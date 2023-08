Økonomien skal bli stadig meir fornybar, lova regjeringa i Hurdalsplattformen.

Samtidig har investeringane i fornybar energi i Noreg peika nedover heile tida dei har sitte med makta.

Denne nedgåande trenden starta i 2018. Sidan då har investeringane i fornybar energi falle med 39 prosent.

– Med dagens politikk kjem me ikkje til å nå klimamåla, seier Bård Standal i interesse- og arbeidsorganisasjonen for fornybarnæringa Fornybar Noreg.

Han meiner det er to ting som har ført til nedgangen i investeringane for fornybar energi:

Lang ventetid for søknadar om nye kraftverk og eit ugunstig skatteregime.

I verste fall kan denne utviklinga føra til eit kraftig kraftunderskot, som igjen vil gje folk dyrare straumrekningar, ifølge Standal.

Stoppa nye vindkraft-prosjekt

I 2019 stoppa dåverande olje- og energiminister Tina Bru (H) behandlinga av alle nye søknader om å bygga ut vindkraft på land.

Det var som følge av mykje lokal motstand.

Demonstrasjon mot utbygging av vindkraft føre Stortinget i 2020. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Det har medført at me ikkje klarer å gjennomføra dei prosjekta me har ønska, seier prosjektleiar John Amund Lund i vindkraftselskapet Norsk Vind AS.

Norsk Vind hadde tre prosjekt som blei stoppa som følge av avgjerda til Bru: Honna vindkraftverk i Evje og Hornnes kommune, Bergheia Vindkraftverk i Lund kommune og Sirdal kommune og prosjektet Hordavind i Masfjorden og Lindås kommune.

Regjeringa har opna opp denne behandlinga igjen, men Standal i Fornybar Noreg meiner det framleis tar for lang tid.

Frå Noregs vassdrag- og energidirektorat (NVE) har fått inn ein konsesjonssøknad for ny vindkraft til Olje- og energidepartementet (OED) har slutta eit endeleg vedtak, går det i snitt 1509 dagar. Det er i overkant av fire år.

I oktober 2021, slo Høgsterett fast at vindkraftanlegga på Fosen i Trøndelag var i strid med urfolksrettane. Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom har demonstrert mot fleire departement og sist føre Stortinget i juni. Dei krev at staten fjernar anlegga. Foto: Heiko Junge / NTB

I tillegg kjem arbeidet med ei melding til NVE og arbeid med ein detaljplan, som til saman kan ta mellom halvtanna og tre år.

Altså kan det ta totalt sju år før frå ein startar arbeidet med eit nytt vindkraftprosjekt til det er godkjend.

– Framleis attraktivt

Dette arbeidar nå OED med å endra på, ifølge statssekretær Elisabeth Sæther.

– Me har allereie gjort fleire grep for å få ned konsesjonsbehandlingstida, seier Sæther til NRK.

Foto: Tore Meek / NTB

Mellom anna fortel ho at dei har henta inn fleire til å jobba med søknadane til NVE.

– Me ser at talet på søknader dei behandlar går opp, så det verkar. Me har og forenkla fleire av reglane som gjer det enklare å få gjennom mindre nettprosjekter og mindre lokale energiprosjekt, seier Sæther.

Regjeringa har lova at dei skal kutta utsleppa med 55 prosent innan 2030.

– Eg skulle gjerne ha sett at det peika andre vegen, samtidig vil eg understreka at det framleis er attraktivt og gode pengar å tena på kraftproduksjonen i Noreg, seier Sæther om investeringsnedgangen i fornybar energi.

Statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet Foto: Johan Moen / NRK

– Når det her er sagt, så er det også stor inngrep som me er nøydd til å ha ei god behandling av. Det trur eg også Fornybar Noreg anerkjen.

Nye skattar for kraftverk

I fjor innførte regjeringa ei ny skatt for vasskraftverk over ei viss storleik.

Frå 1. januar i år gjaldt denne skatten alle større vass- og vindkraftverk.

Det såkalla høgprisbidraget gjer at straumprodusentane må skatta 23 prosent av inntektene når straumprisen er høgare enn 70 øre per kWh.

Hunderfossen kraftverk i Gudbransdalslågen i Innlandet. Kraftverket blei sett i drift i 1963 og har ein årsproduksjon på 641 GWh. Foto: Paul Kleiven / Scanpix

Standal i Fornybar Noreg meiner denne skatten, i tillegg til den føreslegne grunnrenteskatten på vindkraft, slår feil ut.

– Me har eit skatteregime som beskatter fornybar energi hardare enn olje og gass, seier Standal.

Han peiker på utviklinga internasjonalt, og seier at investeringane i fornybar energi for lengst har overgått investeringane i olje og gass.

Bård Standal i Fornybar Noreg. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

– Samtidig går Noreg i motsett retning, seier han.

– Det me treng er eit bredt energipolitisk forlik i Stortinget, som involverer både venstre og høgresida, som kjem til å gjelda i mange år framover.

Støre: – Skal vera aktive medspelarar

Statsminister Jonas Gahr Støre meiner innføringa av høgprisbidraget var heilt riktig.

– Dette blei innført då det var rekordhøge straumprisar. Eg trur dei aller fleste var einige i at den kraftsektoren som i stor grad er offentleg bidrog, seier Støre.

Han legg vekt på at det er ei midlertidig skattlegging, som seinast skal avviklast innan 2025.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Burde ein kutta skatten tidlegare?

– Me vil jo gjera slike midlertidige ting så kort me kan, men eit budsjett skal gå opp. Men la meg seia at investeringar på dette området er veldig langsiktige investeringar, så desse månadane her må jo sest opp mot at det skal vera investeringar i mange, mange år framover, svarer Støre.

AUF: – For dårleg

Leiar i Arbeiderane si Ungdomsfylking (AUF) Astrid Hoem er ikkje nøgd med utviklinga.

– Det er for dårleg, og det er me nøydde til å klara å snu, seier Hoem.

Ho seier Noreg treng fleire investeringar i fornybar energi dersom utsleppskutta skal ned.

– Det skal iallfall me til å pusha på for at skal bli snudd.