– Dette er en unødvendig markering fra det nye styret, sier Jo-Endre Midtbu, leder for Troms legeforening.

I går kastet styret i Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin administrerende direktør Anita Schumacher, bare noen måneder før hun skulle gå av med pensjon.

Den beskjeden mottok Midtbu og hans medlemmer med overraskelse.

Han peker på at store deler av styret, inkludert lederen, var nyoppnevnte av Helse Nord for bare én måned siden.

De hadde sitt første møte for to uker siden – før de altså i går samlet seg for et ekstraordinært styremøte der Schumacher ble avsatt.

– Jeg forstår at de vil markere at det er nye koster, men å gå til et så dramatisk grep, få måned før Schumacher skulle gå av, er overraskende aggressivt fra den nye styrelederen, sier Midtbu.

Jo-Endre Midtbu, er leder i Troms legeforening, og mener Schumacher ble unødvendig dårlig behandlet av det nye styret. Foto: Pål Hansen / NRK

Ville fortsette

Før jul ble det fremforhandlet en avtale at Schumacher skulle gå av til sommeren, ett halvt år før hun offisielt blir pensjonist.

Tirsdag kveld meldte UNN i en pressemelding at Schumacher hadde blitt enig med styret om at hun skulle gå av allerede fredag denne uken.

Men det ble tidlig klart at avtroppende administrerende direktør ikke hadde gått av frivillig.

– Min plan var å fortsette til sommeren. Det var jeg innstilt på, sa Anita Schumacher til NRK tirsdag kveld.

Hun sier hun ble overrasket da hun fikk tilbakemelding på at hun måtte tre tilbake, av det nye styret.

– Men jeg forstå det også. Det nye styret ønsker å ta nye grep for å møte utfordringene UNN står i.

– Jeg har full respekt for det.

Derfor er UNN i økonomiske problemer Ekspander/minimer faktaboks Totalt krever Helse Nord at sykehusene i nord skal spare 927 millioner kroner i 2024. Fortsatt mangler det tiltak for 250 millioner.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge mangler det 63 millioner av et totalt behov for kutt på 377,8 millioner. Der har styret bedt administrasjonen komme tilbake med flere tiltak i mars for å løse resten av kuttene.

I 2023 gikk UNN med et underskudd på 100 millioner.

Grunnet høyt sykefravær og mangel på fagfolk brukte UNN nesten 150 millioner kroner på innleie fra private.

UNN bruker også store summer på fristbrudd. I 2022 genererte fristbrudd en kostnad for sykehuset på 52,5 millioner kroner. I 2023 ble summen nærmere 100 millioner kroner.

UNN trenger 115 millioner kroner for å bygge ut det psykiatriske sykehuset i Tromsø. Et beløp UNN ikke har.

Einar Bugge, som er viseadministrerende UNN-direktør, går inn i en konstituert rolle i påvente av en ny toppleder, opplyser UNN. Foto: NRK

Vil starte omstilling

Anders Mohn Frafjord har vært direktør for Diakonhjemmet sykehus og ble styreleder for UNN 7. februar i år.

Han begrunner årsaken Anita Schumachers avgått er at UNN ønsker å komme i gang med omstillingsprosessen i helseforetaket så raskt som mulig.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) forventer store økonomiske utfordringer i 2024, og gikk inn det nye året med et underskudd på rundt 100 millioner kroner fra 2023.

Anders Mohn Frafjord sier til NRK at årsaken til at Schumacher måtte gå var at det nye styret ville ta fatt på omstillingsarbeidet på Universitetssykehuset i Nord-Norge.

– Arbeidet skal foregå over flere år. I den forbindelse ser vi det som naturlig at den som leder det omstillingsprogrammet er en som skal være igjen på UNN også etter sommeren, sier Frafjord.

Det argumentet forstår ikke Midtbu noe særlig av.

– Jeg skjønner at de vil ha kontinuitet og fortgang i den prosessen, men nå setter de heller, over natten, inn Einar Bugge, som ikke nødvendigvis er den som skal være ny direktør etter sommeren, sier han, og legger til:

– Bugge må hive seg rundt og kan initiere noe arbeid nå, men det kan jo bli et direktørbytte over sommeren likevel.

Midtbu peker på at vellykkede omstillinger typisk starter fra fagmiljøene, og ikke fra toppen.

Han mener grepet er et tydelig signal om at den nye styrelederen er misfornøyd med jobben Schumacher har gjort. Det overrasker fagforeningstoppen.

– Schumacher har ikke vært en veldig markert leder, men hun kom inn i UNN i en veldig turbulent tid, og har på mange måter skapt ro, sier han.

Det vil koste 300 millioner å tette lønnsgapet mellom stat og privat for sykepleierne i Helse Nord, viser tall fra SSB.

Anders Mohn Frafjord har vært direktør for Diakonhjemmet sykehus og ble styreleder for UNN 7. februar. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

UNN må omstilles

Anders Mohn Frafjord avviser at underskuddet fra 2023 er årsaken til at Schumacher måtte gå enda tidligere enn planlagt.

Det store bildet, som gjelder både UNN og hele Helse-Norge, er at det er krevende tider og mange utfordringer.

– Vi har et stort omstillingsbehov på UNN.

Frafjord mener Schumacher avgang må sees i sammenheng med det langsiktige strategiske perspektivet og behovet for å starte denne omstillingen med en gang.

Samtidig peker styrelederen på de områder der Schumaker, og resten av ledelsen på UNN, ikke har lyktes.

– Det er et spesielt høyt sykefravær. Vi klarer ikke i stor nok grad å samordne mellom aktiviteter og bemanningen, sier han.

Han understreker at dette ikke er et problem for UNN alene, men preger hele Helse-Nord.

– Det gir igjen et behovet for at vi må tenke litt større og mer langsiktig for å endre kurs på dette området.

UNN blant de 250 beste sykehusene

Jo-Endre Midtbu mener Schumacher har ledet UNN gjennom pandemien på en god måte, og viser til at sykehuset er nå på listen over de 250 beste sykehusene i verden.

– Det er en god prestasjon, selv om det ikke nødvendigvis er hennes fortjeneste alene. Det skjedde imidlertid på hennes vakt. Det står respekt av den jobben Schumacher har gjort i UNN.

– Dette sier noe om et taktskifte i tempo for omstilling, og det følger vi selvfølgelig nøye med på.

Midtbu mener også at det er merkelig å gjøre en slik endring samtidig som alle venter på beslutninger om den store omstillingsprosessen i Helse Nord.

– Disse beslutningene vil legge sterke føringer for det omstillingsarbeidet som også UNN må gjøre. De neste månedene skulle egentlig være en periode hvor vi kunne puste litt ut og jobbe med å påvirke Helse Nords langsiktige omstillingsarbeid, samtidig som man må begynne å tenke strategier for omstilling i de enkelte sykehusene, inkludert i UNN.