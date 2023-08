Varsler søksmål mot staten: – Hvordan skal vi overleve?

Det legges opp til omfattende kraftutbygging i Finnmark som følge av planene om å elektrifisere Melkøya.

Det faller ikke i god jord hos reineiere, som sier de allerede har kjent konsekvensene av store naturinngrep på sin drift.

– Det er klart det blir en ekstra utfordring for distriktet. Spøkelset med elektrifiseringa av Melkøya kommer til å gjøre begeret fullt for vår del, sier Nils Mathis Sara. Han er nestleder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar.

En «kraftlinje-motorvei» gjennom Saras distrikt stod ferdig i 2022, side om side med den gamle kraftlinja. Nå skal «kraftlinje-motorveien» bygges videre ut til Hammerfest. Foto: Stian Strøm / NRK

Søksmål

I fjor var den nye «kraftlinje-motorveien» til Skaidi i Finnmark ferdig. Den ble lagt ved siden av en allerede eksisterende kraftlinje-trasé, gjennom Saras reinbeitedistrikt.

Nå skal denne linja forlenges fra Skaidi til Hammerfest, slik at det blir mulig å bruke elektrisitet til gassproduksjon på Melkøya.

– I vårt distrikt tar vi denne saken så alvorlig som det går an. Dette er kroken på døra for oss. Hvordan skal vi klare å overleve? Og hva skal ungdommen leve av? sier Sara.

– Hvis det blir sånn at vi ikke lenger kan jobbe i reindrifta, så har vi ikke noe annet å gjøre enn å stevne staten, sier Nils Mathis Sara, på vegne av reinbeitedistriktet han representerer.

Nils Mathis Sara mener det ikke nytter å gi høringsinnspill når regjeringen vil bygge ut. Nå vil hans distrikt ta statens planlagte kraftutbygging til retten. Foto: Stian Strøm / NRK

Frykter ikke konflikter med reindrifta

Regjeringen la fram planene sine for elektrifiseringen av Melkøya på en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen er at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av anlegget på Melkøya kan opprettholdes fram til 2040.

For å unngå at Melkøya støvsuger all kraft i regionen, planlegger regjeringen samtidig en storstilt utbygging av kraftnettet mot Øst-Finnmark. Her finnes det allerede flere vindkraftprosjekter som har fått konsesjon.

Utfordringen er bare at disse prosjektene ikke vil produsere nok strøm til å veie opp for behovet på Melkøya.

Regjeringen beskriver elektrifiseringen av Melkøya som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse». Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Dermed vil regjeringen lage en slags hurtig-ekspedering av kommende grønn-energi-prosjekter i nord:

– NVE skal prioritere disse konsesjonene. Vi har styrket apparatet som skal behandle disse søknadene vesentlig, så det skal gå mye raskere, sa statsminister Jonas Gahr Støre i Hammerfest tirsdag.

Samtidig har det vist seg at slike konsesjoner kan være krevende å ekspedere kjapt, fordi prosjektene ofte er i interessekonflikt med reindrift i Finnmark.

Jonas Gahr Støre frykter imidlertid ikke at dette blir noe problem:

– At det kan være kontroverser og diskusjoner, det må vi regne med. Men jeg er helt sikker på at hvis vi som regjering hadde sagt at det mest behagelige ville være å la det ligge, ville det vært uansvarlig, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Terje Aasland presenterte Melkøya-planene på en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag. Foto: Mads Rønning / nrk

Han får støtte av olje- og energiminister Terje Aasland, som forklarer at han er forberedt på at det vil kunne oppstå konflikter med reindriften, men at regjeringen i løpet av høsten vil legge fram nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindrifta.

– Utviklingen av kraftindustrien i Finnmark skal skje i sameksistens med de som bruker arealene. Her tenker jeg blant annet på reindrifta, som har særlige rettigheter, sier Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland har god tro på at det vil gå fint å ivareta reindrift samtidig som man behandler nye vindkraftkonsesjoner raskt og godt. Foto: Josef Benoni Ness Tveit

– Derfor er det særlig viktig for meg å understreke at konsesjonsbehandlingen skal være grundig og at utfallet ikke kan forskutteres, sier Aasland.

Les også: Investeringane i fornybar energi går ned – olje- og gass aukar

Vi utrede tofelts «kraft-motorvei»

Nils Mathis Sara sier at distriktet han representerer allerede har brukt mye tid, penger og krefter på å kjempe mot diverse arealinngrep, og trekker blant annet frem gruveplanene i Repparfjorden.

Reinbeitedistriktet til Sara har også allerede vært en runde i retten i forbindelse med utbyggingen av 420 kilovoltlina som nå går gjennom deres beiteområder. Der vant de ikke frem.

Men nå ønsker Statnett å utrede byggingen av enda en ny 420 kilovolts linje fra Balsfjord til Skaidi.

Det kan nemlig bli behov for å bygge ytterligere en «kraftlinje-motorvei» i tillegg til den som stod ferdig i fjor.

Begrunnelsen for dette er behovet for å «sikre forsyningssikkerhet og kapasitet i Finnmark», står det i Statnett sine planer.

Også kraftlagsledere og politikere i nord har advart om at det vil bli behov for å bygge en ekstra kraftlinje nordover.

Dette tar imidlertid ikke regjeringen stilling til i sine umiddelbare kraft-planer for Finnmark.

Nils Mathis Sara trekker paralleller til Fosen-saken, og sier han ikke opplever at reinbeitedistriktets meninger ikke blitt tatt hensyn til av regjeringen.

– Nei, distriktet har ikke blitt hørt. Det er litt som å snakke til døve ører, sier Sara.

Kraftlinje Skaidi-Hammerfest Ekspander/minimer faktaboks Prosjektet Skaidi-Hammerfest er en videreføring av den nye 420 kv kraftlinja mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Vest-Finnmark.

Forlengelsen mot Hammerfest bygger på Equinors planer om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Traseen er planlagt bygd som en parallell med dagens 132 kv ledning langs det meste av traseen, og vil gi tre ganger så høy strømkapasitet i Hammerfest kommune.

I tillegg til å forsyne Melkøya med strøm, vil kraftoverskuddet gi store utviklingsmuligheter for industrien i området.

Fakta om Melkøya-anlegget Ekspander/minimer faktaboks Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass - Liquified Natural Gas (LNG).

Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd blir ført i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.

På Melkøya blir gassen kjølt ned for å gjøre den flytende. Den flytende gassen blir transportert til utlandet med spesialbygde tankskip.

Anlegget på Melkøya er drevet av et gasskraftverk, som slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, som er Norges tredje største enkeltutslipp. Kilde: Store norske leksikon