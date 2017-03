– Ferdigprodusert mat står for 75 prosent av saltinntaket vårt

– Industriprodusert mat bidrar med cirka 75 prosent av det saltet vi får i oss i løpet av en dag. For at det skal monne for folk flest må saltinnholdet reduseres i ferdigprodusert mat, forteller forsker i SINTEF Ocean, Kirsti Greiff.

Greiff har skrevet en doktorgrad om reduksjon av salt i mat, og har i samarbeid med matindustrien forsket på hvordan saltmengden i mat kan reduseres uten at kvalitet, konsistens og smak endres i negativ retning.

– Du spiser kanskje kjøpt brød med pålegg til frokost, handler i kantina til lunsj, kjøttkaker til middag og salami til kveldsmat. Selv kan man tilsette mindre salt i maten, men hvis du ikke lager all maten fra bunnen av selv, så må industrien redusere, forteller hun.

– 30 prosent mindre salt ga samme smak

Helsemyndighetene anbefaler at saltinntaket i befolkningen gradvis reduseres med omtrent 50 % på lang sikt, fra cirka 10 gram om dagen til fem, forteller Greiff.

– Mye salt øker blodtrykket, så hvis vi klarer å redusere saltinntaket for folk flest vil risikoen for hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk reduseres kraftig i befolkningen, sier Greiff.

Hun har derfor jobbet med selskaper som Orkla, Nortura, Kavli og Tind for å finne ut hvordan de kan redusere saltinnholdet.

– Siden jeg begynte med doktorgraden for cirka åtte år siden, har jeg sett at industrien blir mer og mer ivrig på å redusere saltinnholdet. Det er mange industripartnere som er med på forskjellige prosjekter og de jobber internt med å redusere saltet i sine produkter.

I et prosjekt testet de om kokt skinke kunne beholde den samme smaken med 30 prosent mindre salt.

– Der reduserte vi saltet ved å bruke en salterstatter, og det ga den samme smaken som vanlig kokt skinke, forteller Greiff.

– Smak på maten først

Selv om det hovedsakelig er industrien som må redusere saltinnholdet for å nå Helsedirektoratets mål, har hun noen tips til hva man kan gjøre selv.

– Hvis en er spesielt interessert så kan man se på etiketten hvor mye salt produktet inneholder. Noen produsenter skriver også at det er redusert saltinnhold i produktet, og for å merke produkter må saltinnholdet være redusert med 25 prosent sammenlignet med standard versjon, forteller Greiff.

– Jeg synes man skal smake på maten først, og salte og pepre etterpå. Og så kan man velge produkter med mindre salt hvis man har et valg, og ha et variert kosthold i tillegg.