Om seks måneder er den nye «kraftlinje-motorveien» til Finnmark ferdig.

420 kilovolts-linjen fra Balsfjord til Skaidi strekker seg over 300 kilometer gjennom syv kommuner og har en kostnad på mellom 4,2 og 4,4 milliarder kroner. Utbyggingen har pågått i 10 år.

Statnett mener den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. I tillegg tror de ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

– For næringsvirksomheten i regionen her er det utrolig viktig, både for Equinor ut mot Hammerfest og mot Øst-Finnmark. Skaidi er et knutepunkt, sier prosjektsjef i Statnett Morten Indbryn.

Problemet er bare at kraftlinjen stopper opp i nettopp dette knutepunktet. Skaidi er nemlig ikke mye mer enn et veikryss i Vest-Finnmark.

Siden «kraftmotorveien» stopper før den kommer ut til der det er behov for den, vil man bare kunne benytte en tredjedel av kapasiteten på den nye linja.

Statnett ønsker å bygge videre, men denne utbyggingen er ikke i gang. Om det skjer skal avgjøres av NVE.

Morten Indbryn sier kraftlinjen inn i Finnmark vil åpne flere dører for industrien fremover. Foto: Allan Klo / NRK

Reindrifta frykter for fremtiden

NRK har ikke fått kontakt med reindriftsutøvere i området, men næringa har over lang tid vært svært kritisk til nye inngrep i beiteland.

Én av de berørte reinbeitedistriktslederne fryktet at de med tiden må forlate sine områder for godt.

Konsernsjef hos Statnett, Hilde Tonne, sier de er svært opptatt av å gjøre ting på en ryddig og god måte når det gjelder reindrifta.

– Vi forholder oss til gode avtaler, som vi har fått til i de prosjektene vi er oppe i nå. Vi ser for oss at vi skal jobbe på samme måte fremover som gjør at vi gjør ting for riktig for naturen og for reindriften, sier hun.

Statnett sier de har en lang og god tradisjon for tett dialog med reindriftseiere og den samiske befolkningen. Foto: André Bendixen / NRK

Til Skaidi – og enda lenger?

Statnett ønsker altså å strekke linjen enda lengre enn bare til Skaidi.

For øyeblikket har de søkt konsesjon for tre store nye 420 kv-linjer:

NVE jobber nå med innstillingen til Olje- og energidepartementet for ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Hammerfest. De antar at innstillingen vil bli oversendt til departementet før sommeren.

Dette er transformatorstasjonen der den nye kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi ender. Foto: Håkon Molander Haukebøe / Statnett

– Når det gjelder søknad om ny 420 kV Skaidi-Lebesby vil vi be Statnett om tilleggsutredninger i løpet av kort tid, og vil deretter sluttbehandle saken når svaret på disse foreligger og det er gjennomført offentlig høring av disse, sier seksjonssjef i NVE Lise Vedeld Hammer.

Søknaden om ny 420 kV videre fra Lebesby til Seidafjellet har NVE ikke tatt til behandling enda.

– Vi håper det kan gå såpass fort at vi får satt i gang vårt prosjekt i tide for å gjøre dette nettet robust, sikre forsyning og ikke minst sikre basis for videre industriutvikling i Finnmark, sier konsernsjef Tonne.

Den nye 420 kv-linjen fra Balsfjord til Skaidi nærmer seg ferdig. Her kan man se linjen langs E6 på Sennalandet. Foto: Allan Klo / NRK

Uten kraft – ingen elektrifisering

Store prosjekter som Equinors Wisting-felt og elektrifiseringen av Melkøya er begge avhengige av den nye kraftlinjen til Hammerfest for å kunne realiseres.

Østover skal linjen bygges for å sikre stabil forsyning av strøm og gjøre det mulig å etablere ny næringsvirksomhet, inkludert vindkraft.

Både reindrifta og naturvernorganisasjonene protesterer mot hele utbyggingen. De mener den er ødeleggende og unødvendig.