Taper velgere til Senterpartiet: – Gir oss ikke uten sverdslag

– Det har vel vært en tendens over tid at Senterpartiet har vært det tydeligste opposisjonspartiet. Det kan være en del av forklaringen for hvorfor velgerne går til dem, sier Elin Agdestein.

Hun er i dag stortingsrepresentant for Høyre fra Nord-Trøndelag valgkrets, og står som deres 1. kandidat til høstens stortingsvalg.

I en fersk meningsmåling som Norstat har gjennomført for NRK, vinner Senterpartiet terreng i store deler av landet.

Det kan blant annet bety at Agdestein mister sin stortingsplass, til fordel for en kandidat fra Senterpartiet.

Dette vekker stridsånden.

– Vi skal kjempe for vårt mandat og gir oss ikke uten sverdslag der, sier Agdestein.

– Det er et veldig viktig mål for oss å sikre en borgerlig stemme fra Nord-Trøndelag valgdistrikt, og selvfølgelig forhindre en helt rødgrønn nordtrønderbenk.

Mandatfordeling april 2021 for Nord-Trøndelag Endring sammenlignet med nåværende storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 2 mandater, endring 0 2 0 SP SP: 2 mandater, endring +1 2 +1 R R: 0 mandater, endring 0 0 0 SV SV: 0 mandater, endring 0 0 0 MDG MDG: 0 mandater, endring 0 0 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 V V: 0 mandater, endring 0 0 0 H H: 0 mandater, endring −1 0 −1 FRP FRP: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført 7.–10. april ― 600 svar Grafikken viser hvor mange mandater hvert parti ligger an til å få valgt inn på Stortinget fra Nord-Trøndelag. I tillegg vil ett av partiene i Nord-Trøndelag få tildelt et utjevningsmandat basert på nasjonale stemmetall. Les mer om NRKs meningsmålinger

Mandatfordeling april 2021 for Sør-Trøndelag Endring sammenlignet med nåværende storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 3 mandater, endring −1 3 −1 SP SP: 2 mandater, endring +1 2 +1 H H: 2 mandater, endring 0 2 0 SV SV: 1 mandat, endring 0 1 0 FRP FRP: 1 mandat, endring 0 1 0 R R: 0 mandater, endring 0 0 0 MDG MDG: 0 mandater, endring 0 0 0 KRF KRF: 0 mandater, endring 0 0 0 V V: 0 mandater, endring 0 0 0 Utført 9.–13. april ― 600 svar Grafikken viser hvor mange mandater hvert parti ligger an til å få valgt inn på Stortinget fra Sør-Trøndelag. I tillegg vil ett av partiene i Sør-Trøndelag få tildelt et utjevningsmandat basert på nasjonale stemmetall. Les mer om NRKs meningsmålinger

Ligger til rette for regjeringsskifte

1. kandidat for Sp i Sør-Trøndelag, Ola Borten Moe, mener på sin side at meningsmålingen er hyggelig.

– Det er en inspirasjon til å stå på fram mot valget, slik at man får sikret regjeringsskifte og gjennomslag for de politiske sakene vi kjemper for, sier Borten Moe.

Målingen signaliserer nemlig at om det hadde vært valg i dag, så hadde alt ligget til rette for et rødgrønt regjeringssamarbeid, med Arbeiderpartiet (Ap) og Sp i spissen.

– Vi får god oppslutning, og den styrken trenger vi hvis vi skal klare å få til forandringer etter valget. Jeg tror folk ser på Senterpartiet som et godt og realistisk alternativ, sier Marit Arnstad, 1. kandidat for Sp i Nord-Trøndelag.

– Jeg tar denne målingen som et tegn på at mange er enige med oss i ønsket om å stoppe sentralisering og å utvikle hele Norge.

MÅL OM REGJERING: Målet for Sp er å sitte i regjering med Ap etter høstens valg, sier Marit Arnstad. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ap blør flest velgere

Målinger for de to valgkretsene i Trøndelag gir uttrykk for den nasjonale tendensen.

Med 33,9 prosent oppslutning er Sp desidert størst i Nord-Trøndelag. Det er en oppgang på 9,5 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2017.

I Sør-Trøndelag ligger Sp som nummer to etter Ap, med 18,6 prosent oppslutning. Her er oppgangen på 7,9 prosentpoeng siden 2017.

Meningsmåling april 2021 for Nord-Trøndelag Endring sammenlignet med stortingsvalget 2017 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Graf med oppslutning per parti R R: 3,5 % (endring: +1,9 +1,9 3,5 % SV SV: 5,8 % (endring: +0,8 +0,8 5,8 % AP AP: 27,1 % (endring: −7,1 −7,1 27,1 % SP SP: 33,9 % (endring: +9,5 +9,5 33,9 % MDG MDG: 2,3 % (endring: +0,5 +0,5 2,3 % KRF KRF: 2,2 % (endring: −0,5 −0,5 2,2 % V V: 1 % (endring: −1,2 −1,2 1 % H H: 11,4 % (endring: −3,4 −3,4 11,4 % FRP FRP: 8,3 % (endring: −3,2 −3,2 8,3 % Andre partier: 4,5 % Utført 7.–10. april ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Meningsmåling april 2021 for Sør-Trøndelag Endring sammenlignet med stortingsvalget 2017 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Graf med oppslutning per parti R R: 5,5 % (endring: +2,6 +2,6 5,5 % SV SV: 8,7 % (endring: +1,0 +1,0 8,7 % AP AP: 28 % (endring: −4,8 −4,8 28 % SP SP: 18,6 % (endring: +7,9 +7,9 18,6 % MDG MDG: 5,5 % (endring: +1,6 +1,6 5,5 % KRF KRF: 2,4 % (endring: −0,3 −0,3 2,4 % V V: 2,2 % (endring: −1,9 −1,9 2,2 % H H: 18,5 % (endring: −2,2 −2,2 18,5 % FRP FRP: 8,3 % (endring: −3,4 −3,4 8,3 % Andre partier: 2,3 % Utført 9.–13. april ― 600 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

En del stemmer hentes fra regjeringspartiene, men det er i særdeleshet samarbeidspartiet Ap som blør velgere.

De har en nedgang på henholdsvis 7,1 og 4,8 prosentpoeng i valgkretsene Nord- og Sør-Trøndelag.

Likevel velger leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, ikke å se helt svart på målingen.

Hun viser til at de i målinger så sent som i høst har ligget langt lavere, og at vinden dermed har snudd i deres retning i denne målingen.

– Vi er ikke fornøyd, men velger å ta dette som en solid dytt i ryggen, sier hun, og fokuserer heller på at Sps suksess kan sikre en rødgrønn regjering.

– Sp har målbåret en frustrasjon ved dagens regjering, som ikke ser hele landet. Det viser at det er klart flertall for et regjeringsskifte, sier Kjerkol.

– Så skal vi i Ap gjøre jobben vår for å løfte oss fram mot valget.

OPTIMISTISK: Leder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol, velger å se det positive i målingen – nemlig at Ap faktisk har hatt framgang sammenlignet med tidligere målinger. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Virker mobiliserende

Med oppslutningen i denne meningsmålingen vil Sp vinne ytterligere to stortingsmandater i Trøndelag.

I Sør-Trøndelag tar de et av de fire mandatene som Ap har i dag, mens de altså tar Høyres eneste i Nord-Trøndelag.

Tross målingen, mener Høyres Elin Agdestein det fortsatt er helt åpent hvorvidt det blir regjeringsskifte.

– Vi ligger ikke dårligere an til å kunne videreføre en regjering med Erna som sjef etter valget enn vi gjorde i 2017. Dette virker veldig mobiliserende på oss, og slaget er ikke tapt, sier hun.

– Husk at med et rødgrønt regjeringsalternativ vil en stemme til Sp også være en stemme til SV og andre partier på ytre venstrefløy, som ønsker kraftig skatteskjerpelse. Det regner jeg med at trønderske velgere merker seg nå.

SKAL KJEMPE: Elin Agdestein (H) ble valgt inn på Stortinget fra Nord-Trøndelag i 2017. Hun satser på å gjenta bragden i høst. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Norge i miniatyr

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan, er ikke overrasket over tallene i denne målingen.

– Vi har sett over tid at Senterpartiet har befestet sin rolle og økt oppslutningen fra velgerne. Trøndelag er dessuten et Norge i miniatyr og det politiske landskapet her speiler de nasjonale tallene, sier hun.

– Sp vinner velgere på å dyrke distriktspolitikken som sin kjernesak og være det mest tydelige partiet i opposisjon. Ap taper terreng på grunn av interne konflikter og lite tydelig politikk utad.

VELGERE PÅ VANDRING: Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan, mener mye kan skje før valget i høst. Foto: Stein Roar Leite

Til tross for rekordgode tall for Sp og dårlige tall for Ap sammenliknet med forrige stortingsvalg i 2017, mener Bjørgan noe er i ferd med å snu i Trøndelag.

– Tendensen på de tre siste målingene for Trøndelag er at Sps framgang har bremset opp. Det kan bety at Sp har nådd et tak for sin oppslutning i Trøndelag. Ap har stoppet nedgangen og går litt fram igjen etter bunnoteringer i fjor høst, sier Bjørgan.

– Det tyder på at velgerne er på vandring. Alle partier har derfor et potensial til å hente flere stemmer fram mot valget.

Sps Marit Arnstad minner selv om at dette kun er en måling:

– Den er en stor oppmuntring, men det er valgdagen som avgjør. Det er ikke avgitt en eneste stemme ennå, sier hun.