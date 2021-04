Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne går begge fram 2,8 prosentpoeng. SV følger hakk i hæl.

Det viser Oslo-delen av supermålingen som Norstat har gjort for NRK.

Meningsmåling april 2021 for Oslo Endring sammenlignet med stortingsvalget 2017 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Graf med oppslutning per parti R R: 5,4 % (endring: −0,9 −0,9 5,4 % SV SV: 11 % (endring: +1,7 +1,7 11 % AP AP: 24,6 % (endring: −3,8 −3,8 24,6 % SP SP: 4,9 % (endring: +2,8 +2,8 4,9 % MDG MDG: 8,8 % (endring: +2,8 +2,8 8,8 % KRF KRF: 2,5 % (endring: +0,4 +0,4 2,5 % V V: 6,4 % (endring: −2,0 −2,0 6,4 % H H: 25,9 % (endring: −0,5 −0,5 25,9 % FRP FRP: 8,2 % (endring: −1,3 −1,3 8,2 % Andre partier: 2,3 % Utført 16.–20. april ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Fra bygd til by

Senterpartiet dobler sin oppslutning i hovedstaden og får 4,9 prosent. Listetopp Jan Bøhler kan dermed belage seg på nok en periode på Stortinget etter overgangen fra Arbeiderpartiet.

Sp har ikke vært på Stortinget fra Oslo siden Arne Haukvik gikk ut i 1997.

Bøhler tror ikke partiet i Oslo bare rir på en nasjonal medgangsbølge.

– Det er først og fremst en støtte til politikken vår. Jeg oppfatter at mange i Oslo nå oppfatter at Senterpartiet har en politikk som er viktig også i byen og i hovedstaden, sier Jan Bøhler.

Mandatfordeling april 2021 for Oslo Endring sammenlignet med nåværende storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 5 mandater, endring 0 5 0 H H: 5 mandater, endring 0 5 0 SV SV: 2 mandater, endring 0 2 0 MDG MDG: 2 mandater, endring +1 2 +1 FRP FRP: 2 mandater, endring 0 2 0 R R: 1 mandat, endring 0 1 0 SP SP: 1 mandat, endring +1 1 +1 V V: 1 mandat, endring −1 1 −1 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført 16.–20. april ― 600 svar Grafikken viser hvor mange mandater hvert parti ligger an til å få valgt inn på Stortinget fra Oslo. I tillegg vil ett av partiene i Oslo få tildelt et utjevningsmandat basert på nasjonale stemmetall. Les mer om NRKs meningsmålinger

Lavere enn kommunevalget

MDG har 8,8 prosent oppslutning på Oslo-målingen. Det ville gitt stortingsplass til både byens profilerte miljøbyråd Lan Marie Berg og veteranen Rasmus Hansson.

De Grønne er likevel milevis unna brakvalget i 2019. I siste kommunevalg fikk de 15,3 prosent i Oslo.

Det kan tyde på at mange som heier på MDGs løsninger lokalt, er mer skeptiske til å la dem styre landet.

Lan Marie Berg mener MDG ikke bare et et parti for de store byene. Hun sier at de er store mange steder over hele landet.

– Det viktigste er å komme over sperregrensa, så vi kan få en stor grønn gruppe på Stortinget og gjøre det samme vi har gjort i Oslo, nemlig endre norsk politikk for alltid, sier hun.

Flyt for SV

SV har ligget høyt i Oslo lenge. Denne gang passerer de 10-tallet og får 11 prosent oppslutning.

Det betyr at både Kari Elisabeth Kaski og Marian Hussein er inne med god margin.

– Dette er veldig oppmuntrende. Vi har en god flyt i SV om dagen. Vi satser på tre inn på Stortinget fra Oslo SV. Det er det veldig mange år siden vi hadde sist, sier Kaski.

SATSER PÅ TRE: Kari Elisabeth Kaski (SV) håper på å få inn tre mandater fra Oslo SV på Tinget til høsten. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

På rødgrønn side må Rødt tåle en liten tilbakegang siden valget for fire år siden.

Arbeiderpartiet går tilbake 3,8 prosentpoeng. Det er omtrent som på den nasjonale målingen. Oppslutningen på 24,6 prosent er likevel nok til å beholde fem mandater.

Det er leder for Oslo Ap, Frode Jacobsen, som har det utsatte mandatet etter en tøff nominasjonsstrid.

På borgerlig side har KrF en ørliten framgang, men er fortsatt et stykke unna stortingsplass.

Venstre sliter

De tre andre går tilbake. Høyre og Fremskrittspartiet beholder sine henholdsvis fem og to mandater.

I tillegg har Høyre i dag et utjevningsmandat. Hvilket parti som får dette denne gang fremgår ikke av målingen.

Venstre sliter både nasjonalt og lokalt. Med 6,4 prosent ryker andremandatet til Ola Elvestuen.

KLAR TIL KAMP: Ola Elvestuen (V) er klar til kamp om stortingsplassen til høsten. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

Den tidligere klimaministeren og miljø- og samferdselsbyråden i Oslo er klar til kamp.

– Det målingen viser er det er flere partier som slåss om et andremandat på Stortinget. Det gjør også Venstre, og det andremandatet er det jeg som skal ha, sier Elvestuen.