Demonstrerte mot Nato – fikk tilrop fra offiser på sidelinja

Den gigantiske Nato-øvelsen «Trident Juncture» har fått aktivister landet over til å samle seg mot krig. Omtrent 500 av dem møtte opp i Tordenskioldsparken i Trondheim lørdag ettermiddag for demonstrasjon med appeller og allsang, etterfulgt av opptog gjennom Trondheims lørdagstravle gater.

Demonstrantene ropte «tid for fred, tid for fred». Fanene viste slagord som «Stopp Natos krigsøvelse Trident Juncture» og «Nei til krigshissing og aggresjon».

Skuelystne sto langs gatene og observerte demonstrantenes marsj mot Folkets Hus. De fleste tilskuerne var nettopp det – tilskuere. Men én person valgte å ta til motmæle.

– Nei til dikt, ropte motdemonstranten, som også buet og kom med andre tilrop.

Han er presse- og informasjonsoffiser i Forsvaret, og har også en rolle som pressetalsmann for øvelsen.

Var motdemonstrant som sivilist

Da NRK gikk bort til ham, ønsket han først ikke å la seg intervjue. Presseoffiseren mener han kom med tilropene som sivilist – ikke som ansatt i Forsvaret. Han hadde ikke på uniform, og ønsker ikke at hans jobb i Forsvaret skal nevnes.

– Vi har et Forsvar nettopp for at folk skal få rope slike dumme ting i gatene, sier han til NRK.

– Hvorfor er du provosert?

– Jeg sliter med å forstå hvorfor de marsjerer mot Nato. Nato har alltid stått på demokratiets side i Europa. Jeg klarer ikke å se at Nato har noe aggressivt ved seg.

Han forteller at han ble overrasket over «hvor sure» demonstrantene ble da han ropte mot dem.

– Jeg ser mer og mer til det autoritære på venstresiden for tiden. De vil ikke at andre skal slippe til.

– «Trident Juncture» er et glansbilde

Arnulf Kolstad var blant arrangørene av demonstrasjonen i Trondheim. Han mener det er en vits å tro at en slik demonstrasjon kan stoppe den svære øvelsen som starter kommende torsdag, selv om hovedparolen i opptoget sa nettopp det: «Stopp Natos krigsøvelse Trident Juncture».

– Det viktigste vi protesterer mot, er ideen om at det kan skapes fred og forsoning i verden ved hjelp av militær makt. Vi har såpass mange eksempler senere år, der også Nato har vært involvert, hvor vi har etterlatt nasjonene vi har angrepet i mye verre forfatning enn da vi startet, sier Kolstad til NRK.

Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

Han kaller «Trident Juncture» et glansbilde av krig.

– De har ikke regnet med dem som skal bære bort likene og organisere flyktningstrømmen.

Forfatter, filmskaper og journalist, Erling Borgen, var invitert fra Oslo til Trondheim for å være hovedtaler.

Hovedtaler Erling Borgen sier det er viktig å bruke motstand mot «Trident Juncture»​​​​​​​ for å få debatt om freds- og utenrikspolitikk i Norge. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

For hans del handler demonstrasjonen mot «Trident Juncture» først og fremst om å skape debatt om freds- og utenrikspolitikk. En debatt han mener er fraværende.

– Dette er viktige spørsmål om liv og død. Jeg er ikke redd russerne. Jeg er redd for at vi skal utvikle spenningen sånn at det blir atomkrig. Det er viktig å slåss for fred i en skummel internasjonal tid, sier Borgen.

Hårek Elvenes (H), medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, mener demonstrantene mangler realitetsorientering i sin kritikk av Nato. Han vil minne om at det har vært fred i Europa de siste 70 år.

– Argumentene som fremføres er kjente argumenter fra den såkalte fredselskende, pasifistiske venstreside. Mens Nato har stått på i 70 år, har de kreftene jeg nettopp nevnte latt seg sjarmere av marxisme, kommunisme og totalitære regimer, sa Elvenes i en debatt i Ukeslutt.

Tror folks motstand kan sette en stopper for Nato

Flere aksjonister kom langveis fra for å delta på demonstrasjonen i Trondheim. Alexander Kvidbergskår fra NKP reiste ens ærend fra Oslo. Under allsanger og appeller, delte han ut pins med slagord som «Stopp Nato» og «Nei til krig». Han oppfatter «Trident Juncture» som en opphisselse til krig.

Alexander Kvidbergskår fra NKP mener Norge brukes som en brikke i et stort imperialistisk spill. Han ønsker at alle som er imot Nato og militær makt bruker stemmen sin. Foto: Vigdis Wågø-Wares / NRK

– Hva er vitsen med å demonstrere?

– Øvelsen vil ikke stoppe på grunn av det vi gjør. Men vi viser hvor viktig det er å bruke stemmen og si imot. Målet er å bevege folket. I det lange løp tror jeg folks motstand kan stoppe Nato.

Skage Kaupang mener «Trident Juncture» skaper mer provokasjon enn trygghet. Demonstrasjonen i Trondheim er den første 25-åringen deltar i noensinne.

– I Norge har de fleste det så bra at vi sjelden ser grunn til å demonstrere. Jeg vokste opp i den tro at Norge er et land for fred. Det jeg trodde er feil. Derfor er jeg lei meg.

Marion Amlie mener Forsvaret og Nato har gjort krig til lek.

– «Trident Juncture» virker ikke voldsomt. Det er voldsomt. Øvelsen skaper ikke trygghet, men det motsatte.