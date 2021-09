Et regjeringsskifte var det aksjonistene i Repparfjorden håpte på for å få stanset Nussir-prosjektet.

Selv om det ikke er bestemt hvilke parti som skal danne ny regjering, er det mye som tyder på at det blir Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det ser nestleder i Naturvernforbundet, Pernille Hansen, på som en kjempemulighet til å få reversert tillatelsene gruveselskapet Nussir har til å sende gruveavfall ut i Repparfjorden.

– Det er en kjempesjanse til å si «nei» til gruveplanene både her i Repparfjorden og i Førdefjorden. Da kan vi avslutte Norges flaue plass som et av veldig få land i verden som tillater dumping av gruveavfall i fjorder, sier hun.

Selv om det ikke er bestemt at Jonas Gahr Støre blir ny statsminister, har protestleiren i Repparfjorden skrevet en melding til ham på en reinskinnsfell.

På skinnfellen ber de om at Nussir-gruven blir stoppet.

– Stopp Nussir-gruva, står det på reinskinnet som skal leveres til Jonas Gahr Støre. Foto: LOLITA TROILO / NATURVERNFORBUNDET

– Vi forventer jo nå at det her blir løst politisk rett og slett ved at regjeringen sier nei til planene, sier hun.

Reinskinnsfellen skal Pernille Hansen selv ta med til Stortinget og overrekke til Gahr Støre.

– Vi har jo sett at miljøet har fått ganske stor plass i denne valgkampen. Vi tolker det som at alle partiene mener at dette er en viktig sak, sier nestlederen.

Senterpartiet ønsker ikke å kommentere Nussir-saken i dag. Stortingsrepresentant Geir Iversen sier de først skal ha et møte i partiet for å diskutere situasjonen.

Pernille Hansen skal selv frakte reinskinnsfellen fra Repparfjorden i Finnmark til Stortinget i Oslo. Foto: Anna Olerud / Naturvernforbundet

Finnmark Ap har tillit til Nussir

Men Runar Sjåstad i Finnmark Arbeiderparti ser ingen grunn til å legge gruveprosjektet på hyllen.

Han mener det er grundig utredet, har vært behandlet grundig politisk, at det er et klart flertall som ønsker det og at den aktiviteten som skal bedrives i Repparfjorden er lovlig.

– Min personlige mening er at dette prosjektet bør og skal gå videre. Det er ingen nye argumenter som tilsier at man skal trekke tilbake noen som helst tillatelser, sier han.

Sjåstad beholder sin stortingsplass etter at Arbeiderpartiet ble det soleklart største partiet i Finnmark.

Han forteller at det er stilt strenge miljøkrav til gruveprosjektet og at det vil bli overvåket grundig.

– Skulle man svikte på det, så er man nødt og å rette det opp eller i verste fall stenge prosjektet. Men jeg har tillit til at man følger de strenge vilkårene man har fått og at man gjør dette på en god måte, sier Sjåstad.

Runar Sjåstad i Finnmark Arbeiderparti vil ikke legge gruveprosjektet på hyllen. Foto: Knut Åserud

SV tror på gruve-stans

SVs nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, har tidligere lovet stans av gruveprosjektet i Repparfjorden. Han har full tro på at tillatelsene kan trekkes tilbake.

– Hvis man har bommet, så har Stortinget alle muligheter til å snu på det, sier nestlederen.

Om Stortinget går med på det, kan det koste staten flere milliarder kroner i erstatning, sier professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø.

Likevel har Fylkesnes og partikollegaen i SV, Lars Haltbrekken, troen på å stanse gruveprosjektet til Nussir.

– Det er ingen tvil om at det blir tøffe forhandlinger. Men dette har vært et valg hvor folk har lagt vekt på miljø og forskjeller, og da må det vise seg i det arbeidet som en ny regjering skal gjennomføre, sier han.

Haltbrekken besøkte selv protestleiren i sommer. Han er glad aksjonistene sender et reinskinnsfellebrev til Jonas Gahr Støre.

– Det er ingen tvil om at dette er en viktig miljøsak og at det nå trengs et press for at vi skal få snudd alle steiner i saken, sier han.

Lars Haltbrekken besøkte Repparfjorden i sommer, og lenket seg fast til anleggsmaskinene sammen med aksjonistene. Foto: Theis Riksvåg Pedersen / NRK

Sp vil ikke ha med SV

Haltbrekken har tidligere kritisert Senterpartiet for å være utydelige i klimapolitikken.

Til det har Sps førstekandidat i Troms, Sandra Borch, sagt at de ikke ønsker et sjødeponi i Repparfjorden ettersom de mener konsekvensene ikke er kartlagt godt nok.

– Det er derfor vi har vært skeptisk til sjødeponi i Repparfjorden og er det fortsatt. Det handler om at man ikke har gjort en utredning på forhånd, sier hun.

Men om Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, får det som han vil, blir ikke SV og Haltbrekken en del av den nye regjeringen.

Også Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at han fortsatt ønsker en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi mener det er det beste. Så får vi sette oss ned med Støre og diskutere og finne en ny kurs for landet, sier Vedum.

