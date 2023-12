UNN-direktør: – Kommer til å gå mye i minus

– Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) forventer store økonomiske utfordringer i 2024, med et underskudd på rundt 100 millioner kroner så langt i år.

– Mangel på helsepersonell, fristbrudd og pris- og lønnsvekst er blant de største utfordringene, ifølge administrerende direktør Anita Schumacher.

– UNN er ikke det eneste sykehuset i Helse Nord som sliter økonomisk. Alle sykehusene i Helse Nord har store underskudd.

– Helseminister Ingvild Kjerkol har bedt Helse Nord om å gjøre kutt og endringer på grunn av mangel på helsepersonell og økonomisk underskudd.

– Leder for Brukerutvalget ved UNN, Terje Olsen, uttrykker bekymring for at UNN ikke vil kunne yte nødvendige tjenester til befolkningen innenfor tidsfristene som er satt.

– Olsen frykter at ventetid og antall fristbrudd kan øke igjen til neste år, noe som kan føre til at pasienter ikke får det tilbudet de skal ha innenfor tidsfristen.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.