– Det er en marsjordre om at vi skal fortsette å kjempe for våre saker, sier Andrine Seppola.

Videregående-eleven er 18 år og står på 4. plass på Troms Senterpartis liste til stortingsvalget 2021. Akkurat nå er det ikke usannsynlig at hun faktisk får en varaplass på Stortinget.

– Det er surrealistisk å tenke på. Det er uvanlig, men inspirerende for en 18-åring. Jeg er beredt og klar for å kjempe Nord-Norges saker, sier Seppola.

En helt fersk supermåling gjennomført av Norstat for NRK viser at Sp skyter fram i nesten samtlige valgdistrikter i landet.

Det er gjennomført 19 meningsmålinger, og 11.413 personer har spurt. Dette gir et mer presist bilde av hvor velgerne står.

I diagrammet under kan du velge ditt valgdistrikt, og se hvordan partiene kommer ut der. Bruk rullegardinen der det står «nasjonalt» nå.

Meningsmåling april 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med mars 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Graf med oppslutning per parti R R: 3,7 % (endring: −0,1 −0,1 3,7 % SV SV: 7 % (endring: +0,1 +0,1 7 % AP AP: 23,3 % (endring: 0,0 0,0 23,3 % SP SP: 17,1 % (endring: +0,5 +0,5 17,1 % MDG MDG: 3,9 % (endring: −1,0 −1,0 3,9 % KRF KRF: 3,4 % (endring: +0,2 +0,2 3,4 % V V: 2,9 % (endring: −1,1 −1,1 2,9 % H H: 24,7 % (endring: −0,5 −0,5 24,7 % FRP FRP: 11,1 % (endring: +0,9 +0,9 11,1 % Andre partier: 3 % Utført 7.–20. april ― 11 413 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

– Kraftfull framgang

Best gjør partiet det i Sogn og Fjordane, med 38, 8 prosent. Det er 9,1 prosentpoeng mer enn valget for fire år siden, som også da var et godt valg.

– Det viser at Senterpartiet har klart å nå gjennom med det som folk i distriktet her er opptatte av, nemlig gode tjenester nær folk, sier førstekandidat for partiet i Sogn og Fjordane, Erling Sande.

Sp i Sogn og Fjordane, her med førstekandidat Erling Sande, stikker av med to av tre faste stortingsmandat hvis resultatet blir stående. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Finnmark ligger like bak, med 35,9 prosent. Her har de mer enn doblet seg siden forrige stortingsvalg. Det samme har de i Rogaland.

– Det er en kraftfull framgang, og det handler om at vi er tydelig på at vi må utvikle hele Norge. Vi må ha tjenester nært folk, og ikke ha så store forskjeller, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Sps partileder Trygve Slagsvold Vedum, her under reise på valgmøter i Vadsø og Vardø desember 2018. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Mandater i alle valgdistrikt

Sp ville blitt et landsdekkende parti som er representert fra alle valgdistrikter om dette ble valgresultatet.

Likevel har partiet gått litt ned sammenlignet med andre målinger i år. Senterpartiet lå nasjonalt på 22,7 prosent i en måling Nationen og Klassekampen gjorde i januar. I NRKs måling lander de på 17,1 prosent nasjonalt.

Vedum er ikke bekymret for svingningene.

– Vi har stabilisert oss på et høyt nivå, og summen av målinger er at vi ligger høyere enn vi noen gang har gjort. Men vi tar ingen stemmer for gitt, vi får bare stå på og så får folk ta valget i september, sier Vedum.

Gro-Anita Mykjåland, Sps førstekandidat i Agder, er fornøyd. Det er nesten 30 år siden Sp i Agder var representert på Stortinget. Foto: Svein Sundsdal / NRK

I Agder ligger Sp an til å gjøre sitt beste valg på mange tiår. Hvis valget gir samme resultat som NRKs måling, vil partiet stjele de to mandatene Frp har i valgdistriktet.

– Dette gir inspirasjon til å kjempe. Det er et historisk sus over partiets oppslutning over hele landet, sier førstekandidat i Agder, Gro Anita Mykjåland.

Mandatfordeling april 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med nåværende storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring H H: 47 mandater, endring +2 47 +2 AP AP: 44 mandater, endring −5 44 −5 SP SP: 33 mandater, endring +14 33 +14 FRP FRP: 21 mandater, endring −6 21 −6 SV SV: 13 mandater, endring +2 13 +2 R R: 3 mandater, endring +2 3 +2 MDG MDG: 3 mandater, endring +2 3 +2 KRF KRF: 3 mandater, endring −5 3 −5 V V: 2 mandater, endring −6 2 −6 Utført 7.–20. april ― 11 413 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Naboene vil ha bonden

I Hedmark, der Vedum er fra, har partiet gått fram 13,7 prosentpoeng, og landet på 35,9 prosent. Dermed er partiet det største i valgdistriktet for første gang. Tradisjonelt er det Arbeiderpartiet som har vært størst her.

Flere av velgerne NRK møter i Elverum sentrum forteller at de har stemt Ap i alle år, men nå føler de partiet er for lite i kontakt med grasrota sammenlignet med tidligere. Og at det ikke er så lett å forstå hva de mener.

– Jeg har stemt Ap i alle år, men nå kan det bli Sp. Jeg har litt sansen for Vedum. Han er så blid og så snakker han slik at vi forstår det, sier Gunn Sundet fra Elverum.

Gunn Sundet er en av mange tidligere Ap-velgere som nå vurderer å stemme på Senterpartiet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Skulle disse tallene holde seg til september får Senterpartiet for første gang tre representanter fra Hedmark på Stortinget.

– Det er jo en drøm vi har hatt. Men meningsmålinger og valg er to forskjellige ting, sier mannen som kjemper om det tredje mandatet, Per Martin Sandtrøen.

Han er forsiktig optimist, men innrømmer at det er motiverende å jobbe videre når man har en så god meningsmåling i ryggen.

Lokalpolitikk for hovedstaden

I hovedstaden har Senterpartiet lavest oppslutning i landet, 4,9 prosent. Likevel er det det partiet som går mest fram i Oslo.

Med dagens resultat ville Jan Bøhler vært inne på Stortinget for Senterpartiet om det var valg i dag.

– Det er veldig oppmuntrende og hyggelig. Jeg oppfatter at mange i Oslo merker at vi har en politikk som er viktig også i hovedstaden, sier Bøhler.

En gang partifeller, nå konkurrenter. Jan Bøhler byttet i fjor parti fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet. Her sammen med partileder Jonas Gahr Støre i Ap. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Han tror det er de lokale sakene, som å redde Ullevål sykehus, elsparkesykler som ligger og flyter, og ungdomskriminalitet som trekker stemmer.

Men han er ikke fremmed for at også hans overgang fra Arbeiderpartiet har sitt å si.

– Jeg håper det har en positiv betydning. At folk kjenner at jeg er et godt ombud for dem, og representerer dem på en god måte, sier Bøhler.

– Og så håper jeg Senterpartiet mer vil forbindes med lokale Oslo-saker.

Her er Sps beste valgdistrikt Ekspandér faktaboks Sogn og Fjordane: 38,8 prosent Finnmark: 35,9 prosent Hedmark: 35,9 prosent Oppland: 34,9 prosent Nord-Trøndelag: 33,9 prosent

Ap faller fra i nord

Tradisjonelt har hele Nord-Norge vært en Ap-bastion. Finnmark, der Senterpartiet som nevnt får 35,9 prosent, har vært bastionen av alle bastioner for Ap.

Nå pågår det et tydelig tronskifte.

Mindre samferdsel, mindre politi, færre offentlige arbeidsplasser. Det tror lokallagsleder i Båtsfjord, Andreas Bye Paulsen, er årsaken til at partiet skyter fart.

– Vi har ikke så kjempestore krav her, men vi vil ha like muligheter som alle andre. Når en arbeidsplass legges ned, så forsvinner plutselig en hel familie. Det går utover næringsliv og huspriser og alt, sier Paulsen.

Andreas Bye Paulsen og Helene Bye Olsen er begge i kommunestyret i Båtsfjord for Sp. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Alle kan ikke være fiskere i Finnmark, det må være bolyst og levende samfunn i distriktet også, sier Paulsen.

– Det må være noe mer, så vi får ungdommen hjem igjen. Vi har mistet mange. Snart har vi ikke flere som kan flytte før det blir tomt og grisgrendt, sier Paulsen.

Svelge noen kameler

Aps partileder Jonas Gahr Støre tolker meningsmålingen som et helt klart flertall for et regjeringsskifte. Og han tror partiet vil løfte seg i distriktene. Nå skal Ap jobbe med å få politikken ut.

– Arbeid, velferd til alle og å ta hele landet i bruk samler et flertall som kan gi Norge en ny kurs. Og så har vi stabilisert oss og er på vei opp, og det er jeg glad for. Men vi har fortsatt mulighet til å gå oppover, sier Støre.

Jonas Gahr Støre er fornøyd med Aps utfall i supermålingen fra NRK, men sier de nok vil mobilisere for å få enda flere følgere.

Ap er avhengig av et sterkt Sp og SV for å få flertall, og det er det samarbeidet han ønsker seg.

– Vi er enig om det viktigste. Man skal børste medhårs og svelge noen kameler, er det ikke det det heter? Valgresultatet vil avgjøre hva vi får gjennomslag for i forhandlinger, sier Støre.

Andrine Seppola kjemper for å få bort fraværsgrensa på videregående skole. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Selv om ingen stemmer er talt opp enda, tror og håper Andrine Seppola i Tromsø at resultatet holder seg helt inn til valget mandag 13. september. Da har hun sine viktigste saker klar.

– Hvis jeg kommer inn på Stortinget så ønsker jeg at det blir lagt igjen mer penger her hvor verdiskapningen skjer, langs kysten av Norge.

– Men hvem blir statsminister fra oktober?

– Jeg tror det er for mye personrettet fokus inn i denne valgkampen. Hvem som er statsminister etter valget er ikke det jeg fokuserer på nå, det er sakene som er det viktigste, sier Seppola.