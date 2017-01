– Vi spiser ferske brød lagd av gammel deig

De siste fem årene har Norge doblet importen av ferdig dypfryst deig og halvfabrikata fra utlandet. Også norske bakere fryser deiger for at den skal stekes i butikk. Dette bekymrer ernæringsspesialister.

– Når man kan lese 10–15 ingredienser hvor kun de fire første tilhører brødoppskrifter, så er det jo mer kjemi enn mat vi får i oss, sier lege, Berit Nordstrand.

Lege og ernæringsspesialist, Berit Nordstrand, er bekymret for utviklingen av importert ferdigdeig. Foto: Lasse Berre

På brødpakningen står det «produsert i EU». Det betyr at bakervarene vi kjøper kan være stekt på deiger som er laget for lenge siden og fraktet over lange distanser gjennom flere EU-land.

Siden 2010 har importen av frosne deiger og halvstekte bakervarer fra utlandet doblet seg. Dette viser tall fra norsk institutt for bioøkonomi.

– Slike produkter er ofte tilsatt gluten og mye salt og stivelse for at deigen skal være lett å håndtere i industrielle bakeri. Brød er faktisk en betydelig saltkilde. Det er en ordentlig bekymring at dette stiger slik som det beskrives nå, sier Nordstrand.

– Som å spise gammelt brød

Øystein Løvlie er gründer bak bakerikjeden, Godt Brød. Han mener importerte deiger og halvfabrikata tilsettes for mye av både sukker, salt og gluten.

– Frossendeig har vært bakt for et år siden og lett stekt og så frosset igjen. Det blir som å spise gammelt brød, sier Løvlie.

Han forteller at stoffene tilsettes for at brødet skal se mer innbydende ut.

– Det har jo industribakerne lang tradisjon på både her i landet og i den vestlige verden generelt. Det har jo bare én effekt og det er få å ting til å se større og finere ut enn det egentlig er.

Ikke kvalitetsforskjell

Gunnar Bakke, daglig leder i baker- og konditorbransjens landsforening, mener det ikke er kvalitetsforskjell på deig som er fryst ned og fersk deig. Foto: Sølve Rydland / NRK

Økningen av importerte frosne deiger kommer av at tollen er høyere på import av korn og mel enn det er på halvfabrikkerte bakervarer.

– Det legges jo opp til at produksjonen må flyttes til utlandet og så importeres ferdig, sier Gunnar Bakke, daglig leder i baker- og konditorbransjens landsforening.

I motsetning til flere land i Europa har ikke Norge egen kvalitetsforskrifter for bakervarer, men mattilsynet krever at alle varene skal merkes med ingredienser og tilsetningsstoffer. Bakke er ikke bekymret for kvaliteten på bakervarer vi spiser som er basert på importert og frossen deig.

– Den teknikken med å fryse deig er jo en kjent teknikk som brukes i bransjen i dag og i og med at vi har levende organismer som gjær så tillates det å fryse ned. Så starter man opp igjen med gjæringsprosessen når deigen er tint. Så det er ikke kvalitetsforskjell å spore på akkurat det, sier han.