Regjeringen åpner for elektrifisering av Melkøya

NRK har fått tilgang til et notat med hovedinnholdet i Melkøya-pakka regjeringen skal legge fram på en pressekonferanse i Hammerfest senere i dag.

Ett av hovedbudskapene til regjeringen vil være at elektrifiseringen vil legge til rette for at driften av Melkøya kan opprettholdes fram til 2040. De beskriver elektrifiseringen som «det største, enkeltstående klimatiltaket noensinne besluttet av en norsk regjering, og et historisk kraft- og industriløft for den nordligste delen av landet vårt – hvor vi er helt avhengig av en sterk, sivil tilstedeværelse».

– Dette blir det største klimagasskuttet vedtatt av en norsk regjering. Dette vil kutte utslippene av klimagasser med 850.000 tonn. I tillegg har vi besluttet et løft i utbyggingen av fornybar energi i Nord-Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sikkerhetspolitisk beslutning

Støre sier at elektrifiseringen og kraftutbyggingen også er en sikkerhetspolitisk beslutning.

– Den skal føre til at næringslivet satser i nord, og at unge blir værende. Det er viktig også med tanke på det sikkerhetspolitiske, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at det har vært viktig å få på plass utbygging av strømnettet fordi det har vært for dårlig.

– Nettkapasiteten har gjort det vanskelig med næringsutvikling i Nord- Norge. I tillegg er det viktig å få på plass fornybar energi, sier Vedum.

– Det å få bygd ut strømkapasiteten er også viktig for at prisen på strøm ikke skal øke for privatpersoner og næringsliv, sier Vedum.

Fakta om Melkøya-anlegget Ekspander/minimer faktaboks Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass - Liquified Natural Gas (LNG).

Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd blir ført i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.

På Melkøya blir gassen kjølt ned for å gjøre den flytende. Den flytende gassen blir transportert til utlandet med spesialbygde tankskip.

Anlegget på Melkøya er drevet av et gasskraftverk, som slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, som er Norges tredje største enkeltutslipp. Kilde: Store norske leksikon

Vil skje i 2030

Regjeringen vil legge til grunn at elektrifiseringen vil skje i 2030. Dersom det ikke er bygd ut nok kraftproduksjon innen den tid, vil gasskraftverket kunne fortsette som i dag fram til 2033.

Konflikter med reindriften

Regjeringen er også forberedt på at det vil kunne oppstå konflikter med reindriften, og skriver i notatet at de «i løpet av høsten legge fram nye tiltak for å avbøte arealkonfliktene med reindriften i forbindelse med utbygging av strømnett og ny kraftproduksjon». De skriver at «prosjekter for nett og kraft ikke skal gå på bekostning av reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter».

Stor uenighet blant lokalpolitikerne

Elektrifiseringen vil føre til en kraftig økning i strømforbruket i området. Regjeringen skriver at omlegging fra gass til full drift med kraft fra nettet, innebærer en økning i kraftforbruket på Melkøya på 360 MW.

Dette har ført til kraftig uenighet blant lokalpolitikerne i regionen. Senterungdommen kaller vedtaket brudd på Hurdalsplattformen.

– Regjeringen må snu i vedtaket om å elektrifisere Melkøyaæ-anlegget, ellers må Senterpartiet vurdere regjeringssamarbeidet, mener de.