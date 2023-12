UNN-sjef Anita Schumacher skal gå av et halvt år før tiden

Tirsdag besluttet styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge å starte en prosess med å rekruttere en ny toppleder ved UNN.

Anita Schumacher, administrerende direktør, skal etter planen gå av med pensjon i januar 2025.

Nå er det bestemt at hun skal fratre tidligere: 1. august 2024.

– Årsaken er at styret ønsker å gå i gang med en rekrutteringssprosses av ny direktør allerede nå. Disse endringene fra Helse Nord-prosessen skal tre i kraft og settes ut i livet etter sommeren, og en ny direktør skal være på plass som kan følge det i tiden fremover, sier Schumacher til NRK.

– Er du enig i den avgjørelsen?

– Ja, jeg tenker at det kan være fornuftig, sier den administrerende direktøren.

Schumacher sier at de forventer at det blir endringer også hos UNN, og at det vil gå over tid.

– Det er et poeng å ha en der fra start og kanskje et eller to år fremover som kan følge dette. Jeg har sagt at jeg har ønsket å gå av med pensjon når jeg blir 67 i januar.

Ønsker å rekruttere leder i starten av 2024

Styreleder i Helse Nord, Roald Linaker, sier til NRK at årsaken er sammensatt, og først og fremst knyttet til at Schumacher skal jobbe til hun er pensjonist, altså ut 2024.

– Så er vi i en omstillingssituasjon i UNN, som det største sykehuset i Helse Nord, og det kommer prosesser der vi ønsker at vi har på plass en ny toppledelse før de prosessene virkelig skal sette seg, både i forhold til HN-prosessene og de interne omstillingsprosessene i UNN. Så det er den bakenforliggende årsaken.

Foto: Vilma Taubo / NRK

Linaker sier at styreleder og direktør har hatt flere samtaler.

– Når hun signaliserte at hun så for seg å jobbe ut 2024, så jeg et behov for å komme på plass med en ny toppleder så raskt som mulig. Dette er ganske ferskt, men det er en prosess som har utviklet seg over noen måneder, sier styrelederen til NRK.

– Er det noe uenighet mellom styret og direktøren om hvordan sykehuset skal drives?

– Nei, det er ingen grunn til å oppfatte det slikt, sier Linaker.

Han sier at den lederen som skal sette i verk de store endringene som kommer på UNN, må være tilgjengelig fra begynnelsen av prosessen.

– Derfor ser vi det som hensiktsmessig at en ikke skal bytte leder midt oppe i en slik prosess.

I pressemeldingen opplyser de om at de ønsker å rekruttere en ny leder i første halvår i 2024.

– Den første oppgaven for ny direktør vil bli å sikre at de nødvendig endringer som følger av beslutningene i Helse Nord-styret blir iverksatt i UNNs virksomhet, skriver UNN i pressemeldingen.