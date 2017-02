– Det er viktig for oss at barna får med seg sunne verdier fra barnehagen og at de blir vant til å spise frukt og grønnsaker, for da holder det hele livet, forteller Marit Marvin, styrer i Nedre Auren gårdsbarnehage i Haugsbygd.

På kjøkkenet holder barn fra avdelingen «Hemsen» på med å kutte opp agurker og skrelle gulrøtter til alle de 70 barna ved barnehagen.

Marit Marvin, styrer i Nedre Auren gårdsbarnehage i Haugsbygd. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Vi serverer frukt og grønt til hvert måltid. Det er alltid paprika og agurk til lunsj, i tillegg serverer vi frukt og grønnsaker på ettermiddagen, forklarer Marvin.

Oppfyller ikke anbefalingene

Men norske fireåringer spiser altfor lite frukt og grønnsaker. Det viser en fersk kostholdsundersøkelse utført av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og Mattilsynet.

– Ni av ti oppfylte ikke anbefalingene, sier forsker ved Folkehelseinstituttet Kristin Holvik.

Ni av ti spiser for lite grønnsaker Du trenger javascript for å se video.

Hun forteller at barn bør spise rundt 375 gram frukt og grønnsaker. Gjennomsnittet i undersøkelsen ligger på 250 gram.

Kristin Holvik, forsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Det er viktig å komme i gang med gode vaner tidlig. Vi vet fra forskning at frukt og grønnsakinntaket har mye å si for å forebygge senere sykdommer, holde seg frisk og ha god helse, forklarer forskeren.

Tror resultatet kunne vært enda verre

Nesten 400 familier deltok i kostholdsundersøkelsen, men overvekten hadde foreldre med høyere utdanning enn gjennomsnittet i befolkningen. Forskerne frykter derfor at resultatet er enda dårligere.

– Både foreldre og barnehager kan nok gjøre en bedre jobb i å tilrettelegge for barna slik at det er lett å få i seg frukt og grønnsaker. Det handler mye om tilgjengelighet. Det er lurt å passe på at det alltid er innslag av grønt, enten det er til middagen, på toppen av pålegget, som tilbehør i matboksen eller som dessert, sier Holvik.

I gårdsbarnehagen spiser de frukt eller grønnsaker til hvert måltid. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Må ikke gi oss

– Det er så godt med gulrot at jeg nesten spiser opp alt, sier fireåringen, Jenny Askilsrud, mens hun skreller gulrøtter på kjøkkenet til gårdsbarnehagen. På bordet hennes bugner det av epler, pærer, bananer, paprika, agurker og til og med noen store honningmeloner.

Jenny Askildsrud forteller at det er viktig å spise frukt og grønt fordi det er sunt. Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg liker aller best pære, forteller hun mens hun plukker opp den grønne frukten for å understreke: – Jeg er ikke så glad i melon.

– Jeg liker pære og eple, men ikke banan, roper venninnen, Hillevi Opsahl Ruud.

Styrer i barnehagen røper hemmeligheten med å servere frukt og grønt hver eneste dag.

– Det gjelder å tilby mange ganger. Det er veldig få som liker brokkoli første gangen de smaker, men når de har fått smake 20–30 ganger, så begynner det å smake godt. Vi må ikke gi oss, smiler Marit Marvin.