bli invadert» av rundt tusen soldater og krigsfartøy som skal ha en svær militær oppvisning – med smell, røyk og krigsfartøy på land, til sjøs og i lufta. Forsvaret kaller fremvisningen for en «gedigen demonstrasjon av kapasiteter».

Oppvisningen er en del av «Trident Juncture» – den største Nato-øvelsen i Norge etter den kalde krigen. 40.000 soldater fra 30 land deltar med 70 skip, 130 luftfartøy og 10.000 kjøretøy.

Aksjonister mener «krigsshowet» på Byneset 30. oktober minner om en militærparade.

BYGGER VIP-TRIBUNE: Her skal VIP-gjestene samles for å se «liksom-krigen» på Byneset utenfor Trondheim, i regi av Nato og Forsvaret. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Oppfordrer folk til å la seg underholde

367 VIP-gjester er invitert til å overvære krigsøvelsen fra en tribune. Statsminister Erna Solberg, Nato-sjef Jens Stoltenberg og forsvarstopper er blant disse.

Også naboer og lokalbefolkningen i Trondheim oppfordres til å få med seg øvelsen.

– Det er en ypperlig dag for en tur med noe godt i sekken. En mulighet til å se noe en ikke har sett før, sier oberst og sjef for Heimevernet i Trøndelag, Håkon Warø.

Under et folkemøte i Trondheim 4. oktober sammenlignet Warø militærøvelsen med fyrverkeriet på Kristiansten festning nyttårsaften. Samtidig sier han øvelsen ligner en reell krigssituasjon i komprimert form.

– Den skal vise det fellesoperative samspillet mellom forsvarsgrenene på land, på sjøen og i lufta. De fleste Nato-land deltar. Det blir 90 minutter med støy og underholdning.

Utsagn som dette får aksjonister til å se rødt.

– Bør skamme seg

Aksjonist Arnulf Kolstad frykter folk venner seg til krigens gru når Forsvaret gjør øvelsen til underholdning.

– Jeg har ingen forståelse for å gjøre krig akseptabelt ved å drive slik propaganda. Det er ubehagelig å tenke på at dette fredfulle området skal ødelegges av et stort krigsmaskineri, som skal trampe på jorda og dundre over himmelen, sier Kolstad.

Journalist, filmskaper og forfatter Erling Borgen mener Forsvaret bør skamme seg.

– De gjør krigsøvelsen til show og sjampanjefest, når militæret og krigsutstyret tidligere har tatt livet av hundretusener av mennesker. Dette er et etisk spørsmål, uavhengig av om en er for Nato eller ikke. Retorikken og kjekkaseriet minner om det vi har sett fra Donald Trump.

MOTSTANDER: – Hvis vi forbinder krig med underholdning, kan folk begynne å venne seg til krigens gru og elendighet, sier aksjonist Arnulf Kolstad. Foto: Grete Thobroe / NRK

Mener aksjonistene drar det for langt

Det var Håkon Warø i Forsvaret som under folkemøtet snakket om «gladbobler». Han understreker at han aldri oppfordret folk til å drikke alkohol.

– Jeg svarte spøkefullt og muntert på spørsmål om beboerne burde reise bort. DV-dagen opphever ikke allemannsretten. Det handlet om at de som bor der skal være trygge på at DV-dagen gjennomføres på en sikker, velregissert og kontrollert måte, fastslår Warø

Han sier øvelsen skal vise evne til troverdig avskrekking i rammen av Nato. I kommunikasjonen med befolkningen har Forsvaret lagt vekt på å være åpne og tydelige.

Å sammenligne det med propaganda eller militærparade, mener Warø er å dra det for langt.

– Det er ingen som vil krige mindre enn det vi vil. Men den dagen vi trenger det, er det viktig at det fungerer, fastslår Warø.

Annbjørg Byberg Lien fra Rye setter pris på åpenheten Forsvaret viser.

– Jeg var først skeptisk til øvelsen. Men jeg innrømmer at jeg synes det blir spennende. Jeg har bestemt meg for å ta øvelsen for det den er: underholdning, fastslår Lien.