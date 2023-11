Blodrøde sykehus-tall: – Vi klarer oss ikke uten private

Tross økning i driftsinntektene på flere poster i regnskapet, styrer Universitetssykehuset Nord-Norge HF mot et kraftig underskudd i 2023.

I forrige måned gikk situasjonen fra vondt til verre for et allerede blodrødt regnskap.

«Det økonomiske resultatet i oktober er en kraftig forverring i forhold til tidligere perioder. Prognosen som ble estimert i forrige måned blir nå vanskelig å oppnå», heter det i dokumentet som legges fram på styremøtet i Narvik tirsdag.

Samtidig er det en kraftig økning i fristbrudd innenfor Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK). Noe som koster sykehuset dyrt.

Dobling

Siden desember 2019 har PHRK hatt en negativ utvikling i ventetid og antall fristbrudd.

En rekke tiltak har dette ikke vært nok for å få ned ventetiden og unngå fristbrudd.

I 2022 genererte fristbrudd en kostnad for sykehuset på 52,5 millioner kroner. I år ligger summen an til å nærme seg 100 millioner kroner.

– Det er klart at det er 100 millioner vi potensielt kunne ha brukt på å bedre tilbudet i egen klinikk og sykehus, i stedet for å betale til private aktører gjennom HELFO, sier klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN, Eirik Stellander.

Bare i oktober er det et samlet budsjettavvik for fristbrudd og kostnader til gjestepasienter på 19,8 millioner kroner.

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Schumacher, beskriver budsjettoverskridelsen for å være langt høyere enn det de hadde klart å forutse.

– Det aller mest alvorlige i dette er de kapasitetsutfordringene vi sliter med, at vi faktisk ikke klarer å tilby time til de pasientene som vi selv har vurdert at trenger det innen en frist.

– I tillegg til at det gir oss økonomiske utfordringer, så er det åpenbart en utfordring for de pasientene som ikke slipper til, og for oss som ikke klarer å tilby dette, sier Schumacher,

Analyse

Eirik Stellander sier det er vanskelig å svare på hvorfor utviklingen har vært som den har vært de siste årene, men sier deres beste analyse er at det knyttes til tre ting:

Høy turnover blant behandlere på poliklinikken – mange behandlingsforløp blir refordelt i stedet for ferdigstilt.

Høyt sykefravær .

. Økt pågang ved enkelt av klinikkens poliklinikker, spesielt i Tromsø og Harstad.

Klinikksjefen påpeker at de jobber aktivt med å se på muligheten for å gi en god og mer effektiv behandling.

I Debatten på NRK1 sist torsdag ble de foreslått sykehusendringene i Nord-Norge diskutert. Der gjorde helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) det klart at verken hun eller regjeringen vil stoppe den pågående prosessen. Samtidig mener Senterparti-topp at saken kan føre til regjeringskrise.

Millionbeløp til de private

Kjøp av private helsetjenester koster sykehuset dyrt.

Så langt i år har UNN brukt 129,5 millioner kroner, noe som er 73,9 millioner mer enn budsjettert. I oktober alene er budsjettsprekken på nærmere 250 prosent.

Administrerende direktør Anita Schumacher sier de ser en sammenheng med at det blir større økonomiske utfordringer med de kapasitetsutfordringene de har.

– Sånn som situasjonen er akkurat nå, så klarer vi oss ikke uten andre til å hjelpe oss å ta unna disse pasientene. Det vi egentlig ønsker er jo å komme i en situasjon hvor vi er mer robuste, hvor vi på en bedre måte kan klare å håndtere disse pasientene selv, sier hun, og mener dette handler om bemanning og økonomi.

Avvik på 600 prosent

Summert viser regnskapet et negativt driftsresultat bare i oktober på 25,8 millioner kroner, noe som er over 30 millioner mindre enn budsjettert. Eller omtrent 600 prosent. Hittil i år er driftsresultatet på minus 57,8 millioner, noe som er 106,8 millioner mindre enn budsjettert.

Schumacher påpeker at Helse Nord er i en større prosess knyttet til funksjons- og oppgavedelingen.

– Jeg har en forventning om at disse prosessene skal bedre bemanningssituasjonen for oss i UNN på sikt.

– Er det noen umiddelbare tiltak som vil komme, som man kan få raske resultater av?

– Jeg kan ikke se at det er noen umiddelbare raske resultater å spore i den nåværende Helse Nord -prosessen. Det klarer jeg ikke å se.