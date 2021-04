18,5 prosent er Aps fasit i målingen Norstat har gjort for NRK.

Det er en nedgang på 7,5 prosentpoeng siden forrige stortingsvalg. Og blir dette valgresultatet gjør partiet sitt klart dårligste valg i etterkrigstiden.

Heller ikke lenger nord har Ap vind i seilene.

Troms 19,1 prosent (-4,9)

Finnmark 23,2 prosent (-8,8)

I begge de to nordligste fylkene mister dermed Ap ett stortingsmandat. I Nordland beholder Ap sine to.

At Ap har mistet grepet om Nord-Norge er ikke nytt – lokalvalget for to år siden ble ingen suksess.

Meningsmåling april 2021 for Nordland
Endring sammenlignet med stortingsvalget 2017
R: 5,2 % (endring: +2,3)
SV: 8,6 % (endring: +1,6)
AP: 18,5 % (endring: −7,5)
SP: 28,1 % (endring: +9,5)
MDG: 1,6 % (endring: −0,6)
KRF: 1,6 % (endring: −0,8)
V: 2,2 % (endring: −0,4)
H: 17,4 % (endring: −2,8)
FRP: 13,9 % (endring: −2,6)
Andre partier: 3 %
Utført 7.–10. april ― 600 svar

Mandatfordeling april 2021 for Nordland
Endring sammenlignet med nåværende storting
AP: 2 mandater, endring 0
SP: 2 mandater, endring 0
H: 2 mandater, endring 0
SV: 1 mandat, endring +1
FRP: 1 mandat, endring −1
R: 0 mandater, endring 0
MDG: 0 mandater, endring 0
KRF: 0 mandater, endring 0
V: 0 mandater, endring 0
Utført 7.–10. april ― 600 svar

Sjarmoffensiv

Men siden den gang har partiet mobilisert, og lagt frem en rekke tiltak for å vinne tilbake landsdelen de historisk har hatt som en viktig base.

I partiprogrammet lover de den største satsingen på distriktene siden 70-tallet. Som halv pris på ferga, desentraliserte utdanningsplasser og ja til Nord-Norgebanen.

Men det ser ikke ut til å hjelpe foreløpig for Arbeiderpartiet. De er 10 prosentpoeng bak Senterpartiet, som får 28 prosent oppslutning i fylket.

Valgforsker: – Kritisk

Valgforsker Jonas Stein meningsmålingen for Nordland er dramatisk for Ap.

– Målingen er «all time low». Vi kan ende opp med den tynneste Nord-Norgebenken på nesten 100 år for Arbeiderpartiet.

Stein er ikke tvil om hvorfor Ap sliter i Nord-Norge.

– I nord er sentrum-periferi-konflikten satt veldig på spissen. Ap har svart med å forsøke kopiere Senterpartiet. Men løsningene deres blir litt halvhjertet.

Dette har velgerne gjennomskuet, mener Stein.

– Arbeiderpartiet har kommet inn i en negativ spiral, konstaterer valgforsker Jonas Stein ved Norges Arktiske universitet. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Det ser ut til at velgerne foretrekker originalen framfor kopien, sier Stein.

Meningsmålingen viser også at det ikke har hjulpet partiet nevneverdig å hente inn en nestleder fra Nord-Norge, mener Stein.

– Bjørnar Skjæran ble hentet inn for å øke oppslutningen i distriktene. Det har ikke vært noe suksess. Smtidig viser målingen at nordlendingene vil ha regjeringsskifte. Men de ønsker en sterk distriktsprotest.

Bjørnar Skjæran ble ny Ap-nestleder i 2019. Foto: Oliver Rønning / NRK

Ap: – Altfor dårlig

Mona Nilsen er leder i Nordland Ap og fylkespartiets andrekandidat foran stortingsvalget.

Hun er langt fra fornøyd med NRKs meningsmåling.

– Dette er alvorlig. Vi må jobbe knallhardt hver eneste dag før valget for å gjøre oss fortjent til velgernes tillit.

– Vi ser på nasjonalt nivå at trenden snur i Arbeiderpartiets favør. Vi har tro på at dette vil skje i Nordland, sier nestleder i Nordland Ap. Foto: Nordland Ap

– Har ikke folk fått med seg at Ap har kommer med flere forslag for å løfte distriktene?

– Dette valget handler ikke om enkeltsaker. Vi må jobbe hardt for å vise folk i Nord-Norge helheten i vår politikk.

– Har Skjæran-effekten uteblitt?

– Det er vanskelig å svare på. Vi har en nestleder som kjenner Nordland og Nord-Norge veldig godt. Grunnlaget ligger der, nå er det opp til oss å levere.

– Ap mister stemmer til Senterpartiet. Er det vanskelig å konkurere om å være det mest distriktsvennlige partiet?

– Det er ikke et poeng å konkurrere. Vi må få fram at vi er et alternativ til Sp sin politikk. Problemet vårt er vi ikke bare skal være et parti for distriktene. Vi skal favne både by og land.

– Kan dette bli første koalisjonsregjering der Ap ikke har statsministeren?

– Det vil valget om 144 dager vise. Vi er glad for at meningsmålingen viser at velgerne i nord ønsker et regjeringsskifte. Hvem som blir det største partiet og diskusjonen rundt statsministeren, må neste valgresultatet si noe om.