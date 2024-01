FØLG MØTET I HELSE NORD HER (ekstern lenke – YouTube)

– Det er ingen tvil om at det er en viktig sak og et viktig styremøte for oss, åpnet styreleder Renate Larsen møtet klokken halv ni med å si.

På agendaen står kun en sak: Å ta stilling til om et forslag til ny sykehusstruktur i Nord-Norge skal sendes ut på høring eller ikke.

Det er spent stemning i forkant av møtet. Flere ordførere fra Nordland, hvor de største endringene er foreslått, er tilstede på tilhørerbenken.

Administrerende direktør Marit Lind begynte med å redegjøre for prosessen til nå.

– Med de utfordringene vi har i dag er det faktisk sånn at vi ikke klarer å oppfylle lovkravet, sier Lind.

Befolkningsutviklingen og mangel på fagfolk i nord bekymrer Helse Nord-sjefen.

Særlig mangel på fagfolk kan bli utfordrende i framtiden. Av 605 studieplasser på sykepleierstudiet står 250 ledige i Nord-Norge. Tallene Helse Nord legger frem inkluderer ikke sykepleierutdanningen i Alta.

Lind peker på hva som er konsekvensene av dagens drift for pasientene:

Pasientene får ikke likeverdige tjenester i hele regionen, innenfor den tidsrammen som er satt

Det er for stor variasjon i tilbudet som gis

For mange pasienter venter altfor lenge

De får manglende kontinuitet i behandlingen og oppfølgingen

De mest sårbare pasientgruppene er mest utsatt

Dette er forslagene

Forslaget baserer seg på rapportene fra fem arbeidsgrupper som i høst la frem sine anbefalinger, i tillegg til undersøkelser gjennomført av Helse Nord.

Blant forslagene til endring er:

Å fjerne akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten og Narvik.

Å endre fødetilbudet i både Lofoten og Narvik, med avvikling av keisersnittberedskapen i Lofoten og nedgradering av fødeavdelingen i Narvik.

Å samle de tre akuttsykehusene i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen til ett felles sykehus på Helgeland.

Å legge ned døgnbehandlingstilbudet ved seks distriktspsykiatriske sentre

Styret består av ti personer. Alle er tilstede på møtet. Styrerepresentant Anne Husebekk deltar digitalt fra Chile.

Mandag skrev NRK at det er høyst uklart om Helse Nords forslag blir vedtatt. Ifølge NRKs kilder kan direktør Lind kun forvente sikker støtte fra fire styremedlemmer.

På ett område sikrer ikke planen styret har fått på bordet nødvendig bærekraft, mener Lind.

– Det er ikke sånn at anbefalingene som ligger der gir de store økonomiske uttellingene.

Hun legger til:

– Men så vil det være en god del viktige effekter utover det økonomiske, slik anbefalingen ligger.

Lind mener det vil være behov for å gjøre mange flere tiltak enn de som ligger i denne omstillingsplanen.

Hun peker på at både de administrative funksjonene og de høyspesialiserte funksjonene bør gjennomgås.

– Vil være behov for ytterligere omstilling

I høringsutkastet styret skal ta stilling til kommer det frem at administrerende direktør Marit Lind har tvilt seg frem til anbefalingen om å avvikle akuttkirurgien i Narvik og Lofoten.

Bakgrunnen for omstillingsprosessen er store underskudd, lange ventetider og fristbrudd, og store bemanningsutfordringer.

«Selv de mest personell- og økonomi besparende alternativene som har vært diskutert i utredningen, vil ikke sikre nødvendig bærekraft framover. Det vil være behov for ytterligere, svært omfattende omstillinger.»

Det skriver Lind i sin utredning.

– Alt er mulig

– Jeg tror det blir et høydramatisk styremøte, sier Maja Sojtaric, konstituert politisk redaktør i Nordlys, til NRK mandag.

Allerede har de tre styremedlemmene som representerer de ansatte flagget at de ønsker å stoppe prosessen.

De mener prosessen har gått for fort og at saken er for dårlig utredet.

– Hvis de får flere med seg, så vil jeg tro at det kommer til å bli en ganske heftig diskusjon og debatt rundt styrebordet i morgen, sier Sojtaric.

– Er det mulig å se for seg at direktørens forslag ikke blir sendt ut på høring?

– Alt er jo mulig, særlig i Helse Nord, der det er store fraksjoner i styret som ofte stemmer sammen.

Brukerutvalg vil sende ut forslaget

Knut Georg Hartviksen, leder av regionalt brukerutvalg i Helse Nord er tydelig i sin melding:

– Vi ber Helse Nord om å sende rapporten som nå foreligger ut på høring.

Han har en observatørrolle i styret, men kan ikke stemme.

Hvis forslaget blir stemt ned blir det trolig sendt tilbake til administrerende direktør Marit Lind, som får som jobb å gjøre justeringer i forslaget.

Styreleder Renate Larsen sa i forkant av møtet til NRK at hun forventer at styret klarer å ta stilling til om forslaget som ligger på bordet kan sendes ut på høring.

Hun erkjenner at møtet blir et av de viktigste som har blitt avholdt i Helse Nord på flere år.

Ingen av de andre styremedlemmene har ønsket å la seg intervjue av NRK.

Larsen vil ikke forskuttere styrebehandlingen, og påpeker at saken skal få en god og reell behandling i styremøtet tirsdag.

– Vi skal ha en god diskusjon i styremøtet i morgen hvor vi forhåpentligvis kommer frem til en god konklusjon sammen.